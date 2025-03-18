В большом однодневном путешествии вы получите общее представление о городах старинного курортного региона. Узнаете, что предшествовало его образованию. Услышите историю бальнеологических центров. Пройдёте по стопам известных личностей, отдыхавших здесь.
И посетите самые яркие места: гроты и беседки, источники и нарзанные галереи, смотровые площадки и знаковые скульптуры.
И посетите самые яркие места: гроты и беседки, источники и нарзанные галереи, смотровые площадки и знаковые скульптуры.
Описание экскурсии
Курортный парк в Ессентуках
Вы побываете в самом сердце города, где сосредоточена большая часть минеральных источников. Это старейшая часть городского ансамбля.
Достопримечательности
- Театральная площадь, где проходят все основные мероприятия города
- Театр-парк, где в начале 20 века ставили пьесы
- Источник № 4 и № 17 — две легенды Ессентуков
- Институт механотерапии им. Цендаровского, одно из первых учреждений, где стали практиковать физические упражнения для поддержания здоровья
- Музыкальная беседка — мы расскажем об известных личностях, которые здесь выступали
- А также грот «Дамские слёзы», беседка «Ореанда», Николаевские ванны, красивейшее здание Грязелечебницы им. Семашко, храмовый комплекс Петра и Павла
Курортный парк в Кисловодске
Далее вы посетите крупнейший городской парк Европы. Его площадь почти 966 га. Для сравнения, площадь Версальского парка — 800 га.
Достопримечательности
- Музей «Крепость» — место, где зародился город
- Свято-Никольский собор, устоявший после революции и не тронутый в Великой Отечественной войне
- Зеркальная струя — задумка облагородить пресный источник
- Мост «Дамский каприз» — если бы не капризы милых дам, то кто знает…
- Цветочные часы — арт-объект длиною в вечность
- А также Летняя читальня, Царская беседка, памятник Пушкину, Грот «Пещера демона», Колоннада, Торговая галерея, Нарзанная галерея и Нарзанные ванны
Железноводск, маленькая Швейцария
Единственный город, в котором при строительстве прорубали просеки, а не сажали специально деревья. Склоны гор Железная и Развалка также богаты минеральными источниками.
Достопримечательности
- Питьевой бювет им. Лермонтова — перед дуэлью поэт заселился в подворье Карпова, в 20 веке его именем назвали железный источник
- Дворец эмира Бухары, ансамбль в стиле модерн
- Пушкинская галерея — пример витражных зданий, которые набирали популярность в начале 20-х годов
- А также скульптура «Знаки зодиака», Пушкинский сквер, Цветочные часы, Славяновский и Смирновский источники, Каскадная лестница, озеро с необычным названием «Тридцатка»
Пятигорск
Именно он стал «виновником» образования Кавказских Минеральных Вод. Архитектурные и исторические памятники очень компактно расположены в его парковых зонах.
Достопримечательности
- Ермоловские ванны — старинное бальнеологическое заведение
- Отель Бристоль, где собирались любители карточных игр
- Китайская беседка — здесь вы насладитесь пейзажами города и узнаете историю постройки
- Эолова арфа — были времена, когда роза ветров играла на арфе
- Кофейня Гукасова — кондитерские изделия этого мастера гремели на весь город
- А также Театр оперетты, Академическая и Лермонтовская галереи, грот Дианы, скульптура орла и здание ресторации
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Great Wall Hover H3 New
- В программе предусмотрено время на обед: средний чек от 800 ₽ за человека (+ оплата питания за гида)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 888 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.Задать вопрос
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