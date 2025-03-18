В большом однодневном путешествии вы получите общее представление о городах старинного курортного региона. Узнаете, что предшествовало его образованию. Услышите историю бальнеологических центров. Пройдёте по стопам известных личностей, отдыхавших здесь. И посетите самые яркие места: гроты и беседки, источники и нарзанные галереи, смотровые площадки и знаковые скульптуры.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Курортный парк в Ессентуках

Вы побываете в самом сердце города, где сосредоточена большая часть минеральных источников. Это старейшая часть городского ансамбля.

Достопримечательности

Театральная площадь , где проходят все основные мероприятия города

, где проходят все основные мероприятия города Театр-парк , где в начале 20 века ставили пьесы

, где в начале 20 века ставили пьесы Источник № 4 и № 17 — две легенды Ессентуков

— две легенды Ессентуков Институт механотерапии им. Цендаровского , одно из первых учреждений, где стали практиковать физические упражнения для поддержания здоровья

, одно из первых учреждений, где стали практиковать физические упражнения для поддержания здоровья Музыкальная беседка — мы расскажем об известных личностях, которые здесь выступали

— мы расскажем об известных личностях, которые здесь выступали А также грот «Дамские слёзы», беседка «Ореанда», Николаевские ванны, красивейшее здание Грязелечебницы им. Семашко, храмовый комплекс Петра и Павла

Курортный парк в Кисловодске

Далее вы посетите крупнейший городской парк Европы. Его площадь почти 966 га. Для сравнения, площадь Версальского парка — 800 га.

Достопримечательности

Музей «Крепость» — место, где зародился город

— место, где зародился город Свято-Никольский собор , устоявший после революции и не тронутый в Великой Отечественной войне

, устоявший после революции и не тронутый в Великой Отечественной войне Зеркальная струя — задумка облагородить пресный источник

— задумка облагородить пресный источник Мост «Дамский каприз» — если бы не капризы милых дам, то кто знает…

— если бы не капризы милых дам, то кто знает… Цветочные часы — арт-объект длиною в вечность

— арт-объект длиною в вечность А также Летняя читальня, Царская беседка, памятник Пушкину, Грот «Пещера демона», Колоннада, Торговая галерея, Нарзанная галерея и Нарзанные ванны

Железноводск, маленькая Швейцария

Единственный город, в котором при строительстве прорубали просеки, а не сажали специально деревья. Склоны гор Железная и Развалка также богаты минеральными источниками.

Достопримечательности

Питьевой бювет им. Лермонтова — перед дуэлью поэт заселился в подворье Карпова, в 20 веке его именем назвали железный источник

— перед дуэлью поэт заселился в подворье Карпова, в 20 веке его именем назвали железный источник Дворец эмира Бухары , ансамбль в стиле модерн

, ансамбль в стиле модерн Пушкинская галерея — пример витражных зданий, которые набирали популярность в начале 20-х годов

— пример витражных зданий, которые набирали популярность в начале 20-х годов А также скульптура «Знаки зодиака», Пушкинский сквер, Цветочные часы, Славяновский и Смирновский источники, Каскадная лестница, озеро с необычным названием «Тридцатка»

Пятигорск

Именно он стал «виновником» образования Кавказских Минеральных Вод. Архитектурные и исторические памятники очень компактно расположены в его парковых зонах.

Достопримечательности

Ермоловские ванны — старинное бальнеологическое заведение

— старинное бальнеологическое заведение Отель Бристоль , где собирались любители карточных игр

, где собирались любители карточных игр Китайская беседка — здесь вы насладитесь пейзажами города и узнаете историю постройки

— здесь вы насладитесь пейзажами города и узнаете историю постройки Эолова арфа — были времена, когда роза ветров играла на арфе

— были времена, когда роза ветров играла на арфе Кофейня Гукасова — кондитерские изделия этого мастера гремели на весь город

— кондитерские изделия этого мастера гремели на весь город А также Театр оперетты, Академическая и Лермонтовская галереи, грот Дианы, скульптура орла и здание ресторации

Организационные детали