Из Ессентуков - к плато Бермамыт

Горы, скалы, ущелья и другие чудеса Скалистого хребта за один день
Пора сменить городскую суету на великолепие гор! Я прокачу вас по местам, с которых откроются лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Вы оцените силу местной природы, узнаете интересные факты о нашей республике.

Раскроете историю происхождения причудливых каменных образований и насладитесь горными пейзажами с разных смотровых площадок.
5
1 отзыв
Из Ессентуков - к плато Бермамыт
Из Ессентуков - к плато Бермамыт
Из Ессентуков - к плато Бермамыт
Ближайшие даты:
24
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Маршрут пройдёт по самым живописным местам Карачаево-Черкессии. На альпийских лугах, где пасутся лошади Карачаевской породы, коровы и отары овец, вы сделаете незабываемые фотографии.

Достопримечательности на нашем пути

  • Гора Баран и потрясающий вид на город Кисловодск
  • Курган Кичмалкенский, вид на Эльбрус и историческое наследие СССР
  • Гора Алебастровая и потрясающие панорамы
  • Смотровая над Эшкаконским ущельем
  • Фотолавочка с видом на Эльбрус
  • Плато Бермамыт
  • Мостик над пропастью
  • Скальный «амфитеатр» и выступ, который называют «Язык дракона»
  • Скалы Монахи и Эшкаконское ущелье- Русский Гранд-Каньон
  • Древние Мингиры — место, где исполняются желания

Во время остановок я расскажу вам историю местности от древности до современности и освещу все ключевые события эпох. Вы узнаете, какие народы здесь проживают, какие древние традиции они соблюдают и в чём особенности местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на внедорожнике УАЗ Патриот
  • Дополнительные расходы: вход на смотровую с мостиком над пропастью — 100 ₽, питание — от 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Денис
17 фев 2025
Дмитрий прекрасный экскурсовод и водитель. Маршрут очень классный и гид подстраивал его в процессе под нас и наши "хотелки". Я, жена и дочка 8 лет остались в восторге от этого
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путешествия и точно запомним его надолго. Было и красиво и интересно - узнали много нового, как про местность, так и про историю. И вообще очень приятно поболтали) И ещё не маловажный факт - жену укачивает в машинах и даже побаивались ехать в горы из-за этого. Дмитрий так прекрасно водит, что даже не было ни намёка на укачивание - мы очень удивились и за это отдельное спасибо. А окна в машине огромные и обзорность очень большая, что очень классно при таких видах:)

Спасибо огромное за подаренные впечатления:)

Дмитрий прекрасный экскурсовод и водитель. Маршрут очень классный и гид подстраивал его в процессе под насДмитрий прекрасный экскурсовод и водитель. Маршрут очень классный и гид подстраивал его в процессе под насДмитрий прекрасный экскурсовод и водитель. Маршрут очень классный и гид подстраивал его в процессе под нас

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