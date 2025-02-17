Пора сменить городскую суету на великолепие гор! Я прокачу вас по местам, с которых откроются лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Вы оцените силу местной природы, узнаете интересные факты о нашей республике.
Раскроете историю происхождения причудливых каменных образований и насладитесь горными пейзажами с разных смотровых площадок.
Раскроете историю происхождения причудливых каменных образований и насладитесь горными пейзажами с разных смотровых площадок.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Маршрут пройдёт по самым живописным местам Карачаево-Черкессии. На альпийских лугах, где пасутся лошади Карачаевской породы, коровы и отары овец, вы сделаете незабываемые фотографии.
Достопримечательности на нашем пути
- Гора Баран и потрясающий вид на город Кисловодск
- Курган Кичмалкенский, вид на Эльбрус и историческое наследие СССР
- Гора Алебастровая и потрясающие панорамы
- Смотровая над Эшкаконским ущельем
- Фотолавочка с видом на Эльбрус
- Плато Бермамыт
- Мостик над пропастью
- Скальный «амфитеатр» и выступ, который называют «Язык дракона»
- Скалы Монахи и Эшкаконское ущелье- Русский Гранд-Каньон
- Древние Мингиры — место, где исполняются желания
Во время остановок я расскажу вам историю местности от древности до современности и освещу все ключевые события эпох. Вы узнаете, какие народы здесь проживают, какие древние традиции они соблюдают и в чём особенности местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на внедорожнике УАЗ Патриот
- Дополнительные расходы: вход на смотровую с мостиком над пропастью — 100 ₽, питание — от 500 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 158 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий. Мне 42 года. Родился в солнечном городе Кисловодск и всю основную часть своей жизни прожил тут. Джиппингом как хобби начал заниматься с 2008 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
17 фев 2025
Дмитрий прекрасный экскурсовод и водитель. Маршрут очень классный и гид подстраивал его в процессе под нас и наши "хотелки". Я, жена и дочка 8 лет остались в восторге от этого
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