читать дальше

путешествия и точно запомним его надолго. Было и красиво и интересно - узнали много нового, как про местность, так и про историю. И вообще очень приятно поболтали) И ещё не маловажный факт - жену укачивает в машинах и даже побаивались ехать в горы из-за этого. Дмитрий так прекрасно водит, что даже не было ни намёка на укачивание - мы очень удивились и за это отдельное спасибо. А окна в машине огромные и обзорность очень большая, что очень классно при таких видах:)



Спасибо огромное за подаренные впечатления:)