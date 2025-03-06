Полное погружение в Кавказ — вот что вас ждёт в путешествии с нами! Это значит: грандиозные горные виды, включая Эльбрус, подъём на плато Бермамыт и гору Баран, а также знакомство с национальными блюдами. Вы оцените их вкус и поучаствуете в приготовлении хычинов. Если захотите, увидите Медовые водопады и Эшкаконское водохранилище, а также — закат в великолепных декорациях Бермамыта.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Главная тема нашей экскурсии — гастрономическая. Национальные блюда кавказской кухни — хычины, шашлыки, шурпу, айран — вы попробуете в кафе на горе Баран. Там же пройдёте мастер-класс по приготовлению хычинов: научитесь замешивать тесто и разбираться во всевозможных видах начинки.

На плато Бермамыт, если будет работать кафе, мы ещё раз насладимся вкусом свежеприготовленных хычинов — уже с видом на Эльбрус. Вы также увидите:

Малый Бермамыт

Большой Бермамыт

скалы Два монаха

амфитеатр

мост над пропастью

Самые красивые панорамы Эльбруса и завораживающие пейзажи его окрестностей откроются вам со смотровых площадок по пути на плато.

По дороге расскажем интересные истории о местах, которые посетим, и поможем вам сделать чудесные фотографии.

При желании и за дополнительную плату заедем на Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище и гору Шапка.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или другом внедорожнике. Есть детские кресла и бустеры

Варианты поездок:

Дневной — выезд в 7:00

Закат на плато Бермамыт — выезд в 14:00

Дополнительные расходы