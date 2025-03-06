Если захотите, увидите Медовые водопады и Эшкаконское водохранилище, а также — закат в великолепных декорациях Бермамыта.
Описание мастер-класса
Главная тема нашей экскурсии — гастрономическая. Национальные блюда кавказской кухни — хычины, шашлыки, шурпу, айран — вы попробуете в кафе на горе Баран. Там же пройдёте мастер-класс по приготовлению хычинов: научитесь замешивать тесто и разбираться во всевозможных видах начинки.
На плато Бермамыт, если будет работать кафе, мы ещё раз насладимся вкусом свежеприготовленных хычинов — уже с видом на Эльбрус. Вы также увидите:
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- скалы Два монаха
- амфитеатр
- мост над пропастью
Самые красивые панорамы Эльбруса и завораживающие пейзажи его окрестностей откроются вам со смотровых площадок по пути на плато.
По дороге расскажем интересные истории о местах, которые посетим, и поможем вам сделать чудесные фотографии.
При желании и за дополнительную плату заедем на Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище и гору Шапка.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или другом внедорожнике. Есть детские кресла и бустеры
- Варианты поездок:
Дневной — выезд в 7:00
Закат на плато Бермамыт — выезд в 14:00
Дополнительные расходы
- Обед — около 700 ₽ за чел.
- Смотровая площадка на плато — 100 ₽ за чел.
- Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище, гора Шапка (по желанию) — подробности в переписке