Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов

Отправиться из Ессентуков в живописные горы и познакомиться со вкусами кавказской кухни
Полное погружение в Кавказ — вот что вас ждёт в путешествии с нами! Это значит: грандиозные горные виды, включая Эльбрус, подъём на плато Бермамыт и гору Баран, а также знакомство с национальными блюдами. Вы оцените их вкус и поучаствуете в приготовлении хычинов.

Если захотите, увидите Медовые водопады и Эшкаконское водохранилище, а также — закат в великолепных декорациях Бермамыта.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов

Описание мастер-класса

Главная тема нашей экскурсии — гастрономическая. Национальные блюда кавказской кухни — хычины, шашлыки, шурпу, айран — вы попробуете в кафе на горе Баран. Там же пройдёте мастер-класс по приготовлению хычинов: научитесь замешивать тесто и разбираться во всевозможных видах начинки.

На плато Бермамыт, если будет работать кафе, мы ещё раз насладимся вкусом свежеприготовленных хычинов — уже с видом на Эльбрус. Вы также увидите:

  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • скалы Два монаха
  • амфитеатр
  • мост над пропастью

Самые красивые панорамы Эльбруса и завораживающие пейзажи его окрестностей откроются вам со смотровых площадок по пути на плато.

По дороге расскажем интересные истории о местах, которые посетим, и поможем вам сделать чудесные фотографии.

При желании и за дополнительную плату заедем на Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище и гору Шапка.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или другом внедорожнике. Есть детские кресла и бустеры
  • Варианты поездок:
    Дневной — выезд в 7:00
    Закат на плато Бермамыт — выезд в 14:00

Дополнительные расходы

  • Обед — около 700 ₽ за чел.
  • Смотровая площадка на плато — 100 ₽ за чел.
  • Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище, гора Шапка (по желанию) — подробности в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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