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10 минут до приезда. Всем вежливо звонил заранее. Всех собрали и поехали. С первой минуты рассказы были увлекательны, история края, промышленность, традиции, что было, что сейчас, все очень эмоционально и подробно. Всё достопримечательности обозначил, остановки делал. Манера езды очень аккуратная. На первой крупной локации приготовил кофе. Я кофе не пью, но от такого приятного сюрприза не отказалась. Очень вкусно. В процессе дальнейших движений по маршруту продолжили захватывающие истории, особенно про времена ВОВ 1941 г. И периода до. О каждой локации очень подробно и с искренней эмоциональностью. Все по маршруту было очень чётко спланировать пр времени и процессу. Я читала отзывы о Дмитрие, что Вам повезёт, если будет он. Нам повезло. С заботой нам говорил о правилах безопасности. Рекомендую данную экскурсию. Кто любит разнообразный колорит гор, то эта экскурсия однозначно понравится!

Александру, менеджеру, отдельная благодарность, что ведёте правильное управление проектами.

Единственное, чтобы я рекомендовала - напишите, чтобы на горнолыжку на Домбай гости брали не только тёплую, но и не продуваемую одежду и головные уборы. Нет понимания у людей, что там уже круглая зима, пусть даже и плюс 10°.

Впечатление отличное! Изучайте свой родной край. Огромное спасиб