Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм

Домбай - завораживающая красота Кавказа: групповая экскурсия из Ессентуков
Многие ошибочно считают, что Домбай это одиночная горная вершина. Ничего подобного! Домбай — это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей имеет природное происхождение.

Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов.
5
44 отзыва
Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм
Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм
Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм

Описание экскурсии

Что вас ждет: Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженном сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. Далее отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь! По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе. Важная информация:
  • Канатная дорога открытая и при подъёме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться.
  • Быть в удобной обуви, иметь с собой тёплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду.
  • Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике.
  • Дети младше 5-ти лет на экскурсию не допускаются.

Ежедневно в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога)
  • Река Уллу-Муруджу
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Канатная дорога 3 уровня (~2700руб.)
  • Обед (~700руб.)
  • Подьем к шоанинскому храму (300 руб)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Канатная дорога открытая и при подъёме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться
  • Быть в удобной обуви, иметь с собой тёплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду
  • Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике
  • Дети младше 5-ти лет на экскурсию не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1
И
Все, что было заявлено в программе, гид Айказ показал, сопровождая интересными историями. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, по таймингу, в душевной, веселой атмосфере. Спасибо Айказу и организации за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Незабываемые впечатления! Берите на канатку даже летом толстовку, шапку и непродуваемый спортивный костюм и држдевик, при хорошей погоде возьмите и купальник с полотенцем для озера. Чуть больше наличных, чтобы была
читать дальшеуменьшить

возможность посетить незаплонированные места. Отдельное спасибо нашему прекрасному и заботливому гиду Луту, который с первых минут создал в группе дружескую весёлую атмосферу, сплотил и сделал нашу поездку поистине незабываемой, теперь она в самом сердце ❤️. Мы с дочерью получили огромное удовольствие от поездки, а вспоминать теперь ее будем благодаря прекрасным качественным фотографиям!
Если вы хотите посмеяться от души, увидеть больше чем запланировано, получить качественные фото, получить руку помощи и незабываемые впечатления, то просите гида Лута!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Поездка очень понравилась! С момента регистрации. Сообщили кто приедет, во сколько, фото машины, контакты, что с собой взять. Гид Дмитрий обозначил себя, списались накануне экскурсии. На следующий день позвонил за
читать дальшеуменьшить

10 минут до приезда. Всем вежливо звонил заранее. Всех собрали и поехали. С первой минуты рассказы были увлекательны, история края, промышленность, традиции, что было, что сейчас, все очень эмоционально и подробно. Всё достопримечательности обозначил, остановки делал. Манера езды очень аккуратная. На первой крупной локации приготовил кофе. Я кофе не пью, но от такого приятного сюрприза не отказалась. Очень вкусно. В процессе дальнейших движений по маршруту продолжили захватывающие истории, особенно про времена ВОВ 1941 г. И периода до. О каждой локации очень подробно и с искренней эмоциональностью. Все по маршруту было очень чётко спланировать пр времени и процессу. Я читала отзывы о Дмитрие, что Вам повезёт, если будет он. Нам повезло. С заботой нам говорил о правилах безопасности. Рекомендую данную экскурсию. Кто любит разнообразный колорит гор, то эта экскурсия однозначно понравится!
Александру, менеджеру, отдельная благодарность, что ведёте правильное управление проектами.
Единственное, чтобы я рекомендовала - напишите, чтобы на горнолыжку на Домбай гости брали не только тёплую, но и не продуваемую одежду и головные уборы. Нет понимания у людей, что там уже круглая зима, пусть даже и плюс 10°.
Впечатление отличное! Изучайте свой родной край. Огромное спасиб

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла чудесно, с погодой повезло, выды потрясающие. Вид на Эльбрус и Кавказский хребет впечатлили. Сырные пещеры небольшие 15-20 минут по времени, берите с собой салфетки (пыльно) и колбасу, там
читать дальшеуменьшить

много дружелюбных собак))) К храму поднимались без гида, на буханке, оплачивается отдельно - 200₽ с человека. Ехали с ветерком под песни)) на верху в храме никого не было, требы за пожертвование, атмосфера давности будоражит. На Домбае гид за подъем взял 2000₽ с человека, хотя при бронировании было указано 1600₽, смутило,, планируя поездку рассчитываешь на определенную сумму затраты, неприятно узнавать уже на месте от организатора экскурсии, что цены изменились в моменте))) в кассу не ходили, не стали проверять, но судя по сайту https://dombay-ski.ru выгоднее покупать самостоятельно.
Домбай прекрасен, рекомендуем обязательно побывать!
Мы влюбились в красоту мест и планируем приехать катать в следующем сезоне))

Вам был полезен этот отзыв?
А
Остались в восторге от экскурсии, были во всех красивых местах, указанных в описании,никто не торопил нас, гуляли и наслаждались красивыми видами 😍 Гид Иван очень вежливый.
Нас было 6 человек, мини-
читать дальшеуменьшить

группа.

Виды безумно красивые! Обязательно вернёмся ещё раз!
Организация также на высоте.

P.S. для любителей животных (много собак, не агрессивные, а любят человека) советую взять с собой достаточное количество корма,чтобы по пути угощать их, т к голодные 🙏 не пожалейте на это небольшую сумму, но брать нужно с собой, купить в дороге будет негде, только если еду из кафе

Вам был полезен этот отзыв?
A
Остались в восторге от экскурсии, были во всех красивых местах, указанных в описании,никто не торопил нас, гуляли и наслаждались красивыми видами 😍 Гид Иван очень вежливый.
Нас было 6 человек, мини-
читать дальшеуменьшить

группа.

Виды безумно красивые! Обязательно вернёмся ещё раз!
Организация также на высоте.

P.S. для любителей животных (много собак, не агрессивные, а любят человека) советую взять с собой достаточное количество корма,чтобы по пути угощать их, т к голодные 🙏 не пожалейте на это небольшую сумму, но брать нужно с собой, купить в дороге будет негде, только если еду из кафе

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм»

Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Начало: Каждого туриста забираем с места его проживания
Расписание: согласно календарю
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»
12 часов
-
5%
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
18 050 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Ессентуков
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Ессентуков
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
12 часов
-
30%
25 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
4550 ₽6500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
4500 ₽ за человека