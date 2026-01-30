Многие ошибочно считают, что Домбай это одиночная горная вершина. Ничего подобного! Домбай — это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей имеет природное происхождение.
Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов.
Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженном сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. Далее отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь! По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе. Важная информация:
- Канатная дорога открытая и при подъёме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться.
- Быть в удобной обуви, иметь с собой тёплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду.
- Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике.
- Дети младше 5-ти лет на экскурсию не допускаются.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-кёль
- Тебердинский заповедник
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога)
- Река Уллу-Муруджу
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Канатная дорога 3 уровня (~2700руб.)
- Обед (~700руб.)
- Подьем к шоанинскому храму (300 руб)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Канатная дорога открытая и при подъёме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться
- Быть в удобной обуви, иметь с собой тёплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду
- Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике
- Дети младше 5-ти лет на экскурсию не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все, что было заявлено в программе, гид Айказ показал, сопровождая интересными историями. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, по таймингу, в душевной, веселой атмосфере. Спасибо Айказу и организации за экскурсию.
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А
Незабываемые впечатления! Берите на канатку даже летом толстовку, шапку и непродуваемый спортивный костюм и држдевик, при хорошей погоде возьмите и купальник с полотенцем для озера. Чуть больше наличных, чтобы была
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О
Поездка очень понравилась! С момента регистрации. Сообщили кто приедет, во сколько, фото машины, контакты, что с собой взять. Гид Дмитрий обозначил себя, списались накануне экскурсии. На следующий день позвонил за
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Е
Экскурсия прошла чудесно, с погодой повезло, выды потрясающие. Вид на Эльбрус и Кавказский хребет впечатлили. Сырные пещеры небольшие 15-20 минут по времени, берите с собой салфетки (пыльно) и колбасу, там
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А
Остались в восторге от экскурсии, были во всех красивых местах, указанных в описании,никто не торопил нас, гуляли и наслаждались красивыми видами 😍 Гид Иван очень вежливый.
Нас было 6 человек, мини-
Нас было 6 человек, мини-
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A
Остались в восторге от экскурсии, были во всех красивых местах, указанных в описании,никто не торопил нас, гуляли и наслаждались красивыми видами 😍 Гид Иван очень вежливый.
Нас было 6 человек, мини-
Нас было 6 человек, мини-
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