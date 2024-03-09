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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.