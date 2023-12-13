Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов» — гласило официальное сообщение о смерти поэта.
Мы погрузимся в атмосферу последних часов жизни Михаила Юрьевича, поговорим о том, как поэт их провёл, и вспомним события, которые привели к дуэли.
Мы погрузимся в атмосферу последних часов жизни Михаила Юрьевича, поговорим о том, как поэт их провёл, и вспомним события, которые привели к дуэли.
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Описание
Что вас ожидает
Кисловодск
- Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
- Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
- Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
- Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
- Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк
Ессентуки
- Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
- Цандеровский институт механотерапии
- Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
- Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа
Железноводск
- Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
- Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
- Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро
Иноземцево
Мы посетим ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью. Местные жители бережно хранят убранство этой достопримечательности.
Пятигорск
- Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
- Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»
Организационные детали
- Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7
- Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания
Дополнительные расходы
- Билет в музей им. Лермонтова — 150 руб.
- Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 239 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу — Дмитрий! Проведение экскурсий для меня интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными людьми трансформировалась в профессиональную сферу. Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях. Приглашаю Вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми.
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