Последний день Лермонтова (из Ессентуков)

Индивидуальная экскурсия в Ессентуках

Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод

«15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов» — гласило официальное сообщение о смерти поэта.

Мы погрузимся в атмосферу последних часов жизни Михаила Юрьевича, поговорим о том, как поэт их провёл, и вспомним события, которые привели к дуэли.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
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Описание

Что вас ожидает

Кисловодск

  • Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
  • Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
  • Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
  • Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
  • Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк

Ессентуки

  • Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
  • Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа

Железноводск

  • Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
  • Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
  • Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро

Иноземцево

Мы посетим ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью. Местные жители бережно хранят убранство этой достопримечательности.

Пятигорск

  • Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
  • Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»

Организационные детали

  • Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7
  • Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания

Дополнительные расходы

  • Билет в музей им. Лермонтова — 150 руб.
  • Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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