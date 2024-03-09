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Последний день Лермонтова (из Ессентуков)

Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
15 июня, когда небо над Кавказом разрывалось громом, мир потерял великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Эта экскурсия - не просто путешествие по местам, связанным с последними днями жизни Лермонтова, но и
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погружение в эпоху, которая оставила неизгладимый след в русской литературе.

Вас ждут Кисловодск с его Скалой Лермонтова и Горой Кольцо, где поэт черпал вдохновение, историко-краеведческий музей и Дом Реброва, где останавливался Пушкин.

В Ессентуках вы увидите знаменитую Бальнеогрязелечебницу и Галерею Источника №17, а также самую высокую в России скульптуру Иисуса Христа.

Железноводск раскроет историю последней ночи Лермонтова перед дуэлью, а Иноземцево пригласит в ресторацию семьи Рошке, где поэт провел последние часы. Завершится ваше путешествие в Пятигорске, у подножия горы Машук, где произошла судьбоносная дуэль.

Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к истории, которая вдохновляет, трогает и заставляет задуматься о вечном

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю последних часов жизни Лермонтова
  • 🏞️ Уникальные природные и архитектурные памятники
  • 📚 Образовательный аспект и культурное обогащение
  • 🚶‍♂️ Возможность пройтись по маршрутам, по которым ходил поэт
  • 🏛️ Посещение музеев и исторических мест
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)

Что можно увидеть

  • Скала Лермонтова
  • Гора Кольцо
  • Музей «Крепость»
  • Дом Реброва
  • Лермонтовская площадка
  • Бальнеогрязелечебница
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17
  • Скульптура Иисуса Христа
  • Подворье Карповых
  • Лермонтовский бювет
  • Солнечные часы «Знаки зодиака»
  • Дворец бухарского эмира
  • Островские ванны
  • Поющий фонтан
  • Каскадная лестница
  • Курортное озеро
  • Ресторация семьи Рошке
  • Место дуэли
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова

Описание экскурсии

Кисловодск

  • Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
  • Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
  • Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
  • Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
  • Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк

Ессентуки

  • Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
  • Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа

Железноводск

  • Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
  • Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
  • Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро

Иноземцево

Осмотрим снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.

Пятигорск

  • Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
  • Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»

Организационные детали

  • Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
  • Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания

Дополнительные расходы

  • Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
  • Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Большое спасибо Дмитрию!
Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
Большое спасибо Дмитрию!
Большое спасибо Дмитрию!
Большое спасибо Дмитрию!
Большое спасибо Дмитрию!
Большое спасибо Дмитрию!
Большое спасибо Дмитрию!
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Елена
Интересная и насыщенная экскурсия!
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Константин
Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник. Подстраивается под задачи гостя.
За один день смогли посмотреть все важное,
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но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно.
Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске.
Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

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Т
Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и истории края. Поняли в какие из городов мы хотели бы вернуться еще, чтобы получше их узнать. Детям до 12 лет, будет тяжеловато много ходить и слушать информацию.
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