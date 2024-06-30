Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто устал от стандартного пляжного отдыха и жаждет новых впечатлений.
Мы приглашаем вас окунуться в захватывающий мир Кавказских гор, исследуя их природные и архитектурные сокровища.
Горное приключение откроет вам доступ к знаковым и невероятно фотогеничным местам этого удивительного региона.
Мы приглашаем вас окунуться в захватывающий мир Кавказских гор, исследуя их природные и архитектурные сокровища.
Горное приключение откроет вам доступ к знаковым и невероятно фотогеничным местам этого удивительного региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга: довольно лежать на пляже! Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Что вас ждет:• Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога.
- По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить Необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию)/ • Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества.
- Сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд.
- Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе.
- Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе.
- В курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры. Возвращение планируется ориентировочно в 19.00 — 20.00 часов.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные пещеры
- Нарзанные источники
- Храм Х века
- Озеро Кара-Кёль
- Дорога на Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Поселок Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему марштуру
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- После бронирования наш менеджер свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
6 июля в 06:00
7 июля в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
2 июля в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.