Об «Абрау-Дюрсо» слышали многие, но мало кто — о современной винодельне «Шато Дюрсо» вблизи Чёрного моря. Предлагаю совершить путешествие по винным хозяйствам из 19 века в век 21-й. Вы узнаете о винных традициях Кубани, терруарах региона и о том, как в России появилось игристое. Продегустируете 6 сортов напитка и пиццу из дровяной печи (входит в стоимость).
Описание экскурсии
- Из Геленджика едем в село Абрау-Дюрсо. По пути я расскажу о виноделии Краснодарского края и историю винодельни «Абрау-Дюрсо». Желающие смогут посетить винодельню с экскурсией.
- В селе побываем на трех обзорных площадках, а после продегустируем 8 вин и пиццу из дровяной печи на винодельне «Шато Дюрсо». Погуляем по набережной озера, зайдём на рыночную площадь, арт-базар и площадь Александра II.
Вы узнаете:
- о российских винных терруарах и терруарах Кубани.
- историю озера Абрау и местные легенды.
- как и благодаря кому в Российской империи и СССР внедрялось производство шампанского.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле.
- Трансфер из Геленджика или Кабардинки (кроме села Дивноморское), вода, конфеты, дегустация 6 вин и пиццы из дровяной печи входят в стоимость.
- Дополнительные расходы (по желанию): питание вне программы, экскурсия на винодельню «Абрау-Дюрсо» с дегустацией — от 2500 ₽ (игристые вина, портвейн, крепкий напиток, сырная тарелка).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Геленджике или Кабардинке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 919 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные экскурсии и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.
