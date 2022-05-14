Начало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озер

К вечеру прибываем на Каракольские озера.

Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.

На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.

Упаковка вещей в сани и на снегоходы.

Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.

Прибытие в точку начала маршрута около 13:00.

Встреча в Горно-Алтайске (необходимо прибыть до 10:00).

Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.

Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, через озера, спрятанных под толщей льда и снега.

Взбираемся на одну самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая, на высоту 2385 м.

Маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.

Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык, по краям которой растет густой кедр.

Пересекаем большое высокогорное плато, поднимаемся на перевал, откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты кажутся бескрайними.

Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.

Ночлег.