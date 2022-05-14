Преимущества этого путешествия:
Встреча в Горно-Алтайске (необходимо прибыть до 10:00).
Посещение офиса, подготовка к маршруту (переодевание).
Прибытие в точку начала маршрута около 13:00.
Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.
Упаковка вещей в сани и на снегоходы.
На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.
Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.
К вечеру прибываем на Каракольские озера.
Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.
Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, через озера, спрятанных под толщей льда и снега.
Взбираемся на одну самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая, на высоту 2385 м.
Маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.
Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык, по краям которой растет густой кедр.
Пересекаем большое высокогорное плато, поднимаемся на перевал, откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты кажутся бескрайними.
Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.
Ночлег.
В зависимости от погоды, мы либо едем к горе Альбаган и Ашпагачским озерам, либо на плато Сарысаз, к Каракокшинским пещерам и озерам Байоюк.
Ночевать вернемся в тот же замечательный кедровый дом, где ночевали первый вечер.
Сегодня спускаемся до с.Каракокша, где нас встречает автобус.
Далее на автобусе возвращаемся в Горно-Алтайск.
Советуем планировать вылет на следующий день, так как точное время окончания тура трудно предсказать, поможем с бронированием дополнительной ночи в Горно-Алтайске (ночь не входит в стоимость).
В туре предусмотрено проживание на таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
|2 человека на снегоходе
|1 человек на снегоходе
|52 500
|78 500
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.