1 день

Глаза Катуни

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.

Трансфер в Чемальский район, заселение в гостиницу, отдых.

После обеда отправимся на озёра, которые невозможно увидеть летом.

Голубыми озёрами вблизи села Аскат можно любоваться только осенью и зимой.

Летом уровень Катуни настолько высок, что она просто затапливает эту местность и озёра превращаются в один из рукавов реки, огибающий небольшой остров.

Голубые озёра образовались почти 25 тысяч лет назад.

С ними связана красивая легенда.

В ней говорится, что хан Алтай хотел уберечь глаза своей прекрасной дочери Кадын от яркого солнца.

Поэтому Кадын могла смотреть на мир только осенью и зимой, отсюда и одно из названий Голубых озёр — «Глаза Катуни».

Голубые озёра имеют бирюзовый, а иногда лазурный оттенок.

Особенно эффектно они смотрятся в ясную погоду в окружении белого снега.

Зимой озёра не замерзают, их температура примерно 7-10 градусов.

Дело в бьющих родниках на дне озера.

Они не горячие, но настолько мощные, что лёд не может сковать водоёмы даже в сильные морозы.