Вершины гор, припудренные первым снегом;
Программа тура по дням
Глаза Катуни
Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.
Трансфер в Чемальский район, заселение в гостиницу, отдых.
После обеда отправимся на озёра, которые невозможно увидеть летом.
Голубыми озёрами вблизи села Аскат можно любоваться только осенью и зимой.
Летом уровень Катуни настолько высок, что она просто затапливает эту местность и озёра превращаются в один из рукавов реки, огибающий небольшой остров.
Голубые озёра образовались почти 25 тысяч лет назад.
С ними связана красивая легенда.
В ней говорится, что хан Алтай хотел уберечь глаза своей прекрасной дочери Кадын от яркого солнца.
Поэтому Кадын могла смотреть на мир только осенью и зимой, отсюда и одно из названий Голубых озёр — «Глаза Катуни».
Голубые озёра имеют бирюзовый, а иногда лазурный оттенок.
Особенно эффектно они смотрятся в ясную погоду в окружении белого снега.
Зимой озёра не замерзают, их температура примерно 7-10 градусов.
Дело в бьющих родниках на дне озера.
Они не горячие, но настолько мощные, что лёд не может сковать водоёмы даже в сильные морозы.
Долина Сартакпая
Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.
Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.
По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.
Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.
Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.
Чуйский тракт
Авто-экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
До самой границы с Монголией вас будут удивлять невероятные пейзажи и вы увидите разный Алтай: на перевалах будет уже лежать снег, в другом же – еще желтеть листва на деревьях.
Вы встретите замерзшие водопады, могучие многовековые кедры и бурные бирюзовые реки.
Конечная точка дня – с. Акташ/с. Чибит.
Алтайский Марс
Экскурсия на Голубое озеро, на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.
Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.
Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).
Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом".
Обратный путь
Возвращаемся по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск.
На обратную дорогу мы оставили несколько интересных локаций: Ильгуменский порог на Катуни, Ининские песчаные столбы и Цаплинский мост.
Ближе к вечеру, с кипой эмоций и ворохом воспоминаний, возвращаемся в Горно-Алтайск.
Ориентировочное время прибытия 17:00-17:30.
Проживание
Тур предусматривает размещение в 3-местных номерах.
Доплата за двухместное размещение – 5 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»
Санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на этаже. Большая кухня-гостиная, Wi-Fi, шикарная русская баня.
Мини-гостиница «Кара-Суу»
В каждом номере холодильник, теплый пол, санузел с душем и туалетом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе, трехместные номера
- Рекреационные сборы
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание: SsangYong Istana, фольксфавенг крафтер
- Аренда транспорта высокой проходимости на Голубые озера
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: в кафе, средний чек 500-600 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка теплая, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце, индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний, бутылка 0,5 л под воду;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой, наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет сотовая связь?
Мобильная связь на маршруте: периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.
Какой будет транспорт в туре?
Транспорт: SsangYong Istana | Фольксфавенг Крафтер.