Алтай. Путешествие к началу зимы

Предзимье в горах Алтая — это удивительное время, когда природа готовится к зимнему сну. Деревья сбрасывают листья, готовясь к холодам, а воздух наполняется прохладой и свежестью.

Вершины гор, припудренные первым снегом;
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реки и озёра, покрытые льдом создают неповторимую атмосферу волшебства. Это время года оставляет незабываемые впечатления у всех, кто его встречает. Предзимье в горах Алтая — это настоящая сказка, которую хочется переживать снова и снова.

5
3 отзыва
Алтай. Путешествие к началу зимы
Алтай. Путешествие к началу зимы
Алтай. Путешествие к началу зимы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Глаза Катуни

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.

Трансфер в Чемальский район, заселение в гостиницу, отдых.

После обеда отправимся на озёра, которые невозможно увидеть летом.

Голубыми озёрами вблизи села Аскат можно любоваться только осенью и зимой.

Летом уровень Катуни настолько высок, что она просто затапливает эту местность и озёра превращаются в один из рукавов реки, огибающий небольшой остров.

Голубые озёра образовались почти 25 тысяч лет назад.

С ними связана красивая легенда.

В ней говорится, что хан Алтай хотел уберечь глаза своей прекрасной дочери Кадын от яркого солнца.

Поэтому Кадын могла смотреть на мир только осенью и зимой, отсюда и одно из названий Голубых озёр — «Глаза Катуни».

Голубые озёра имеют бирюзовый, а иногда лазурный оттенок.

Особенно эффектно они смотрятся в ясную погоду в окружении белого снега.

Зимой озёра не замерзают, их температура примерно 7-10 градусов.

Дело в бьющих родниках на дне озера.

Они не горячие, но настолько мощные, что лёд не может сковать водоёмы даже в сильные морозы.

Глаза КатуниГлаза КатуниГлаза КатуниГлаза Катуни
2 день

Долина Сартакпая

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.

Долина СартакпаяДолина СартакпаяДолина СартакпаяДолина Сартакпая
3 день

Чуйский тракт

Авто-экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

До самой границы с Монголией вас будут удивлять невероятные пейзажи и вы увидите разный Алтай: на перевалах будет уже лежать снег, в другом же – еще желтеть листва на деревьях.

Вы встретите замерзшие водопады, могучие многовековые кедры и бурные бирюзовые реки.

Конечная точка дня – с. Акташ/с. Чибит.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
4 день

Алтайский Марс

Экскурсия на Голубое озеро, на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.

Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.

Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).

Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом".

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
5 день

Обратный путь

Возвращаемся по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск.

На обратную дорогу мы оставили несколько интересных локаций: Ильгуменский порог на Катуни, Ининские песчаные столбы и Цаплинский мост.

Ближе к вечеру, с кипой эмоций и ворохом воспоминаний, возвращаемся в Горно-Алтайск.

Ориентировочное время прибытия 17:00-17:30.

Обратный путьОбратный путьОбратный путь

Проживание

Тур предусматривает размещение в 3-местных номерах.

Доплата за двухместное размещение – 5 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»

2 ночи

Санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на этаже. Большая кухня-гостиная, Wi-Fi, шикарная русская баня.

Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»Гостевой дом из соснового бруса «Горы и Сосны»

Мини-гостиница «Кара-Суу»

2 ночи

В каждом номере холодильник, теплый пол, санузел с душем и туалетом.

Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе, трехместные номера
  • Рекреационные сборы
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное обслуживание: SsangYong Istana, фольксфавенг крафтер
  • Аренда транспорта высокой проходимости на Голубые озера
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: в кафе, средний чек 500-600 рублей
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка теплая, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце, индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний, бутылка 0,5 л под воду;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой, наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет сотовая связь?

Мобильная связь на маршруте: периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.

Какой будет транспорт в туре?

Транспорт: SsangYong Istana | Фольксфавенг Крафтер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 сен 2024
Все четко и понятно. Быстро отвечают, удобная форма оплаты. Все документы присылают вовремя.
К
23 сен 2024
Аман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тура наполнились весельем, познавательной информацией, самое важное спокойствием, потому что он все контролировал и организовывал
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на высшем уровне! Спасибо ему огромное! Наш координатор Марина золотце, встретила нас как говорят «с хлебом и солью», посвятила во все моменты и я не переживала ни за что в течении тура благодаря ей!

Аман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тураАман лучший гид, заслуживает самых высоких похвал за подаренные эмоции! Благодаря ему эти 7 дней тура
Т
20 сен 2024
Организация замечательная. Если что-то не получалось увидеть по погодным условиям, всегда находили замену. Условия проживания очень хорошие, не мерзли, хотя бывали минусовые температуры. Транспорт комфортный, рассказ гида интересный.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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