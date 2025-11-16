Мои заказы

Дорогами Алтая: прогулки по горам и тропам и отдых у озёр и водопадов

Подняться к леднику, прокатиться на моторной лодке, попариться в баньке и рассмотреть петроглифы
В этом путешествии вас ждёт яркая палитра впечатлений: мы проедем по живописному Чуйскому тракту, побываем в месте слияния рек, погуляем у прозрачных горных озёр Киделю и Узун-Кёль.

Преодолеем перевал Красные ворота
и поднимемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться снежными пиками Северо-Чуйского хребта.

Пройдёмся по тропе к Камышлинскому водопаду, насладимся видами разноцветных гор, а в завершение побываем у Гейзерного озера и рассмотрим древние наскальные рисунки Калбак-Таша. Приготовьтесь к полному погружению в нетронутую природу, тишину и головокружительные пейзажи Алтая!

Ближайшие даты:
7
апр12
апр30
апр7
мая18
мая24
мая2
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Связь нестабильна, но большинство операторов ловят сигнал. Гид заранее предупреждает об участках без связи.
Список личных вещей высылается после бронирования.
Рекомендации по рейсам:
Новосибирск: прибытие до 02:00 в день начала тура, вылет после 05:00 следующего дня после окончания.
Барнаул: прибытие до 06:00 в день старта, вылет после 01:00 на следующий день после окончания.
Горно-Алтайск: прилёт до 09:30 в день начала и вылет после 18:00 в день завершения тура.

Питание. Включено 3-разовое питание, организуется в проверенных кафе по меню. Завтрак и обед в 1-й день и ужин в последний день не включены и оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник Land Rover Discovery 3 на всём маршруте. Также предусмотрены заброски в труднодоступные районы.

Возраст участников. Допускаются участники от 7 лет.

Уровень сложности. Умеренный. В программе неспешные горные прогулки, подъём на высоту от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. В день — от 6000 до 15 000 шагов. Тур подходит людям с базовой физической подготовкой.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на лодке, перевалы Семинский и Чике-Таман, село Инегень

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Добравшись до Республики Алтай, совершим пешую прогулку по лесной тропе, ведущей к живописному Камышлинскому водопаду, а на обратном пути нас ждёт водная прогулка на моторной лодке, перед которой проводится инструктаж по технике безопасности (на борту есть спасательные жилеты; активность может быть отменена из-за неподходящих погодных условий).

Затем продолжим маршрут через перевалы Семинский и Чике-Таман. Сделаем остановку на смотровой площадке с панорамой на Чуйский тракт и место, где сливаются Катунь и Чуя. Завершим день в селе Инегень — разместимся на базе, поужинаем и отдохнём.

Прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на лодке, перевалы Семинский и Чике-Таман, село ИнегеньПрогулка к Камышлинскому водопаду, катание на лодке, перевалы Семинский и Чике-Таман, село ИнегеньПрогулка к Камышлинскому водопаду, катание на лодке, перевалы Семинский и Чике-Таман, село Инегень
2 день

По тропе к селу Тюнгур, ночь в Акташе

Сегодня мы отправимся по тропе, проложенной по некогда запланированной, но не реализованной дороге в сторону села Тюнгур. Конечной точкой маршрута станет место соединения рек Аргут и Катунь, где мы увидим, как меняется цвет воды: до слияния Катунь бирюзовая, после — молочно-белая.

Сам путь очень живописен: на всём протяжении будем любоваться скалами и видами на долину. По возвращении — трансфер в село Акташ, где пройдёт ночёвка.

По тропе к селу Тюнгур, ночь в АкташеПо тропе к селу Тюнгур, ночь в АкташеПо тропе к селу Тюнгур, ночь в Акташе
3 день

Живописные озёра, водопады и банька перед сном

Начнём день с поездки через перевал Красные ворота в долину озёр. По пути сделаем остановки у водоёмов Чейбеккёль, Киделю и Узун-Кёль, где можно будет искупаться и отдохнуть.

После обеда (на озёрах или в Акташе) отправимся к Мажойскому каскаду и водопадам в районе посёлка Улар. Вечером вернёмся, чтобы насладиться ужином, баней и подготовкой к следующему дню.

Живописные озёра, водопады и банька перед сномЖивописные озёра, водопады и банька перед сномЖивописные озёра, водопады и банька перед сномЖивописные озёра, водопады и банька перед сномЖивописные озёра, водопады и банька перед сном
4 день

Северо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледников

Утром отправимся в сторону Курая, где перед нами предстанет Северо-Чуйский хребет с его заснеженными вершинами. Следующей точкой станут разноцветные горы, поражающие палитрой оттенков от жёлтого до красного.

Далее — пешеходный подъём от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. На маршруте нас ждёт смена пейзажей: от цветущих лугов и лесных троп до каменистых склонов и ледников. После восхождения — заслуженный отдых и ужин.

Северо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледниковСеверо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледниковСеверо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледниковСеверо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледниковСеверо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледников
5 день

Гейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифы

В завершающий день посетим загадочное Гейзерное озеро, окружённое хвойным лесом. Прогуляемся по тропе, а затем выдвинемся в сторону предгорья Алтая, наслаждаясь панорамами Чуйского тракта.

По дороге сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть древние петроглифы. Примерное время прибытия в Горно-Алтайск — около 18:00, далее — трансфер до Новосибирска при необходимости.

Гейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифыГейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифыГейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифыГейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание (с ужина 1-го дня по обед последнего)
  • Трансферы на протяжении всего маршрута
  • Заброски в удалённые локации
  • Экологические сборы и проходы
  • Баня (2 часа) по желанию
  • Настольная игра Cashflow по желанию
  • Туристическая и клещевая страховка (апрель-июнь)
Что не входит в цену
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Завтрак и обед в 1-й день и ужин в последний день
  • Доплата за 1-местное размещение - 2000-2300 ₽ за ночь
  • Трансфер из Новосибирска (2500 ₽ в одну сторону) и Барнаула (1900 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск: 10:00-11:00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1/Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13/Барнаул: 7:00-8:00, кафе «Облепиха» (212 км Чуйского тракта)
Завершение: Горно-Алтайск: после 18:00, аэропорт/Барнаул: 22:00, кафе «Облепиха»/Новосибирск: около 00:00, ул. Коммунистическая, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, путешественники! Меня зовут Елена. С 2022 г. я являюсь организатором туров и тотальным «фанатиком» гор Алтая. Организуя путешествия и сопровождая ребят, мы с командой стараемся показать, что для нас
значит каждое место, куда вы попадаете вместе с нами, какая история хранится за каждым пройденным маршрутом. Для меня путешествия — это способ наполнить себя тем, в чем я нуждаюсь в моменте, и, конечно, отдать частичку своей души тому или иному месту. Ведь каждое путешествие — это путь, который мы проходим, преследуя ту или иную цель, а горы — это место, где происходит, в какой-то степени, магия.

