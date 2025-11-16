Связь нестабильна, но большинство операторов ловят сигнал. Гид заранее предупреждает об участках без связи.

Список личных вещей высылается после бронирования.

Рекомендации по рейсам:

Новосибирск: прибытие до 02:00 в день начала тура, вылет после 05:00 следующего дня после окончания.

Барнаул: прибытие до 06:00 в день старта, вылет после 01:00 на следующий день после окончания.

Горно-Алтайск: прилёт до 09:30 в день начала и вылет после 18:00 в день завершения тура.

Питание. Включено 3-разовое питание, организуется в проверенных кафе по меню. Завтрак и обед в 1-й день и ужин в последний день не включены и оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник Land Rover Discovery 3 на всём маршруте. Также предусмотрены заброски в труднодоступные районы.

Возраст участников. Допускаются участники от 7 лет.

Уровень сложности. Умеренный. В программе неспешные горные прогулки, подъём на высоту от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. В день — от 6000 до 15 000 шагов. Тур подходит людям с базовой физической подготовкой.