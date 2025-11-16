Преодолеем перевал Красные ворота
Описание тура
Организационные детали
Связь нестабильна, но большинство операторов ловят сигнал. Гид заранее предупреждает об участках без связи.
Список личных вещей высылается после бронирования.
Рекомендации по рейсам:
Новосибирск: прибытие до 02:00 в день начала тура, вылет после 05:00 следующего дня после окончания.
Барнаул: прибытие до 06:00 в день старта, вылет после 01:00 на следующий день после окончания.
Горно-Алтайск: прилёт до 09:30 в день начала и вылет после 18:00 в день завершения тура.
Питание. Включено 3-разовое питание, организуется в проверенных кафе по меню. Завтрак и обед в 1-й день и ужин в последний день не включены и оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник Land Rover Discovery 3 на всём маршруте. Также предусмотрены заброски в труднодоступные районы.
Возраст участников. Допускаются участники от 7 лет.
Уровень сложности. Умеренный. В программе неспешные горные прогулки, подъём на высоту от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. В день — от 6000 до 15 000 шагов. Тур подходит людям с базовой физической подготовкой.
Программа тура по дням
Прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на лодке, перевалы Семинский и Чике-Таман, село Инегень
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Добравшись до Республики Алтай, совершим пешую прогулку по лесной тропе, ведущей к живописному Камышлинскому водопаду, а на обратном пути нас ждёт водная прогулка на моторной лодке, перед которой проводится инструктаж по технике безопасности (на борту есть спасательные жилеты; активность может быть отменена из-за неподходящих погодных условий).
Затем продолжим маршрут через перевалы Семинский и Чике-Таман. Сделаем остановку на смотровой площадке с панорамой на Чуйский тракт и место, где сливаются Катунь и Чуя. Завершим день в селе Инегень — разместимся на базе, поужинаем и отдохнём.
По тропе к селу Тюнгур, ночь в Акташе
Сегодня мы отправимся по тропе, проложенной по некогда запланированной, но не реализованной дороге в сторону села Тюнгур. Конечной точкой маршрута станет место соединения рек Аргут и Катунь, где мы увидим, как меняется цвет воды: до слияния Катунь бирюзовая, после — молочно-белая.
Сам путь очень живописен: на всём протяжении будем любоваться скалами и видами на долину. По возвращении — трансфер в село Акташ, где пройдёт ночёвка.
Живописные озёра, водопады и банька перед сном
Начнём день с поездки через перевал Красные ворота в долину озёр. По пути сделаем остановки у водоёмов Чейбеккёль, Киделю и Узун-Кёль, где можно будет искупаться и отдохнуть.
После обеда (на озёрах или в Акташе) отправимся к Мажойскому каскаду и водопадам в районе посёлка Улар. Вечером вернёмся, чтобы насладиться ужином, баней и подготовкой к следующему дню.
Северо-Чуйский хребет, разноцветные горы, подъём до ледников
Утром отправимся в сторону Курая, где перед нами предстанет Северо-Чуйский хребет с его заснеженными вершинами. Следующей точкой станут разноцветные горы, поражающие палитрой оттенков от жёлтого до красного.
Далее — пешеходный подъём от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. На маршруте нас ждёт смена пейзажей: от цветущих лугов и лесных троп до каменистых склонов и ледников. После восхождения — заслуженный отдых и ужин.
Гейзерное озеро, Чуйский тракт, древние петроглифы
В завершающий день посетим загадочное Гейзерное озеро, окружённое хвойным лесом. Прогуляемся по тропе, а затем выдвинемся в сторону предгорья Алтая, наслаждаясь панорамами Чуйского тракта.
По дороге сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть древние петроглифы. Примерное время прибытия в Горно-Алтайск — около 18:00, далее — трансфер до Новосибирска при необходимости.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание (с ужина 1-го дня по обед последнего)
- Трансферы на протяжении всего маршрута
- Заброски в удалённые локации
- Экологические сборы и проходы
- Баня (2 часа) по желанию
- Настольная игра Cashflow по желанию
- Туристическая и клещевая страховка (апрель-июнь)
Что не входит в цену
- Билеты до места начала тура и обратно
- Завтрак и обед в 1-й день и ужин в последний день
- Доплата за 1-местное размещение - 2000-2300 ₽ за ночь
- Трансфер из Новосибирска (2500 ₽ в одну сторону) и Барнаула (1900 ₽)