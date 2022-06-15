Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в зависимости от места прибытия.
После встречи группа рассаживается в автобусе.
Сегодня вам предстоит автопутешествие до села Чибит.
От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту.
Через несколько часов после затяжного подъема вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).
После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче.
Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов, не оставят вас равнодушными.
После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки.
Ужин, вечер знакомств у костра.
Размещение на территории кемпинга за селом Акташ в палатках.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Начало активной части нашего похода.
В начале дня нас ждет пеший переход от недостроенной ГЭС до моста через реку Чуя, далее плавный подъем по р. Маашей (Мажой), до устья р. Каракабак.
Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре.
Позади еще виднеется долина реки Чуя.
Устанавливаем палаточный лагерь на месте слияния рек Мажой и Каракабак.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 11 км, 5-6 часов.
Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.
В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку.
Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка.
Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая – Маашейскому.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход до озера: 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.
Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер.
Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход до озер: 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.
Спуск по уже знакомой тропе в долину реки Чуя.
Обратный путь уже значительно легче.
Баня, ужин у костра.
Размещение на территории кемпинга в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 11 км, 4-5 часов.
Переезд на поляну ниже с. Чибит, знакомство с инструкторами-водниками.
День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.
После этого спускаем рафт на воду и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.
Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.
Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых 300 метров.
С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».
На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.
Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.
Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.
Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».
Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности.
Начинается он с моста через Чую.
Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.
Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 3-4 часа.
Сегодня проходим порог «Классический» (3 к.с.) и более сложный «Слаломный» (4 к.с.).
Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.
Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.
Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.
Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 4-5 часов.
Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к.с.) и «Горизонт» (5 к.с.).
Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.
«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.
Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров в узком каньоне с высокими отвесными скалами находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.
За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.
Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.
После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности и, наконец, попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 20 км, 4-5 часов.
Отъезд в Барнаул, Новосибирск. По дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 530 км. В дороге 8-9 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеше-водный поход на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Горному Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Пеший поход проходит в сердце Северо-Чуйского хребта, одного из самых массивных в Горном-Алтае. На маршруте мы поднимемся по долине реки Мажой (Маашей) до одноименного ледника, у подножия вершины Маашей-Баш (4177 м). Нам предстоит увидеть красивейшие горные озера, бурные реки, водопады, белоснежные пеки и ледники.
Река Чуя одна из самых сложных рек Горного Алтая. Чуя река слаломного типа, на ней расположен целый ряд технически сложных порогов. Чуя знаменита международными соревнованиями по рафтингу «Чуя – ралли». По воде пройдем нижнюю часть реки, здесь расположены такие ключевые пороги как: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.
На данном маршруте строгое ограничение с 16 лет.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Стартовый вес рюкзака для данного похода составляет примерно 18-20 кг у мужчин и 13-14 кг у женщин. Вес также зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.
Да, лишние вещи можно оставить в камере хранения на базе в Чибите (доп. ~100 руб. день), но только на пешую часть. Лишние на водной части маршрута вещи вы можете отправить с водителем или гидом на склад в Бийск, где их сможете забрать на обратной дороге в Барнаул. Ценные вещи, документы на хранение не берем.
Все групповое снаряжение и продукты распределяются между всеми участниками похода исходя из персональных физических возможностей. Кто-то физически может взять чуть больше, кто-то (например девушки) чуть меньше.
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Вода в Чуе, как и в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Да, в пятый день тура у нас предусмотрена баня.
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Чибит.
Зарядить гаджеты можно будет только на базе в с. Чибит, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
На пешем маршруте с вами будут работать 1-2 гида. На сплаве 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Для данного тура специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме.