На этом маршруте вы не только увидите красивейшие горные озера, бурные реки, водопады, белоснежные пики и ледники, но и почувствуете на себе мощь порогов своенравной Чуи.

Программа тура по дням

1 день Автопереезд до с. Акташ

Встреча группы в зависимости от места прибытия. После встречи группа рассаживается в автобусе. Сегодня вам предстоит автопутешествие до села Чибит. От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту. Через несколько часов после затяжного подъема вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск). После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче. Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов, не оставят вас равнодушными. После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки. Ужин, вечер знакомств у костра. Размещение на территории кемпинга за селом Акташ в палатках. Питание включено: ужин. Авто (от Барнаула): 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день с. Акташ – река Чуя – река Мажой – устье реки Каракабак

Начало активной части нашего похода. В начале дня нас ждет пеший переход от недостроенной ГЭС до моста через реку Чуя, далее плавный подъем по р. Маашей (Мажой), до устья р. Каракабак. Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. Позади еще виднеется долина реки Чуя. Устанавливаем палаточный лагерь на месте слияния рек Мажой и Каракабак. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 11 км, 5-6 часов.

3 день Радиальный выход к Маашейскому озеру (исчезнувшему) или до ледника (по физ. состоянию участников)

Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру. В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку. Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка. Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая – Маашейскому. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход до озера: 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.

4 день Радиальный выход к Каракабакским озерам

Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер. Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход до озер: 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.

5 день Устье реки Каракабак – река Чуя – кемпинг в с. Акташ

Спуск по уже знакомой тропе в долину реки Чуя. Обратный путь уже значительно легче. Баня, ужин у костра. Размещение на территории кемпинга в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 11 км, 4-5 часов.

6 день с. Чибит – порог «Буревестник» – порог «Бегемот»

Переезд на поляну ниже с. Чибит, знакомство с инструкторами-водниками. День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде. После этого спускаем рафт на воду и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности. Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река. Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых 300 метров. С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли». На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует. Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте. Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава. Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский». Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности. Начинается он с моста через Чую. Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части. Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 25 км, 3-4 часа.

7 день Пороги «Классический», «Слаломный», «Иодринский»

Сегодня проходим порог «Классический» (3 к.с.) и более сложный «Слаломный» (4 к.с.). Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги. Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно. Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности. Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 35 км, 4-5 часов.

8 день Порог «Турбинный» – порог «Горизонт» – устье реки Чуя

Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к.с.) и «Горизонт» (5 к.с.). Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления. «Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем. Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров в узком каньоне с высокими отвесными скалами находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них. За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку. Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег. После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности и, наконец, попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 20 км, 4-5 часов.

9 день Устье реки Чуя – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск