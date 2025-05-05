Места силы, шаманы, мумия принцессы Укока, петроглифы с космическими кораблями, алтайский Стоунхендж, таинственная Шамбала.
Хотите узнать, что из этого — раздутая в интернете сенсация, а что
Программа тура по дням
Тайна Алтайской принцессы
Добро пожаловать на Алтай!
Сегодня начинаем наше плавное погружение в тайны Алтая.
А сначала едем в Горно-Алтайск и идем в музей!
Национальный музей Республики Алтай – один из лучших в Сибири.
Пройдя сквозь несколько залов и несколько тысячелетий насыщенной событиями истории Алтая, мы окажемся в особенном месте.
Именно там в специальном саркофаге покоится знаменитая мумия Алтайской принцессы, найденная на плато Укок.
Но не музеем единым!
Единственный город Республики тоже заслуживает нашего внимания.
Мы прогуляемся по зеленым улочкам, отыщем место, откуда начиналась Улала, увидим, как развивалась Ойрот-Тура и узнаем, чем необычна архитектура Горно-Алтайска.
Ближе к вечеру мы приедем в Каракольскую долину и остановимся в доме у местной жительницы.
Знакомство с Алтаем продолжается, сейчас мы узнаем его на вкус – нас ждет традиционный национальный ужин.
А после ужина – невероятные впечатления от концерта кайчи.
В какой-то момент вы удивитесь, где же музыкант прячет инструмент, издающий столь необычные звуки.
А инструмента, оказывается, никакого и нет, это горловое пение!
Тайны древних цивилизаций
Сегодня мы отправляемся в прошлое Алтая.
Не зря Алтай называют колыбелью цивилизаций.
Гунны, скифы, тюрки – они не оставили нам замков, городов и рукописей.
Но с какой-то целью создали курганы, вкопали гигантские стелы, выбили рисунки на камнях, сохранившиеся в течение сотен и тысяч лет.
Какие послания они скрывают?
Первую половину дня мы посвятим Каракольской долине.
Эта фантастически красивая, уютная и зеленая долина с гордо возвышающейся над ней трехглавой вершиной Уч-Энмек — священное и почитаемое место для всех алтайцев.
Буквально как Мекка для мусульман.
В ней сконцентрировано невероятное количество курганов разных эпох.
Обязательно посмотрим на Башадарский курган, узнаем, почему он назван царским и зачем вокруг него выложено полукольцо из камней.
После экскурсии мы продолжим путешествие по Чуйскому тракту, полюбуемся пейзажами с перевала Чике-Таман, побываем еще на одном священном месте — слиянии Чуи и Катуни и остановимся в святилище Калбак-Таш.
Вот где концентрация тайн и загадок!
Кто и когда выбил сотни рисунков на камне?
Есть ли здесь космические корабли, люди с хвостами, мифические чудовища и карта звездного неба?
Обязательно найдем их и узнаем, что говорит наука, а какие знания об этих рисунках сохранили местные жители.
Мы также остановимся у знаменитого Чуйского оленного камня, это один из немногих каменных воинов, сохранившийся на своем месте и не вывезенный в музеи.
К вечеру мы приедем в Курайскую степь, окруженную величественными горами.
Тайны высоких гор
Этот день мы посвятим горам.
Мы увидим чудо рождения нового дня, наблюдая за восходом солнца со смотровой площадки над Курайской степью.
В воображении мы перенесемся на десятки тысяч лет назад, окажемся на берегу огромного моря-озера и станем свидетелями масштабной катастрофы.
Есть версия, что однажды на этом гигантском озере случился прорыв дамбы и вся вода с бешеной скоростью устремилась вниз.
А на память нам остались холмы Курайской степи, которые в масштабе Вселенной всего лишь рябь на песке.
Мы вернемся на базу и отправимся к подножию Северо-Чуйского хребта, чтобы полюбоваться отражением снеговых вершин в зеркальной глади озера Джангызколь.
Вы своими глазами увидите, как с набором высоты меняется растительность и климат.
Вы узнаете, как отступали и снова наступали ледники, как они перемещали тонны камней, словно гигантские бульдозеры, как растения приспосабливались к изменениям климата, а Чуя прорубала пути в скалах.
Тайны кочевников
К этому дню вы уже будете впечатлены тем, в каких суровых условиях приходится жить людям.
Но живут они мирно, спокойно, в гармонии с природой.
Может быть, потому что они знают древние секреты? Или им помогают обряды и ритуалы?
Чтобы приоткрыть тайны современных кочевников, мы отправимся в этно-аил.
Вы из первых уст узнаете, как провести обряд подвязывания лент и кормления огня, существуют ли сегодня настоящие шаманы, где на Алтае живут духи и что главное в жизни кочевника.
В дополнение сегодня нас ждет высадка на двух Марсах, мы исследуем фантастические красные холмы Кызыл-Чина.
А после — снова к тайнам кочевников.
Музей теленгитов Чуйской степи приготовил свои секреты.
Один из главных — загадочная голова и рука древнего воина, найденная в далеком ущелье.
Следующая остановка — Алтайский Стоунхендж, гигантские камни сложены по кругу диаметром 60 метров.
Древняя обсерватория или работа ледника?
В этот день по желанию по предварительной записи возможно посещение шамана.
Шаман проведет общий ритуал очищения и побеседует с каждым индивидуально.
Тайны великого пути
Сегодня мы начинаем обратный путь.
Но какой!
Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог мира, северное ответвление Великого шелкового пути.
На этот раз весь день будет посвящен Чуйскому тракту.
Мы остановимся в самых знаковых местах, погуляем по остаткам старинной дороги, удивимся на сухую каменную кладку и масштабы проделанной за 100 лет работы.
Узнаем, почему считается, что путь здесь существовал тысячелетия назад.
Мы поищем следы древних переправ через Катунь и полюбуемся подвесным мостом 30-х годов, прогрессивным творением инженера Цаплина.
Остановимся у памятника водителям Чуйского тракта, послушаем интересную песню о Кольке Снегиреве и узнаем, какая была судьба у главного героя на самом деле.
В Горно-Алтайск мы прибудем около 17:00-18:00.
Если у вас утренний рейс, мы поможем забронировать отель.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах.
Одноместное размещение возможно по согласованию, так как может быть не очень большой номерной фонд. Нужно будет уточнять по загрузке.
Варианты проживания
Гостевые дома по маршруту
Гостевые дома “Биичикту-Бом”, “КУрайские зори” или подобные.
В гостевых домах - размещение 2-х, 3-х местное. Санузел и душ в номере или на этаже общий на несколько номеров.
Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно. Только участники нашего тура живут в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (гостевые дома, базы отдыха)
- Питание (3 раза в день с 1 по 4 день, 5 день - завтрак и обед), безалкогольные напитки
- Трансферы по программе
- Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
- Приглашение для визы (для иностранных туристов)
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Страховки (кроме страховки от куса клеща)
- Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
- Алкогольные напитки
- Проживание в 5-й день
- Ужин в 5-й день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. В горах очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде.
- футболки;
- рубашка с длинными рукавами;
- майка – для очень жарких дней;
- флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
- теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
- шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
- брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одни быстросохнущего синтетического материала;
- тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
- водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
- носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
- нижнее белье;
- солнцезащитная кепка или шляпа;
- флисовая или шерстяная шапка;
- перчатки;
- купальник (по желанию);
- кроссовки или ботинки. Желательно 2 пары, одни из которых влагонепроницаемые;
- спортивные сандалии;
- туалетные принадлежности;
- полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
- зубная щетка, зубная паста;
- мыло, гель для душа;
- шампунь, кондиционер;
- зеркало (необязательно);
- щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
- дезодорант;
- крем для бритья и бритвы (при необходимости);
- влажные салфетки;
- туалетная бумага;
- средства женской гигиены (при необходимости);
- солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
- бальзам для губ (SPF 30 или выше);
- увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
- средство от насекомых;
- небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);
- технические средства;
- камера, запасные батареи, карты памяти;
- зарядные устройства;
- кабели;
- фонарик/налобный фонарь и батарейки;
- телефон;
- штатив (опционально);
- бинокль (по желанию);
- другие личные вещи;
- солнечные очки;
- запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
- бутылка для воды;
- карманный нож;
- письменные принадлежности;
- средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
- трекинговые палки (по желанию);
Документы:
- паспорт и ксерокопия первой страницы;
- наличные и/или кредитные карты;
- медицинская страховка;
- список важных телефонных номеров.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В стоимость входит страховка от укуса клеща.
Как организована встреча и проводы?
Мы встречаем в аэропорту/на автовокзале г. Горно-Алтайска (входит в стоимость).
Рекомендуемые авиарейсы из г. Москвы – утренние: S7-2629, SU-1524. В случае более позднего прибытия в г. Горно-Алтайск программа может быть скорректирована индивидуально.
В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).
Вылет обратно также рекомендуем утренние рейсы в Москву: S7-2630, SU-1525.
На чем будем передвигаться?
Транспорт: минивэн Mercedes Vito: 6 мест (есть кондиционер).
Есть ли скидки в туре?
Скидка для группы от 4-х человек обсуждается индивидуально.