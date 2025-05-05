1 день

Тайна Алтайской принцессы

Добро пожаловать на Алтай!

Сегодня начинаем наше плавное погружение в тайны Алтая.

А сначала едем в Горно-Алтайск и идем в музей!

Национальный музей Республики Алтай – один из лучших в Сибири.

Пройдя сквозь несколько залов и несколько тысячелетий насыщенной событиями истории Алтая, мы окажемся в особенном месте.

Именно там в специальном саркофаге покоится знаменитая мумия Алтайской принцессы, найденная на плато Укок.

Но не музеем единым!

Единственный город Республики тоже заслуживает нашего внимания.

Мы прогуляемся по зеленым улочкам, отыщем место, откуда начиналась Улала, увидим, как развивалась Ойрот-Тура и узнаем, чем необычна архитектура Горно-Алтайска.

Ближе к вечеру мы приедем в Каракольскую долину и остановимся в доме у местной жительницы.

Знакомство с Алтаем продолжается, сейчас мы узнаем его на вкус – нас ждет традиционный национальный ужин.

А после ужина – невероятные впечатления от концерта кайчи.

В какой-то момент вы удивитесь, где же музыкант прячет инструмент, издающий столь необычные звуки.

А инструмента, оказывается, никакого и нет, это горловое пение!