Мини-тур на Алтай с этнообедом: Чуйский тракт, Марсианские горы и Гейзерное озеро
Увидеть перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбоваться Курайской степью и водопадом Ширлак
Приглашаем вас в экспресс-путешествие по Алтаю: за 3 дня вы увидите впечатляющие природные жемчужины региона, отдохнёте от суеты и перезагрузитесь. Вам не придётся ничего планировать, подбирать маршрут и искать транспорт. читать дальшеуменьшить
Мы забронируем жильё, прокатим по живописным локациям и погрузим в историю.
Вы восхититесь Чуйским трактом — одной из самых красивых дорог мира, полюбуетесь Катунью, исследуете «Алтайский Марс» и подивитесь причудливым узорам на поверхности Гейзерного озера.
А ещё сделаете фото на фоне водопада Ширлак, осмотрите скифские захоронения и загадочные Оленные столбы.
В стоимость мы включили завтраки, ужин и один этнообед, чтобы вы насладились блюдами традиционной кухни.
Описание тура
Организационные детали
Старт программы тура на курорте Белокуриха в 9:00, и также забираем из аэропорта Горно-Алтайск в 11:00. По любым вопросам, как добраться, ваш личный менеджер с удовольствием подскажет варианты.
Программа тура по дням
1 день
Путешествие по Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таманский
Заберём участников. Личный менеджер скоординирует, кто откуда будет забран. Далее мы отправимся в путь по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог России и древнейшей торговой артерии между Россией и Монголией. Мы преодолеем горные перевалы Семинский и Чике-Таманский, увидим слияние рек и сделаем остановки в живописных местах. По дороге перекусим в кафе.
По приезде разместимся в отеле и отдохнём, а вечером поужинаем в кафе рядом с отелем, попробуем блюда местной кухни.
2 день
«Алтайский Марс», Курайская степь и Гейзерное озеро
После завтрака мы отправимся к цветным горам, известным как «Алтайский Марс». По пути будем проезжать Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь, любуясь уникальными пейзажами.
Далее пересаживаемся на проходимую технику и доедем до «Марса-1». При желании группы можем добраться до «Марса-2». На обратном пути заедем к Гейзероному озеру и Красным воротам.
3 день
Возвращение в Горно-Алтайск, водопад Ширлак и Оленные столбы
После завтрака мы соберёмся в обратный путь. Будем делать остановки для фотосессий у водопада Ширлак, Оленных столбов и скифских захоронений.
Пообедаем в кафе, а после прибудем в Горно-Алтайск или доставим вас до курорта Белокуриха. Если вы планируете вылет на следующий день, нужно будет попросить менеджера о дополнительной брони отеля.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, этнообед и 1 ужин
Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
Экскурсии по программе
Информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
Билеты до Горно-Алтайска и обратно
Питание вне программы
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или курорт Белокуриха, 9:00
Завершение: Горно-Алтайск или Белокуриха, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Горно-Алтайске
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 9 туристов
Я в туризме уже более 15 лет, представляю команду гидов, глубоко знающих природу и культуру Алтая. Мы любим свою работу и всегда работаем на результат — ваши впечатления и отличное настроение. Будем рады влюбить вас в Алтай.
