Полюбуемся озёрами, которые в народе прозвали «глазами Катуни», и причудливо застывшим во льдах Камышлинским водопадом. А в перерывах между экскурсиями будем согреваться в жаркой баньке.
мар
Описание тура
Организационные детали
Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.
Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.
Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.
Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.
Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.
Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами в усадьбе «Сокол» или аналогичной. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото номеров взяты с сайта sokol-altai.com для примера
Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино). Во время переездов из точки в точку обедаем и ужинаем в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и хорошая кухня. Предварительно согласуем предпочтения по блюдам, после сформированного заказа еду приготовят ко времени нашего приезда.
Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.
Уровень сложности. Средний. Радиальные выходы на локации, пешая активность около 5000-7000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Лебединое озеро, Чёртов палец
Встретимся и поедем в предгорья Алтая. Нашей целью будет озеро Светлое, которое больше известно как Лебединое. Сюда на зимовку прилетают целые стаи лебедей-кликунов — зрелище завораживает! Затем поднимемся на скалу Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.
Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 7 км.
Чуйский тракт
Этот день посвятим Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у места слияния рек Большой Ильгумень и Катунь. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и согреемся в жаркой баньке.
Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов, пешком — 5 часов.
Тавдинские пещеры, Катунские озёра
Сегодня отправимся к Тавдинским пещерам, прогуляемся к смотровой у грота Ихтиандра. Доберёмся к Катунским озёрам, которые в народе называют «глазами Катуни». Прямо на берегу можно попариться в баньке (за доплату), а затем окунуться в ледяную воду. К вечеру вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Длительность экскурсии на автомобиле около 3 часов, пешком — 6 часов.
Камышлинский водопад, гора Синюха
Освободим номера и с вещами поедем к Камышлинскому водопаду, который зимой застывает в причудливых формах. Сделаем эффектные кадры и посетим источник Аржан-суу. Если позволит погода, прокатимся по канатной дороге к вершине горы Синюха и полюбуемся открывающимися на высоте пейзажами. По завершении прогулки отправимся в обратный путь.
Длительность экскурсии пешком — 5 часов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 4-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Баня в гостинице
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- Баня на берегу Катунских озёр (в 3-й день)
- Аренда лыж, сноуборда (при необходимости)
- Минимальное количество участников - 2