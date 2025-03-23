Путешествие по необычным местам Алтая: Лебединое озеро, Чёртов палец, «глаза Катуни», грот Ихтиандра

Исследовать места силы Чуйского тракта, увидеть замёрзший водопад и попариться в баньке
Отправляемся в путешествие по сказочному зимнему Алтаю. Мы увидим озеро со стаями лебедей и поднимемся на скалу Чёртов палец. Посетим места силы Чуйского тракта и спустимся к гроту Ихтиандра.

Полюбуемся озёрами, которые в народе прозвали «глазами Катуни», и причудливо застывшим во льдах Камышлинским водопадом. А в перерывах между экскурсиями будем согреваться в жаркой баньке.
Путешествие по необычным местам Алтая: Лебединое озеро, Чёртов палец, «глаза Катуни», грот Ихтиандра
Путешествие по необычным местам Алтая: Лебединое озеро, Чёртов палец, «глаза Катуни», грот Ихтиандра
Путешествие по необычным местам Алтая: Лебединое озеро, Чёртов палец, «глаза Катуни», грот Ихтиандра
Ближайшие даты:
23
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами в усадьбе «Сокол» или аналогичной. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото номеров взяты с сайта sokol-altai.com для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино). Во время переездов из точки в точку обедаем и ужинаем в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и хорошая кухня. Предварительно согласуем предпочтения по блюдам, после сформированного заказа еду приготовят ко времени нашего приезда.

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Радиальные выходы на локации, пешая активность около 5000-7000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Лебединое озеро, Чёртов палец

Встретимся и поедем в предгорья Алтая. Нашей целью будет озеро Светлое, которое больше известно как Лебединое. Сюда на зимовку прилетают целые стаи лебедей-кликунов — зрелище завораживает! Затем поднимемся на скалу Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 7 км.

Лебединое озеро, Чёртов палецЛебединое озеро, Чёртов палецЛебединое озеро, Чёртов палецЛебединое озеро, Чёртов палец
2 день

Чуйский тракт

Этот день посвятим Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у места слияния рек Большой Ильгумень и Катунь. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и согреемся в жаркой баньке.

Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов, пешком — 5 часов.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Тавдинские пещеры, Катунские озёра

Сегодня отправимся к Тавдинским пещерам, прогуляемся к смотровой у грота Ихтиандра. Доберёмся к Катунским озёрам, которые в народе называют «глазами Катуни». Прямо на берегу можно попариться в баньке (за доплату), а затем окунуться в ледяную воду. К вечеру вернёмся в гостиницу и отдохнём.

Длительность экскурсии на автомобиле около 3 часов, пешком — 6 часов.

Тавдинские пещеры, Катунские озёраТавдинские пещеры, Катунские озёраТавдинские пещеры, Катунские озёраТавдинские пещеры, Катунские озёра
4 день

Камышлинский водопад, гора Синюха

Освободим номера и с вещами поедем к Камышлинскому водопаду, который зимой застывает в причудливых формах. Сделаем эффектные кадры и посетим источник Аржан-суу. Если позволит погода, прокатимся по канатной дороге к вершине горы Синюха и полюбуемся открывающимися на высоте пейзажами. По завершении прогулки отправимся в обратный путь.

Длительность экскурсии пешком — 5 часов.

Камышлинский водопад, гора СинюхаКамышлинский водопад, гора СинюхаКамышлинский водопад, гора СинюхаКамышлинский водопад, гора Синюха

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 4-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Баня в гостинице
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Баня на берегу Катунских озёр (в 3-й день)
  • Аренда лыж, сноуборда (при необходимости)
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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