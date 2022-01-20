1 день

Старт нашего путешествия до Каракольских озер

Встреча в г. Горно-Алтайске.

Обед в кафе.

Переодеваемся в офисе турфирмы.

Выдвигаемся на микроавтобусе до места старта.

Там нас уже ждут снегоходы.

Знакомство с инструкторами, техника безопасности и старт нашего путешествия.

Сегодня у нас будет такая нитка маршрута: Горно-Алтайск – река Куюм – перевал Каратш (откуда уже открывается замечательный вид на настоящие горы-гольцы).

Далее в урочище Ингурек и по реке Большой Курумдой поднимемся на Хребет Иолго – будем двигаться почти на 2000 м над уровне моря, по границе леса – далее на плато Огой (здесь уже откровенные гольцы).

Проезжаем по плато Огой и спускаемся в кедровый лес до самых Каракольских озер и базы в кедровом лесу.

Будем ехать с небольшими остановками, на фото и отдых.

А вечером нас ждет теплый дом на Каракольских озерах и горячий ужин.