Вас ждет неделя единения с природой и общения с лошадьми, отдых в палатках и вкусная костровая пища, а также жаркая сибирская банька.
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Переезд в туркомплекс Таежник - урочище Сугойна
Сбор группы на т/к «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до стоянки в урочище Сугойна с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до стоянки в урочище Сугойна, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до стоянки в урочище Сугойна.
До села Элекмонар группа переезжает на микроавтобусе/внедорожнике УАЗ, далее пересаживается на автомобиль повышенной проходимости и оставшиеся 30 км до урочища преодолевает на нем.
Размещение в палатках.
При фактическом наличии свободных мест в доме, можно их занять за доп. плату на месте.
Баня.
Инструктаж по технике безопасности, занятия по верховой езде.
Получение снаряжения, набора продуктов.
Протяженность: авто – 90 км.
Урочище Сугойна - урочище Муихта
Первый конный переход.
Собрав лагерь и позавтракав, участники получают алтайских лошадок, с которыми им предстоит путешествовать по горам Алтая.
Тропа идет по прикаракольской тайге, выводя туристов в зону альпийских лугов тайге и открывая замечательную панораму перевала Багаташ и Замки Горных Духов – скалы останцы по форме напоминающие древние замки.
Конный переход 2,5 – 3 часа.
Устанавливаем лагерь.
Все участники похода принимают участие в сборе дров для костра.
Ужин готовится гидом на костре, при желании участники группы могут ему помочь.
Протяженность: кони – 15 км.
Экскурсия на Муихтинский водопад. Конный переход через перевалы Ак-Кая и Айрык до Каракокшинских пещер
Завтрак.
После завтрака пешая экскурсия на Муихтинский водопад, которая займет 2,5 – 3 часа.
Тропа к водопаду ведет через кедровый лес.
Высота падения воды в водопаде составляет порядка 12 метров.
Обед.
После обеда группа отправляется в дальнейший путь верхом на лошадях.
Туристам предстоит преодолеть перевалы Аккаинский и Айрык, с вершин которых открывается прекрасный вид на вершины хребта Иолго, а также на множество озер, расположенных там.
Лагерь ставим на полянке неподалеку от Каракокшинской пещеры.
Конный переход 5 – 6 часов.
Ужин.
Протяженность: кони – 18 км, пешком – 5 км
Экскурсия в Каракокшинскую пещеру. Конный переход до ур. Уул
После завтрака пешая экскурсия в Каракокшинскую пещеру, которая займет 1,5 часа.
Большая Каракокшинская пещера расположена в скальном известняковом массиве северного склона хребта Иогло на высоте около 2000 м над уровнем моря.
Глубина пещеры составляет 24 м, протяженность ходов – 600 м.
Стены пещеры покрыты льдом, в ней встречаются сталактиты и сталагмиты.
Возвращаемся в лагерь, садимся на лошадей и отправляемся к следующему месту стоянки в ур. Уул.
Обед в виде перекуса у небольшого ручья.
По дороге преодолеваем перевал Байоюк, откуда открывается завораживающий вид на сеть озер.
Конный переход 3,5 – 4 часа.
Лагерь разбиваем в урочище Уул.
Протяженность: кони – 15 км, пешком – 3 км
Экскурсия на озеро Вероника. Конный переход ур. Уул - пер. Аккая - Кедровая поляна
Завтрак.
После завтрака отправляемся в пешую экскурсию к озеру Вероника.
Красивейшее горное озеро заворожит любого путника.
Обед в виде перекуса.
После обеда отправляемся к месту следующей стоянки на Кедровой поляне.
По конной тропе группа переваливает через перевал Ак-кая и спускается на Кедровую поляну, где устанавливает лагерь, в котором ей придется ночевать 2 ночи.
Конный переход 3 часа.
Протяженность: кони–14 км.
Экскурсия на Каракольские озера
После завтрака отправляемся на экскурсию.
Верхом на лошадях поднимаемся на обзорную точку над озерами, откуда они открываются во всей красе, затем спускаемся к 3-му озеру.
Обед в виде перекуса на берегу из озера.
После поднимаемся на "цирк".
После экскурсии возвращаемся в лагерь на Кедровой поляне.
Время экскурсии 6-7 часов.
Ужин.
Протяженность: кони – 11 км, пешком – 5 км.
Конный переход до базовой стоянки в урочище Сугойна
Завтрак.
Сворачиваем лагерь и отправляемся в завершающий наше путешествие конный переход до базовой стоянки расположенной в урочище Сугойна.
Конная тропа ведет по Кедровому лесу.
На базовой стоянке туристов ожидает жаркая банька.
Ужин, прощальный вечер у костра.
Протяженность: кони – 25 км.
Урочище Сугойна - туркомплекс «Таёжник»
После завтрака грузимся на автомобиль повышенной проходимости и отправляемся до с. Эликманар, пересаживаемся на микроавтобус и следуем до эко-отеля Таёжник.
По приезду обед в кафе Таёжник.
Свободное время.
Данный тур можно продолжить однодневным сплавом по нижнему участку реки Катунь (по запросу, не входит в стоимость).
ВЫЕЗД:
- Отправление в Новосибирск рейсовым автобусом вечером этого же дня в 22:30 - 23:00, время прибытия в Новосибирск в 7:15.
- Отправление до Барнаула рейсовым автобусом либо микроавтобусом вечером в 16:00 или 22:30, либо на следующий день в 11:30, время в пути 5-6 часов.
- Для тех, у кого вылет из аэропорта г. Горно-Алтайск запланирован на следующий день после окончания маршрута - можно остаться ночевать на территории туркомплекса в палаточном лагере бесплатно или же забронировать номер за доп. плату (если будут свободные в наличие). Завтрак на следующий день после окончания маршрута в стоимость тура не включен.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Трехразовое питание (полноценные завтраки и ужины, обед в виде перекуса)
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Аренда снаряжения
- Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
- Страховка от клеща (оформляется и оплачивается заранее, стоимость 400 руб.)
- Проживание и питание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50).
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. И не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце (приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Особенности маршрута
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур Нижняя Катунь.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Тур начинается на туркомплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером от 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нюансы: возможность помыться на туре была в первый и последний день, это нужно учитывать, готовы ли вы к такому.
Минусы: когда мы бродили в лесах, собирая ягоды и шишки, натыкались на неприятные сюрпризы в виде неразлашаемых гигиенических салфеток. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ ТУРИСТАМ - когда вы ходите в лес по санитарным нуждам, забирайте с собой в полиэтиленовый пакет свои салфетки, дабы не оставлять после себя такое уродливое наследие. Очень было бы хорошо гидам давать инструкцию об этом. Лес заповедный с краснокнижными растениями и не должен страдать от неграмотности туристов. Мы самостоятельно набрали на каждой стоянке по большому пакету 25 литров этих салфеток, с последующим сжиганием оных.