За 4 дня вы побываете в знаменитых местах Алтая, без знакомства с которыми невозможно представить путешествие в этот живописный край.Мы проедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, побываем

у священных Голубых озёр и в загадочной долине Че-Чкыш. В селе Чемал пройдёмся по подвесному мосту и посетим легендарный остров Патмос. Вы увидите, как замерзают водопады и где зимуют лебеди, а также посмотрите на краснокнижных зубров. Заедем и в этно-аил, где познакомимся с местной культурой.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Номер сопровождающего мы заблаговременно вышлем перед стартом тура. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

В первый день вас ждёт насыщенная программа, поэтому рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени.