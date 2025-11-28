Мы проедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших автодорог мира, побываем
Описание тура
Организационные детали
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
Время встречи может быть скорректировано в зависимости от времени прибытия участников группы. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Номер сопровождающего мы заблаговременно вышлем перед стартом тура. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).
В первый день вас ждёт насыщенная программа, поэтому рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени.
Питание. В стоимость входят завтраки (2-4 дни) и ужины (1-3 дни). Питание в остальные дни оплачиваются дополнительно. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.
Транспорт. Микроавтобус Huyndai Grand Starex или аналогичный
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. Лёгкий. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Программа тура по дням
Прибытие и Камышлинский водопад
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или Барнаула и отправляемся на турбазу.
В пути будет остановка. Через хвойный лес прогуляемся до двухкаскадного Камышлинского водопада, бурлящие летом брызги которого зимой превращаются в хрустальные льдинки. После обеда разместимся на турбазе в лесу, где желающие попарятся в баньке (за доплату).
Остров Патмос, Чемальская ГЭС, Голубые озёра, деревня мастеров Аскат
Утром едем в известный горный курорт Алтая — село Чемал. Побываем на сакральном острове с греческим названием — Патмос, дойдя до него по подвесному мосту. Прогулявшись вдоль реки, увидим Чемальскую ГЭС, возведённую в 1935 году. Если дороги занесёт, исследуем живописное ущелье Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое урочище из отвесных известняковых скал высотой до 150 метров, по дну которого течёт ручей.
После обеда отправляемся любоваться «Глазами Катуни» — незамерзающими Голубыми озёрами, названными так за бирюзовый, а иногда и лазурный цвет. Местные жители верят в сакральность этих мест: считается, что купание в озёрах заряжает позитивной энергетикой и излечивает от болезней.
Посетим и деревню Аскат, которая славится талантливыми художниками и мастерами по работе с деревом, глиной, металлом и другими материалами. Посетим музей «Стрела сартакпая». Также можно приобрести работы мастеров и неповторимые сувениры.
Вечером вернёмся на турбазу.
Чуйский тракт и посещение зубрятника
Знаете ли вы, что дороги тоже могут быть достопримечательностями? Сегодня как раз проедем по такой — отправляемся в автопутешествие по самой живописной дороге России — Чуйскому тракту. Вы полюбуетесь живописным Семинским перевалом высотой 1717 м и головокружительными горными пейзажами. Здесь же можно приобрести сувениры.
После обеда посетим зубрятник, где вы посмотрите на беловежских зубров, занесённых в Красную книгу. А вечером после ужина на турбазе попаримся в баньке — расслабиться в ней в завершении дня одно удовольствие.
Этно-аил, озеро Светлое и отъезд
После выселения с базы посетим этнографический аил: познакомимся с историей и культурой алтайского народа. Продегустируем местные молочные продукты и выпечку с мёдом.
Для путешествий, стартующих с середины ноября, запланирована экскурсия к озеру Светлое — одному из немногих алтайских незамерзающих водоёмов, куда с ноября по март прилетает до двух с половиной тысяч лебедей-кликунов. Вы сможете пофотографировать птиц и покормить их на специально обустроенных площадках.
Затем вы отправитесь в аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Все переезды по программе
- Работа команды (водителя, гидов)
- Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д. или авиабилеты
- Все обеды (~ 400 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Дополнительные экскурсии и активности, баня и т. д
- Медицинская страховка