Это и неудивительно, поскольку данная вершина превышает по сложности остальные вершины России, такие как Казбек и даже Эльбрус. Восхождение проходит по гребню через пик Делоне по маршруту 4А категории сложности.
Вы увидите живописное Аккемское озеро и ледник, а также пройдете акклиматизацию, необходимую для успешного восхождения.
Восхождение на Белуху — сложный маршрут, который требует хорошей физической и технической подготовки, но вас будут сопровождать профессиональные инструкторы-альпинисты не ниже первого спортивного разряда и аттестованные спасатели.
Проверьте себя на прочность и отправляйтесь в это экстремальное путешествие на младшую сестру Эвереста! Для прохождения данного тура необходимо самостоятельно оформить пропуск в пограничную зону, за подробностями обратитесь к организатору.
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой в Бийске или Горно-Алтайске
Встреча группы происходит в городе Бийске (ж/д вокзал) или Горно-Алтайске (аэропорт).
Далее на трансфере (микроавтобус или легковые авто) мы выдвигаемся в поселок Тюнгур, с которого начинается наш маршрут.
Время в пути составит в среднем 8 часов, во время трансфера будем делать остановку на обед.
Вечером размещаемся в гостевом доме в Тюнгуре, где для вас будет готов вкусный ужин и баня.
Заброска на стоянку «Три Березы», переход в кемпинг в районе Аккемского озера (2050 Н.У. м)
Утром завтракаем на базе в Тюнгуре и начинаем наш путь к стоянке «Три березы» — с этой стоянки начинается активная часть маршрута.
До «Трех берез» мы поедем через перевал Кузуяк (1513 м) на ГАЗ-66 (грузовой автомобиль повышенной проходимости).
Далее нам предстоит пеший переход (около 23 км) вдоль реки Аккем до нашего кемпинга в районе Аккемского озера.
В кемпинге для вас будут готовы просторные палатки на настилах, горячий ужин и полевая палаточная баня.
День отдыха после заброски
После вчерашней заброски у нас запланирован день отдыха, во время которого можно прогуляться вдоль берегов Аккемского озера.
С берегов озера прекрасно видна могучая, неприступная стена Белухи!
Также в этот день мы подгоняем снаряжение, учимся с ним обращаться, готовимся к выходу к Белухе.
Переход Аккемское озеро - Томские ночевки (3000 Н.У. м)
Сегодня нам предстоит переход до следующей точки нашего маршрута — стоянки «Томские ночевки».
Предстоит пройти около 11 км и набрать 950 м по высоте.
По мере движения вверх подходим к зоне ледников.
Вечером устроим тренировку и закрепим на практике: технику передвижения в кошках (по снегу и на льду), основные навыки работы со снаряжением.
Ночуем в своих палатках на леднике.
Переход «Томские ночевки» (3000 м) - перевал Делоне (3400 м) - штурмовой лагерь под вершиной Делоне (4000 м)
Рано утром выходим к перевалу Делоне, преодолеваем его с помощью перил — специально провешенных веревок.
Перепад высот между Томскими стоянками и высшей точкой перевала — 400 метров.
После подъема на перевал нам еще предстоит восхождение по снежно-ледовому гребню с участками скал.
Маршрут восхождения имеет 4А категорию трудности и проходит по заранее провешенным перильным веревкам с использованием альпинистского снаряжения.
Под пиком Делоне на отметке 4000 м останавливаемся на ночевку в штурмовом лагере, чтобы набраться сил перед решающим штурмом Белухи.
Восхождение на Белуху (4509 м)
Продолжаем восхождение.
Поднимаемся на вершину пика Делоне (4260 м), далее немного сбрасываем высоту, спускаясь в седловину между пиком Делоне и Белухой Восточной.
После чего снова идем вверх.
И вот мы достигли цели — стоим на Белухе Восточной (4509 м).
Радуемся, фотографируемся, наслаждаемся открывающимися с вершины видами и отправляемся в обратный путь по пути подъема.
Сегодня нам надо спуститься до «Томских ночевок».
Спуск в базовый кемпинг на Аккемском озере
Продолжаем спуск.
Сегодня предстоит переход от «Томских ночевок» до базового кемпинга в районе Аккемского озера.
Резервный день
Запасной день на случай непогоды.
Если нам повезло с погодой и мы взошли на Белуху с первой попытки — то этот день в нашем полном распоряжении.
По желанию можно будет подняться на перевал Кара-Тюрек с пешей группой.
Оттуда открывается отличный вид на Белуху!
Также можем прогуляться в долину Ярлу, полюбоваться на мистические разноцветные горы.
Спуск до стоянки «Три березы»
Просыпаемся, завтракаем и начинаем путь домой!
По уже знакомой нам тропе спускаемся до стоянки Три березы.
Там нас будет ждать ГАЗ-66, который отвезет группу до базы в Тюнгуре.
В Тюнгуре ждет жаркая баня и вкусный ужин — отличное завершение похода!
Отъезд в Бийск, Горно-Алтайск
Переезд Тюнгур — Горно-Алтайск (Бийск).
Завтракаем на базе в Тюнгуре, собираемся и на трансфере выезжаем обратно в Бийск или Горно-Алтайск.
Время в пути до Горно- Алтайска составит примерно 6 часов, во время трансфера предусмотрена остановка на обед.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в поселке Тюнгур (2 ночи) и в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 180 000 рублей.
Возможно индивидуальное восхождение с инструктором. Стоимость по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом в п. Тюнгур
Палаточный лагерь
Размещение в палатках:
- в кемпинге в районе Аккемского озера – просторные палатки на настилах;
- в своих палатках по пути следования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Один профессиональный гид на группу из двух участников
- Консультации гида и организаторов при подготовке к восхождению
- Консультационная помощь при оформлении пропуска в пограничную зону
- Трансфер Горно-Алтайск (Бийск) - п. Тюнгур и обратно
- Проживание (2 ночи) в гостевом доме в п. Тюнгур
- Ужин и завтрак в п. Тюнгур (2 раза)
- Баня в п. Тюнгур (2 раза)
- Трансфер п. Тюнгур - стоянка «Три березы» - п. Тюнгур
- Проживание в кемпинге в районе Аккемского озера
- Заброска общественного груза до кемпинга в районе Аккемского озера
- Питание на активной части маршрута
- Регистрация группы в МЧС
- Страховка от несчастного случая на время восхождения
- Групповая аптечка
- Прокат общественного бивачного снаряжения
- Прокат личного альпинистского снаряжения
- Прокат общественного альпинистского снаряжения
- Спутниковая связь на случай ЧС, средства радиосвязи и GPS-навигации
Что не входит в цену
- Проезд до Горно-Алтайска (Бийска) из вашего города и обратно
- Индивидуальный план подготовки
- Прокат личного бивачного снаряжения
- Размещение в отдельной палатке
- Заброска ЛИЧНОГО снаряжения и экипировки до кемпинга в районе Аккемского озера и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантом под кошки);
- трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
- легкие тапочки (для лагеря).
Одежда:
- ветрозащитная куртка (Мембрана: gore tex или аналог);
- ветрозащитные брюки (Мембрана: gore tex или аналог);
- пуховка с капюшоном (Пух или синтетика);
- утепленные штаны (Softshell, windblock, windstopper);
- утепленная кофта (Softshell, windblock, windstopper);
- теплое термобелье;
- 2 пары варежек (Polartec, флис);
- ветрозащитные краги;
- шапка (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- балаклава (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- термотрусы;
- 2 пары носков (термоноски быстрее сохнут, чем обычные);
- легкие брюки;
- 2 майки/футболки;
- 2 комплекта нижнего белья;
- 2 пары х/б носков.
Снаряжение походное:
- рюкзак экспедиционный (для мужчин 80-90 литров, для девушек 50-70 литров);
- накидка на рюкзак (на случай дождя);
- снегозащитные бахилы;
- спальный мешок (температура комфорта: -20 °C);
- 2 пенополиуретановых коврика (на двух ковриках спать теплее);
- хоба (пенополиуретановая сидушка);
- палки трекинговые (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
- фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- спички, зажигалка (в герметичной упаковке);
- емкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра).
Личные вещи:
- кружка, ложка, тарелка (пластик или нержавейка);
- складной нож;
- солнцезащитные очки (ВАЖНО! с UV фильтром. Уровень защиты ≥ 3);
- крем, помада от загара (с фактором защиты не менее 50);
- щетка, паста, полотенце (из быстросохнущих материалов);
- банные принадлежности;
- пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
- аптечка + витамины (от «любимых болезней»);
- туалетная бумага (1 рулон);
- рефтамид (клещи могут быть в день заброски и выброски, потом нет).
Документы:
- паспорт РФ (Обязательно! Будут проверять пограничники);
- пропуск в пограничную зону (Обязательно! Оформляется самостоятельно. Будут проверять пограничники);
- полис ОМС;
- страховка от укуса клещом (клещи могут быть в день заброски и выброски, потом нет);
- наличные деньги на личные расходы и непредвиденные обстоятельства.
Возможны ли изменения в туре или его отмена?
В программу могут быть внесены изменения, исходя из погодных условий и состояния участников. Инструктор в праве отменить восхождение, если видит слабую подготовку любого участника группы, которая может повлиять на безопасность восхождения. Изменившаяся погода также может быть причиной отмены восхождения.
Безопасность превыше всего!
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страховка от несчастного случая на время восхождения, включена эвакуация вертолетом. По желанию вы можете оформить страховку от укуса клеща (клещи могут быть в день заброски и выброски, потом нет).
Входят ли билета на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой альпинистский опыт необходим для восхождения?
Восхождение на Белуху (4509 м) проходит по гребню через пик Делоне по маршруту 4А категории сложности.
Это сложный маршрут, но мы заранее провесили перильные веревки, пробили станции, благодаря чему восхождение по нему стало возможным и для людей без большого альпинистского опыта.