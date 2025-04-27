Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2025 год

Побывать в «Долине горных духов», слетать на алтайский Марс и отметить праздник в сказке
Отправляемся в большое семейное путешествие на Алтай: побываем в сакральных местах и загадаем желания на острове Патмос и увидим незамерзающее Лебединое озеро.

Память смартфона заполним бесконечными фотографиями горных громад, заснеженных вершин и бирюзой застывших во льду озёр.

Вас ждут инопланетные пейзажи на дне бывшего моря в долине Кызыл-Чин, причудливые узоры Гейзерного озера и завораживающий Чуйский тракт.
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2025 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2025 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2025 год

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Мы можем для вас добронировать дни и предложить дополнительные программы: катание на снегоходах, поездку на Телецкое озеро, банный день, вертолетные прогулки. Запрашивайте возможности и стоимость!

Проживание. На турбазе «Путник Алтая» в Черемшанке, в отелях «Расул» / «Зеленый Колобок» / «Кочевник» / «Златогорье» в пос. Акташ/Чибин, в отелях «Игман» / «Гранд отель Алтай» в Горно-Алтайске. Возможны теплые турбазы аналогичного уровня. По согласованию и с коррекцией цены возможны другие отели для размещения: например, «Марсель», «Алтай Пелас», «Алтай Пелас Шале», «Гранд Шале Алтай», «Манжерок 5*», «Pinewood resort», «Геометрика», «Сказка Алтая», «Август», «Хвоя в горах» / «Речные Земли». Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 1 ужин.

Программа тура по дням

1 день

Лебединое озеро

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Отправляемся на Лебединое озеро, которое птицы облюбовали для зимовки. Из-за бьющих со дна ключей водоём не замерзает даже в лютую стужу и сохраняет комфортную температуру. Полюбуемся на пернатых, покормим их со смотровых площадок и продолжим путь.

Вечером заселимся на турбазу в районе Черемшанка/Манжерок. В новогодний заезд возможно посещение банкета (за доплату, варианты запрашивайте), где вы отпразднуете наступление 2025 года.

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
2 день

Посёлок Чемал и остров Патмос

После завтрака поедем к Голубым озёрам по Чемальскому тракту. С августа по апрель река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.

Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над застывшей во льдах лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.

Увидим Чемальскую ГЭС — первую на Алтае, а затем полюбуемся слиянием Чемала и Катуни. Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.

Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам.

Вечером вернёмся в отель.

Посёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров Патмос
3 день

Чуйский тракт, перевалы и реки

Позавтракаем, разместимся во внедорожнике и поедем по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту через Семинский перевал. Полюбуемся вершиной Уч-Энмек, священной для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.

Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до вершины, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.

Побываем в месте, которое называется Чуй-Оозы, прогуляемся до слияния рек Катунь и Чуя. Посетим окрестности древнего святилища Калбак-Таш — музея под открытым небом, где вы мы рассмотрим наскальные рисунки, начиная с каменного века.

Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ или Чибит.

Чуйский тракт, перевалы и рекиЧуйский тракт, перевалы и рекиЧуйский тракт, перевалы и рекиЧуйский тракт, перевалы и рекиЧуйский тракт, перевалы и рекиЧуйский тракт, перевалы и реки
4 день

Гейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-Алтайск

Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.

Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы здесь имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно.

Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.

После чего нас будет ждать продолжительное возвращение по Чуйскому тракту в район Горно-Алтайска.

Мы можем для вас добронировать дни и предложить дополнительные программы: катание на снегоходах, поездку на Телецкое озеро, банный день, вертолётные прогулки. Стоимость по запросу.

Гейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-АлтайскГейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-АлтайскГейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-АлтайскГейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-АлтайскГейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-АлтайскГейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-Алтайск
5 день

Отъезд

Позавтракаем в отеле и отправимся в аэропорт: время выезда согласуется в зависимости от времени вылета вашего рейса.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по программе
  • Трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт
  • Услуги гида или гида-водителя
  • Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение (цена по запросу, от 10 000 ₽, подселения нет!)
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины, не включенные в программу
  • Новогодний банкет (необходимо забронировать заранее) - варианты и стоимость запрашивайте
  • Личные расходы: например, баня
  • Повышение категорий номеров и отелей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от рейсов участников, отвезём к любому рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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