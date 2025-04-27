Память смартфона заполним бесконечными фотографиями горных громад, заснеженных вершин и бирюзой застывших во льду озёр.
Вас ждут инопланетные пейзажи на дне бывшего моря в долине Кызыл-Чин, причудливые узоры Гейзерного озера и завораживающий Чуйский тракт.
Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Мы можем для вас добронировать дни и предложить дополнительные программы: катание на снегоходах, поездку на Телецкое озеро, банный день, вертолетные прогулки. Запрашивайте возможности и стоимость!
Проживание. На турбазе «Путник Алтая» в Черемшанке, в отелях «Расул» / «Зеленый Колобок» / «Кочевник» / «Златогорье» в пос. Акташ/Чибин, в отелях «Игман» / «Гранд отель Алтай» в Горно-Алтайске. Возможны теплые турбазы аналогичного уровня. По согласованию и с коррекцией цены возможны другие отели для размещения: например, «Марсель», «Алтай Пелас», «Алтай Пелас Шале», «Гранд Шале Алтай», «Манжерок 5*», «Pinewood resort», «Геометрика», «Сказка Алтая», «Август», «Хвоя в горах» / «Речные Земли». Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и 1 ужин.
Программа тура по дням
Лебединое озеро
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Отправляемся на Лебединое озеро, которое птицы облюбовали для зимовки. Из-за бьющих со дна ключей водоём не замерзает даже в лютую стужу и сохраняет комфортную температуру. Полюбуемся на пернатых, покормим их со смотровых площадок и продолжим путь.
Вечером заселимся на турбазу в районе Черемшанка/Манжерок. В новогодний заезд возможно посещение банкета (за доплату, варианты запрашивайте), где вы отпразднуете наступление 2025 года.
Посёлок Чемал и остров Патмос
После завтрака поедем к Голубым озёрам по Чемальскому тракту. С августа по апрель река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.
Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над застывшей во льдах лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.
Увидим Чемальскую ГЭС — первую на Алтае, а затем полюбуемся слиянием Чемала и Катуни. Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.
Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам.
Вечером вернёмся в отель.
Чуйский тракт, перевалы и реки
Позавтракаем, разместимся во внедорожнике и поедем по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту через Семинский перевал. Полюбуемся вершиной Уч-Энмек, священной для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.
Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до вершины, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.
Побываем в месте, которое называется Чуй-Оозы, прогуляемся до слияния рек Катунь и Чуя. Посетим окрестности древнего святилища Калбак-Таш — музея под открытым небом, где вы мы рассмотрим наскальные рисунки, начиная с каменного века.
Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ или Чибит.
Гейзерное озеро. долина Кызыл-Чин и возвращение в Горно-Алтайск
Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы здесь имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно.
Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.
После чего нас будет ждать продолжительное возвращение по Чуйскому тракту в район Горно-Алтайска.
Мы можем для вас добронировать дни и предложить дополнительные программы: катание на снегоходах, поездку на Телецкое озеро, банный день, вертолётные прогулки. Стоимость по запросу.
Отъезд
Позавтракаем в отеле и отправимся в аэропорт: время выезда согласуется в зависимости от времени вылета вашего рейса.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по программе
- Трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт
- Услуги гида или гида-водителя
- Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
- 1-местное размещение (цена по запросу, от 10 000 ₽, подселения нет!)
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Новогодний банкет (необходимо забронировать заранее) - варианты и стоимость запрашивайте
- Личные расходы: например, баня
- Повышение категорий номеров и отелей