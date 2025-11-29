Мои заказы

Островок счастья в горах Чечни - из Грозного

Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
В этом путешествии вы окажетесь в высокогорной Чечне у знаменитого озера Кезеной-Ам. Познакомитесь с местными обычаями и прогуляетесь по восстановленному селу Хой. Мы остановимся на смотровых площадках, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать фото на память. А по дороге увидим мечеть «Сердце матери» в Аргуне.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного

10:00 — родник Девичья Коса и памятник Зелемхану Харачоевскому

11:00 — высокогорное озеро Кезеной-Ам

12:00 — обед в кафе у озера

13:00 — восстановленное село Хой и город стражников

16:00 — мечеть «Гордость Мусульман» в Шали

17:00 — возвращение в Грозный

Вы узнаете:

  • зачем строились сигнальные и боевые башни вдоль ущелий
  • где, по легенде, находится Ноев ковчег
  • какие сказания передают местные старцы
  • что было на озере Кезеной-Ам в советское время
  • какие обычаи и традиции сохранили жители этих гор

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (у нашей команды разнообразный автопарк). Есть детское кресло
  • По маршруту есть родники с ключевой водой
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) средний чек 800 ₽ с чел., музейный комплекс Хой — 200 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На УЛ.А.А. Кадырова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат
Хамзат — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 83 туристов
Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.

Входит в следующие категории Грозного

