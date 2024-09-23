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Описание экскурсии

Приключение в Восточных Саянах

Готовьтесь к незабываемому путешествию в горы! Дорога по живописному горному серпантину приведет нас в удивительный мир Восточных Саян, в Тункинскую долину. Этот национальный парк расположен в юго-западной части республики Бурятия и славится своим уникальным экологическим равновесием и сохранением традиционного уклада жизни бурятского народа.

Природа и атмосфера

Поселок Аршан находится в смешанном лесу на южном склоне Тункинского хребта, у подножья величественных Саян. Окрестности курорта поражают своей живописностью: леса окружают его, а Тункинский хребет, высотой 1800 метров, восхищает своим величием и красотой, получив название Тункинских Альп.

Увлекательные экскурсии

В рамках нашего путешествия мы посетим местный монгольский рынок, где можно приобрести сувениры и лечебные травы. Затем, по живописной экотропе, мы поднимемся к первому водопаду вдоль горной реки Кынгырга. Не упустите возможность попробовать минеральную воду различных составов из целебных источников!

Духовное наследие

Также мы посетим действующий буддийский храм — дацан Бодхихарма, открытый в 1917 году благодаря усилиям цанид-хамбо Агвана Доржиева, основателя буддийского монастыря в Санкт-Петербурге. Здесь вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения.

История источника «Жемчужина»

Интересный факт: источник «Жемчужина», или в народе «Вышка», находится на территории Тункинского национального парка. В конце 50-х годов здесь работала геологоразведочная партия, которая искала нефть. Однако вместо нефти из скважины начала фонтанировать горячая вода. Радостные геологи, по обычаю, измазали лицо нефтью и легли спать, не ожидая такого поворота событий!

Полезная информация

Перед отправлением не забудьте взять с собой:

паспорт или документ о льготе;

очки от солнца;

панамку;

воду;

крем от солнца;

полотенце;

тапочки.

Это путешествие обещает быть полным открытий и впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Восточных Саян!