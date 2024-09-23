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Аршан - Восточные Саяны, Хамардабан и Тункинская долина

Тункинская долина — красивые долины, овеянные древними легендами, величественные горы, крутые хребты, кристально чистые водопады, все находится здесь.

Отсутствие промышленных объектов, оптимальное экологическое равновесие, сохраняющиеся уклад жизни бурятского народа — основа рекреационного потенциала парка.
5
1 отзыв
Аршан - Восточные Саяны, Хамардабан и Тункинская долина
Аршан - Восточные Саяны, Хамардабан и Тункинская долина
Аршан - Восточные Саяны, Хамардабан и Тункинская долина
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Приключение в Восточных Саянах

Готовьтесь к незабываемому путешествию в горы! Дорога по живописному горному серпантину приведет нас в удивительный мир Восточных Саян, в Тункинскую долину. Этот национальный парк расположен в юго-западной части республики Бурятия и славится своим уникальным экологическим равновесием и сохранением традиционного уклада жизни бурятского народа.

Природа и атмосфера

Поселок Аршан находится в смешанном лесу на южном склоне Тункинского хребта, у подножья величественных Саян. Окрестности курорта поражают своей живописностью: леса окружают его, а Тункинский хребет, высотой 1800 метров, восхищает своим величием и красотой, получив название Тункинских Альп.

Увлекательные экскурсии

В рамках нашего путешествия мы посетим местный монгольский рынок, где можно приобрести сувениры и лечебные травы. Затем, по живописной экотропе, мы поднимемся к первому водопаду вдоль горной реки Кынгырга. Не упустите возможность попробовать минеральную воду различных составов из целебных источников!

Духовное наследие

Также мы посетим действующий буддийский храм — дацан Бодхихарма, открытый в 1917 году благодаря усилиям цанид-хамбо Агвана Доржиева, основателя буддийского монастыря в Санкт-Петербурге. Здесь вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения.

История источника «Жемчужина»

Интересный факт: источник «Жемчужина», или в народе «Вышка», находится на территории Тункинского национального парка. В конце 50-х годов здесь работала геологоразведочная партия, которая искала нефть. Однако вместо нефти из скважины начала фонтанировать горячая вода. Радостные геологи, по обычаю, измазали лицо нефтью и легли спать, не ожидая такого поворота событий!

Полезная информация

Перед отправлением не забудьте взять с собой:

  • паспорт или документ о льготе;
  • очки от солнца;
  • панамку;
  • воду;
  • крем от солнца;
  • полотенце;
  • тапочки.

Это путешествие обещает быть полным открытий и впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Восточных Саян!

В любой день недели с 06:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тункинской долины
  • Култука
  • П. Аршан
  • Дацан Хойморский
  • Монгольский рынок
  • Эко-тропа здоровья
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Ужин
Что не входит в цену
  • Купание в минеральных ваннах
  • Питание в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится каждый день по наполняемости группы. Также в субботу и воскресенье. Группа от 4 до 7 чел. Также можно провести индивидуально
  • Условия обговариваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
И
Ирина
23 сен 2024
Экскурсия была организована хорошо, почти все, что было в описании было выполнено, кроме того, что туристов забирали не из отеля, а на определенной остановке. Хороший транспорт и, хочу особенно отметить,
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хороший водитель. Думаю, что экскурсия будет особенно интересна, если она будет первая при посещении Иркутской области. По дороге рассказывают об истории, географии, людях, связанных с этим регионом. Вода Аршана действительно похожа на Кисловодский нарзан (была в Кисловодске буквально за 10 дней до посещения Аршана, забыть не успела)). И, конечно, природа региона хороша!

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