Отсутствие промышленных объектов, оптимальное экологическое равновесие, сохраняющиеся уклад жизни бурятского народа — основа рекреационного потенциала парка.
Описание экскурсии
Приключение в Восточных Саянах
Готовьтесь к незабываемому путешествию в горы! Дорога по живописному горному серпантину приведет нас в удивительный мир Восточных Саян, в Тункинскую долину. Этот национальный парк расположен в юго-западной части республики Бурятия и славится своим уникальным экологическим равновесием и сохранением традиционного уклада жизни бурятского народа.
Природа и атмосфера
Поселок Аршан находится в смешанном лесу на южном склоне Тункинского хребта, у подножья величественных Саян. Окрестности курорта поражают своей живописностью: леса окружают его, а Тункинский хребет, высотой 1800 метров, восхищает своим величием и красотой, получив название Тункинских Альп.
Увлекательные экскурсии
В рамках нашего путешествия мы посетим местный монгольский рынок, где можно приобрести сувениры и лечебные травы. Затем, по живописной экотропе, мы поднимемся к первому водопаду вдоль горной реки Кынгырга. Не упустите возможность попробовать минеральную воду различных составов из целебных источников!
Духовное наследие
Также мы посетим действующий буддийский храм — дацан Бодхихарма, открытый в 1917 году благодаря усилиям цанид-хамбо Агвана Доржиева, основателя буддийского монастыря в Санкт-Петербурге. Здесь вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения.
История источника «Жемчужина»
Интересный факт: источник «Жемчужина», или в народе «Вышка», находится на территории Тункинского национального парка. В конце 50-х годов здесь работала геологоразведочная партия, которая искала нефть. Однако вместо нефти из скважины начала фонтанировать горячая вода. Радостные геологи, по обычаю, измазали лицо нефтью и легли спать, не ожидая такого поворота событий!
Полезная информация
Перед отправлением не забудьте взять с собой:
- паспорт или документ о льготе;
- очки от солнца;
- панамку;
- воду;
- крем от солнца;
- полотенце;
- тапочки.
Это путешествие обещает быть полным открытий и впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Восточных Саян!
В любой день недели с 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тункинской долины
- Култука
- П. Аршан
- Дацан Хойморский
- Монгольский рынок
- Эко-тропа здоровья
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Ужин
Что не входит в цену
- Купание в минеральных ваннах
- Питание в кафе
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсия проводится каждый день по наполняемости группы. Также в субботу и воскресенье. Группа от 4 до 7 чел. Также можно провести индивидуально
- Условия обговариваются дополнительно