Вас ждет уникальное путешествие на самый загадочный остров Байкала — всего за один день мы изучим Ольхон, который называют сердцем озера. Нас ждет знакомство с таинственными мысами, древними городищами и панорамными видами. Посетим Хужир, где увидим священную Шаманку и столбы сэргэ.
Описание экскурсииОльхон — географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. С паромной переправы мы отправимся на остров через пролив Ольхонские ворота, который разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон. Осмотрим юг Ольхона — мыс Кобылья голова и залив Загли, мыс Хоргой и смотровую площадку Полевой стан. А в зимнее время дополнительно посетим остров Огой и буддийскую ступу. Во время экскурсии вы попробуете Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Также мы посетим Хужир — крупнейший населенный пункт на Ольхоне, расположенный в центральной части острова. Отправимся на мыс Бурхан (скала Шаманка) — это памятник природы и одна из девяти святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма, и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Ольхонские ворота
- Юг острова Ольхон
- Хужир, мыс Бурхан
- Байкал
Что включено
- Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
- Услуги гида
- Обед
- Билеты в Национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная экскурсия, по пути до о. Ольхон водитель - экскурсовод (Алексей) все рассказал, показал. Очень весёлый парень, поэтому длительная поездка не была скучной. На острове нас встретил второй экскурсовод (местный
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Д
Байкал просто замечательный и красивый!!!!
С паромной переправы мы попали на остров через пролив Ольхонские ворота Увидели остров Ольхон, 13 столбов Сэргэ, мыс Бурхан -гора Шаманка Природа просто восхитительная!!!
Сам Байкал произвел незабываемые впечатления)) рекомендую всем такую экскурсию 👍🏻
С паромной переправы мы попали на остров через пролив Ольхонские ворота Увидели остров Ольхон, 13 столбов Сэргэ, мыс Бурхан -гора Шаманка Природа просто восхитительная!!!
Сам Байкал произвел незабываемые впечатления)) рекомендую всем такую экскурсию 👍🏻
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А
Потрясающая поездка с невероятно красивыми видами, всем рекомендую 👍 Организация экскурсии на высшем уровне: комфортное вождение, интересные рассказы об Ольхоне и о регионе в целом, вкусная уха. Спасибо гидам за полученные впечатления и прекрасное настроение 👍
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Е
Отличный гид Родион все рассказал подробно. К туристам относился бережно, я немного простывшая была, что немаловажно.
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С
Прекрасная экскурсия в очень красивое место с необычной природой! Гид Родион внимательный, общительный, предупредительный, учитывает пожелания туристов. Несмотря на дальнюю дорогу, все прошло очень комфортно.
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Т
Всем привет! Я уже во второй раз прилетаю в Иркутск. И однозначно выбор мой именно на эту экскурсию! Водитель- Гид, Радио как всегда великолепен, хороший интересный рассказ про о. Ольхон, ну конечно же самые топовые локации! В следующем году обязательно вернусь. ❤️С уважением Татьяна г. Пятигорск.
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