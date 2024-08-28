Этническая Усть-Орда

Из Иркутска - в манящие миры коренных народов, духов и божеств Прибайкалья
Приглашаю в путешествие по старинному якутскому тракту на север края, в этнические земли Бурятии.

Будем знакомиться с национальной кухней, любоваться храмами, изучать историю и обряды буддизма, легенды и мифы шаманов.

Поговорим о коренных народах, малочисленных и не очень: как складывалась их история сквозь века, чем примечательны местные традиции и быт, что помогает им сохранить родной язык.
Этническая Усть-Орда
Этническая Усть-Орда
Этническая Усть-Орда
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Старинный тракт

До первой остановки на маршруте — три часа живописной дороги среди степей, табунов и отар тотемных животных бурятской земли. По дороге обучу вас некоторым местным ритуалам, помогу понять их шаманский смысл и подскажу, как сделать подношения духам в местах силы.

Парк «Золотая Орда»

Этнографический проект, который знакомит с культурой бурятского народа. Здесь вы увидите праздничные бурятские юрты, послушаете национальные инструменты, горловое пение и улигеры бурят. Сделаете красивые фотографии, купите сувениры и символы веры. Если захотите принять участие в расширенной этнографической программе, с танцами и лепкой буузов, сообщите мне заранее — я забронирую её для вас (за дополнительную плату).

Буддийский дацан

Заглянем сюда, чтобы повращать молитвенные барабаны, послушать пение мантр, затеплить зула, подать записки за благую карму близких и лично побеседовать с ламой. Вы получите личный гороскоп на лунный год и наставления ламы в благополучии и здоровьи. А затем сделаете подношения божествам бурят священной белой едой.

Усть-ордынский краеведческий национальный музей

Экспозиция рассказывает об истории заселения Бурятии, быте и традициях бурятского народа. Вы узнаете, кто такие дархан и тайша, взглянете на вместилища духов и поймёте, как проходит тайлаган шаманского толку. А также побываете на встрече с шаманом и сможете задать ему все свои вопросы.

Усть-ордынский православный Свято-Троицкий храм

Сюда стоит отправиться, чтобы увидеть каноничное северное письмо и лики редких святых в красивых киотах. Я расскажу историю крещения бурят и раскрою значение христианства как религиозного верования — и социального инструмента.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном безопасном хэтчбеке KIA Soul вместимостью до 4 гостей
  • Ограничение по возрасту 7+
  • Тайминг экскурсии включает:
    — трансфер Иркутск – Усть-Орда – Золотая Орда – Иркутск (200 км) с остановками в местах силы
    — обед в ресторане национальной кухни (по желанию гостей)
  • Горячий чай с сибирскими травами для обрядов в дороге, баранки к чаю, еду-подношение и ленты желаний я предоставляю бесплатно в качестве комплимента для гостей

Дополнительные расходы

Билеты в музей (350 ₽ с человека), национальный обед (от 1200 ₽ до 1700 ₽ с человека), подношения ламам в стоимость экскурсии не входят и оплачиваются гостями на месте самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт/ж/д вокзал/от отеля гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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