Приглашаю в путешествие по старинному якутскому тракту на север края, в этнические земли Бурятии. Будем знакомиться с национальной кухней, любоваться храмами, изучать историю и обряды буддизма, легенды и мифы шаманов. Поговорим о коренных народах, малочисленных и не очень: как складывалась их история сквозь века, чем примечательны местные традиции и быт, что помогает им сохранить родной язык.

Описание экскурсии

Старинный тракт

До первой остановки на маршруте — три часа живописной дороги среди степей, табунов и отар тотемных животных бурятской земли. По дороге обучу вас некоторым местным ритуалам, помогу понять их шаманский смысл и подскажу, как сделать подношения духам в местах силы.

Парк «Золотая Орда»

Этнографический проект, который знакомит с культурой бурятского народа. Здесь вы увидите праздничные бурятские юрты, послушаете национальные инструменты, горловое пение и улигеры бурят. Сделаете красивые фотографии, купите сувениры и символы веры. Если захотите принять участие в расширенной этнографической программе, с танцами и лепкой буузов, сообщите мне заранее — я забронирую её для вас (за дополнительную плату).

Буддийский дацан

Заглянем сюда, чтобы повращать молитвенные барабаны, послушать пение мантр, затеплить зула, подать записки за благую карму близких и лично побеседовать с ламой. Вы получите личный гороскоп на лунный год и наставления ламы в благополучии и здоровьи. А затем сделаете подношения божествам бурят священной белой едой.

Усть-ордынский краеведческий национальный музей

Экспозиция рассказывает об истории заселения Бурятии, быте и традициях бурятского народа. Вы узнаете, кто такие дархан и тайша, взглянете на вместилища духов и поймёте, как проходит тайлаган шаманского толку. А также побываете на встрече с шаманом и сможете задать ему все свои вопросы.

Усть-ордынский православный Свято-Троицкий храм

Сюда стоит отправиться, чтобы увидеть каноничное северное письмо и лики редких святых в красивых киотах. Я расскажу историю крещения бурят и раскрою значение христианства как религиозного верования — и социального инструмента.

Организационные детали

Экскурсия проходит на современном безопасном хэтчбеке KIA Soul вместимостью до 4 гостей

Ограничение по возрасту 7+

Тайминг экскурсии включает:

— трансфер Иркутск – Усть-Орда – Золотая Орда – Иркутск (200 км) с остановками в местах силы

— обед в ресторане национальной кухни (по желанию гостей)

— трансфер Иркутск – Усть-Орда – Золотая Орда – Иркутск (200 км) с остановками в местах силы — обед в ресторане национальной кухни (по желанию гостей) Горячий чай с сибирскими травами для обрядов в дороге, баранки к чаю, еду-подношение и ленты желаний я предоставляю бесплатно в качестве комплимента для гостей

Дополнительные расходы

Билеты в музей (350 ₽ с человека), национальный обед (от 1200 ₽ до 1700 ₽ с человека), подношения ламам в стоимость экскурсии не входят и оплачиваются гостями на месте самостоятельно.