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Классическая обзорная экскурсия по Иркутску

5
1 отзыв
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Иркутска
Вас ждёт самая популярная среди гостей города обзорная экскурсия ⛳ по Иркутску.

Мы посетим наиболее красивые 🤩 и знаковые места.

Прогулка 👣 начнется в центре Иркутска на месте слияния рек Иркут и Ангара, где был поставлен деревянный острог, положивший начало города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску

Что вы увидите

  • Спасская церковь
  • Вечный огонь
  • Набережная реки Ангары
  • Памятник казакам Первопроходцам
  • Богоявленский Собор
  • Памятник Колчаку
  • Кружевной дом
  • Памятник Александру 3
  • улица Карла Маркса
  • улица Декабрьских событий
  • 130-й квартал
Знаковые места городаВы узнаете историю 📖 Иркутского острога и прогуляетесь 👣 по самой популярной площади, которую иркутяне называют «Площадью трёх храмов». Мы увидим красивейшие 🤩 купеческие дома, деревянные «кружевные» дома — шедевры зодчих.
После мы познакомимся с центральной улицей города — улицей Карла Маркса, бывшей Большой. Некоторые из зданий: гостиница, где жил Антон Павлович Чехов, Русско-Азиатский банк (1910 г. ), драматический театр им. Охлопкова (1894 г. ), Иркутский областной краеведческий музей 🖼 (1883 г. ).
Мы прогуляемся с вами по излюбленному месту отдыха гостей и жителей города — набережной реки Ангары. Здесь расположен знаменитый памятник архитектуры и истории Иркутска — Белый дом, а так же памятник Александру III. Иркутская деревянная слободаЗавершим наше небольшое путешествие в 130 квартале. Квартал представляет собой сибирскую деревянную застройку XIX века. Некоторые дома воссозданы, какие-то перенесены из других районов области и отреставрированы. Здесь расположились сувенирные лавки, гончарные, кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, множество кафе и ресторанов на любой вкус.

Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Место завершения
🏁 Иркутск, ул. Седова (130-й квартал)
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения П.
Ксения П.
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1 отзыв оставили туристы

Ксения П. проводит ещё 1 экскурсию

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