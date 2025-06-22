Приглашаем в увлекательный ледовый поход по зимнему Байкалу! На комфортабельном авто мы доберёмся из Иркутска до Листвянки, откуда и начнётся наше путешествие.
Вы прогуляетесь пешком и прокатитесь на коньках по бескрайним ледяным просторам, восхититесь торосами причудливых форм. А мы устроим для вас незабываемый пикник — прямо посреди Байкала.
Вы прогуляетесь пешком и прокатитесь на коньках по бескрайним ледяным просторам, восхититесь торосами причудливых форм. А мы устроим для вас незабываемый пикник — прямо посреди Байкала.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- Едем до небольшой рыбацкой деревеньки — Листвянки, дорога занимает около 1 часа.
- Берём коньки напрокат (также вы можете захватить свои).
- Начинаем путешествие по льду! По желанию можно сразу поехать на коньках, либо сначала пройтись пешком.
- Проедем (или пройдём) вдоль западного побережья Байкала, полюбуемся льдом и голубыми торосами.
- Через 1,5-2 часа выберем живописное место и устроим пикник прямо на льду (мы возьмём с собой термос).
- На обратном пути постараемся по максимуму использовать коньки. Общее расстояние за день — около 8 км.
- В Листвянке у вас будет возможность зайти на рынок, в Нерпинарий или посетить Байкальский музей.
Организационные детали
- Поездка проходит с 30 января по 30 марта — пока сохраняется ледовый покров. В апреле поездка также возможна пешком, но без коньков.
- В стоимость входит: трансфер из Иркутска и обратно на автомобиле Honda Freed, услуги сопровождающего, горячий чай.
- Отдельно по желанию оплачивается: аренда коньков (около 500-700 ₽), ланчбоксы (500-800 ₽) и билеты в Байкальский музей и Нерпинарий (600-1000 ₽).
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Иркутске
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!Задать вопрос
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