Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем в увлекательный ледовый поход по зимнему Байкалу! На комфортабельном авто мы доберёмся из Иркутска до Листвянки, откуда и начнётся наше путешествие.



Вы прогуляетесь пешком и прокатитесь на коньках по бескрайним ледяным просторам, восхититесь торосами причудливых форм. А мы устроим для вас незабываемый пикник — прямо посреди Байкала.