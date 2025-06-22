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На коньках - по льду Байкала (из Иркутска)

Покататься по байкальскому льду, полюбоваться торосами и устроить пикник на льду
Приглашаем в увлекательный ледовый поход по зимнему Байкалу! На комфортабельном авто мы доберёмся из Иркутска до Листвянки, откуда и начнётся наше путешествие.

Вы прогуляетесь пешком и прокатитесь на коньках по бескрайним ледяным просторам, восхититесь торосами причудливых форм. А мы устроим для вас незабываемый пикник — прямо посреди Байкала.
На коньках - по льду Байкала (из Иркутска)
На коньках - по льду Байкала (из Иркутска)
На коньках - по льду Байкала (из Иркутска)
Ближайшие даты:
22
июн23
июн24
июн25
июн26
июн27
июн28
июн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • Едем до небольшой рыбацкой деревеньки — Листвянки, дорога занимает около 1 часа.
  • Берём коньки напрокат (также вы можете захватить свои).
  • Начинаем путешествие по льду! По желанию можно сразу поехать на коньках, либо сначала пройтись пешком.
  • Проедем (или пройдём) вдоль западного побережья Байкала, полюбуемся льдом и голубыми торосами.
  • Через 1,5-2 часа выберем живописное место и устроим пикник прямо на льду (мы возьмём с собой термос).
  • На обратном пути постараемся по максимуму использовать коньки. Общее расстояние за день — около 8 км.
  • В Листвянке у вас будет возможность зайти на рынок, в Нерпинарий или посетить Байкальский музей.

Организационные детали

  • Поездка проходит с 30 января по 30 марта — пока сохраняется ледовый покров. В апреле поездка также возможна пешком, но без коньков.
  • В стоимость входит: трансфер из Иркутска и обратно на автомобиле Honda Freed, услуги сопровождающего, горячий чай.
  • Отдельно по желанию оплачивается: аренда коньков (около 500-700 ₽), ланчбоксы (500-800 ₽) и билеты в Байкальский музей и Нерпинарий (600-1000 ₽).
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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