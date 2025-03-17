Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Иркутске, цены от 6250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ночной Иркутск
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Исторические и культурные достопримечательности Иркутска
Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Начало: От отеля гостей (центральная часть города)
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
7900 ₽ за всё до 3 чел.
Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
На машине
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
1 июл в 21:30
2 июл в 21:30
6250 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Огромная благодарность Анне за познавательную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно. Интересная подача, живое и искреннее повествование, любовь к своему городу. Мы обязательно вернёмся в Иркутск!
  • Н
    Наталия
    9 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и разбирается во всех его аспектах и о купцах все знает, о декабристах, О казаках, о Колчаке, все здорово было.
    Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город иНам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город иНам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и
  • Н
    Наталья
    7 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Спасибо Анне за организацию экскурсии, за интересную подачу материала, за глубокие знания. Рекомендую всем посмотреть ночной Иркутск.
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история, легенды, факты… Приятно поездили
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    по вечернему городу, можно было спокойно рассматривать интересные здания и памятники, благодаря чему я прямо прониклась духом города…. Интересная и полезная экскурсия! Всем советую! ❤️‍🔥

    Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, историяОчень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, историяОчень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история
  • Г
    Галина
    18 марта 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы
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    земле очутились и чем она живет. Надежда- это человек в высокой степени образованный, увлеченный и влюбленный в свой богатый историей и традициями Байкальский край. Значимость этих мест в истории развития Сибири несомненна. Бурятия, Китай, русское купечество, декабристы, гражданская война, православие и научные исследования, все здесь переплелось. Надежда просто заворожила нас своими рассказами. Спасибо ей большое за душевную поездку и за любовь и преданность своему родному краю.

  • А
    Алена
    29 февраля 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Были первый раз в Иркутске с подругами, решили взять ночную экскурсию. Остались очень довольные. Надежда очень интересно провела экскурсию, посетили множество интереснейших мест, узнали очень много нового. Иркутск - город с интересной историей! Всем рекомендую🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Здание железнодорожного вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в апреле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Здание железнодорожного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 6250 до 7900. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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