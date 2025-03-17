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земле очутились и чем она живет. Надежда- это человек в высокой степени образованный, увлеченный и влюбленный в свой богатый историей и традициями Байкальский край. Значимость этих мест в истории развития Сибири несомненна. Бурятия, Китай, русское купечество, декабристы, гражданская война, православие и научные исследования, все здесь переплелось. Надежда просто заворожила нас своими рассказами. Спасибо ей большое за душевную поездку и за любовь и преданность своему родному краю.