Приезжайте в место силы — к сакральным берегам Байкала, чтобы наполниться энергией великого озера, раскрыть творческий потенциал и проработать запросы.Классические трансформационные практики дополнит медитативная живопись: вы создадите 3 картины в

современных техниках — флюид-арт, эпоксидная смола, объёмные текстурные пасты — и наполните их намерением, превратив в личный источник ресурсов. Ретрит подойдёт даже новичкам, никогда не державшим кисть и холст, главное — вдохновение! Перезагрузку разнообразят водная прогулка на катере, знакомство с бурятской культурой и кухней, вечер в жаркой баньке на дровах. Проживание запланировано на базе отдыха, откуда видны Малое море и остров Ольхон, в уютных деревянных домиках. Здесь вы почти на неделю позабудете о бытовых мелочах — мы обо всём позаботимся сами!

Описание тура

Организационные детали

Есть скидки для разных условий проживания (благоустроенный, полублагоустроенный номер), для самостоятельного заезда на машине, для ребёнка или если какие-то активности вам неактуальны. Возможны корректировки в программе в зависимости от ситуации с учётом потребностей и пожеланий всех участников.

Билеты в Иркутск и обратно в ваш город нужно покупать с запасом 2-3 часа до старта/финиша или лучше планировать приехать/уехать за сутки до/после начала/окончания ретрита.