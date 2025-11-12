Классические трансформационные практики дополнит медитативная живопись: вы создадите 3 картины в
Описание тура
Организационные детали
Есть скидки для разных условий проживания (благоустроенный, полублагоустроенный номер), для самостоятельного заезда на машине, для ребёнка или если какие-то активности вам неактуальны. Возможны корректировки в программе в зависимости от ситуации с учётом потребностей и пожеланий всех участников.
Билеты в Иркутск и обратно в ваш город нужно покупать с запасом 2-3 часа до старта/финиша или лучше планировать приехать/уехать за сутки до/после начала/окончания ретрита.
Проживание. На берегу Байкала в домиках на базе отдыха «Хала» с большими балконами, общей столовой, баней. Доступны разные варианты размещения:
- по 3-5 человека в номерах с удобствами
- по 1-3 человека в комнатах без удобств, душ и санузел в отдельном доме
Питание. Трёхразовое домашнее (первое, второе, каши, выпечка).
Транспорт. Микроавтобус.
Возраст участников. 6+.
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом, практика, формулирование запроса
Встретимся в Иркутске и направимся к берегам Байкала, где расположена наша база отдыха. По пути заедем на обед в кафе и в уникальный музей на свалке с арт-объектами.
По прибытии разместимся в уютных домиках. Будет время на отдых, прогулки на природе, купание в озере, сбор материалов (цветы, травы, песок, камни, веточки) для картины из эпоксидной смолы. Вечером — практика очищения, формулировка запроса через нумерологическую игру по дате рождения и сонастройка на творчество.
Водная прогулка по озеру, картина в технике флюид-арт
Начнём день с водной прогулки по Байкалу (мини-группы по 5 человек). На катере доберёмся к Ольхону, затем на микроавтобусе — до мыса Хобой. Пообедаем на острове и вернёмся на базу к ужину.
Далее — первый творческий мастер-класс. Сегодня создадим картину-медитацию в технике флюид-арт. По завершении — отдых, настройка на следующую работу.
Картина из эпоксидной смолы, практики, проработка запроса
Сегодня применим собранные ранее природные материалы на очередном мастер-классе. Изготовим картину из эпоксидной смолы, при желании дополним предыдущий холст. В течение дня проведём энергетические практики очищения, проработаем запрос для усиления его через творчество.
Отдых по-бурятски, зарисовки третьей картины, банный вечер
Первая часть дня пройдёт с бурятским колоритом — национальными танцами и буузами на обед. Сегодня также начнём писать последнюю картину. Будем работать в объёмной технике и сперва наметим эскиз и сформулируем намерение. А вечером пойдём париться в жаркой баньке.
Объёмная картина, наполнение холста намерением
Завершаем объёмную картину с декоративной текстурной пастой и штукатуркой. Пишем в 2 этапа: утром — основу, вечером — красками и поталью. Проведём практики для ресурсного наполнения холста личным намерением: к примеру, заложим усиление опоры на себя, рост в доходе или раскрытие творческого потенциала — у каждого будет собственный запрос.
Финальные практики, прощание с Байкалом
Утром проведём общий круг, практику на наполнение любовью, лёгкостью, энергией творчества, рода, природы, настройку на дальнейший путь. После обеда попрощаемся с Байкалом и с тёплыми чувствами и ресурсными картинами завершим ретрит.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы из Иркутска к базе отдыха и обратно
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Все экскурсии и активности по программе
- Практики и трансформационные игры
- Мастер-классы по живописи в разных техниках (все материалы включены)
- Прогулка на катере по Байкалу
- Этнодень с бурятским колоритом
- Баня на дровах
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
- По желанию:
- Обед в кафе по пути на базу - 500-700 ₽
- Дополнительное посещение бани - 2000 ₽
- Минимальное количество участников - 6 человек