Арт-ретрит на Байкале: живопись, практики, баня и сила природы (всё включено)

Раскрыть творческий потенциал, написать 3 картины, проехать по озеру на катере, попробовать буузы
Приезжайте в место силы — к сакральным берегам Байкала, чтобы наполниться энергией великого озера, раскрыть творческий потенциал и проработать запросы.

Классические трансформационные практики дополнит медитативная живопись: вы создадите 3 картины в
современных техниках — флюид-арт, эпоксидная смола, объёмные текстурные пасты — и наполните их намерением, превратив в личный источник ресурсов.

Ретрит подойдёт даже новичкам, никогда не державшим кисть и холст, главное — вдохновение! Перезагрузку разнообразят водная прогулка на катере, знакомство с бурятской культурой и кухней, вечер в жаркой баньке на дровах.

Проживание запланировано на базе отдыха, откуда видны Малое море и остров Ольхон, в уютных деревянных домиках. Здесь вы почти на неделю позабудете о бытовых мелочах — мы обо всём позаботимся сами!

Описание тура

Организационные детали

Есть скидки для разных условий проживания (благоустроенный, полублагоустроенный номер), для самостоятельного заезда на машине, для ребёнка или если какие-то активности вам неактуальны. Возможны корректировки в программе в зависимости от ситуации с учётом потребностей и пожеланий всех участников.

Билеты в Иркутск и обратно в ваш город нужно покупать с запасом 2-3 часа до старта/финиша или лучше планировать приехать/уехать за сутки до/после начала/окончания ретрита.

Проживание. На берегу Байкала в домиках на базе отдыха «Хала» с большими балконами, общей столовой, баней. Доступны разные варианты размещения:

  • по 3-5 человека в номерах с удобствами
  • по 1-3 человека в комнатах без удобств, душ и санузел в отдельном доме

Питание. Трёхразовое домашнее (первое, второе, каши, выпечка).

Транспорт. Микроавтобус.

Возраст участников. 6+.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом, практика, формулирование запроса

Встретимся в Иркутске и направимся к берегам Байкала, где расположена наша база отдыха. По пути заедем на обед в кафе и в уникальный музей на свалке с арт-объектами.

По прибытии разместимся в уютных домиках. Будет время на отдых, прогулки на природе, купание в озере, сбор материалов (цветы, травы, песок, камни, веточки) для картины из эпоксидной смолы. Вечером — практика очищения, формулировка запроса через нумерологическую игру по дате рождения и сонастройка на творчество.

2 день

Водная прогулка по озеру, картина в технике флюид-арт

Начнём день с водной прогулки по Байкалу (мини-группы по 5 человек). На катере доберёмся к Ольхону, затем на микроавтобусе — до мыса Хобой. Пообедаем на острове и вернёмся на базу к ужину.

Далее — первый творческий мастер-класс. Сегодня создадим картину-медитацию в технике флюид-арт. По завершении — отдых, настройка на следующую работу.

3 день

Картина из эпоксидной смолы, практики, проработка запроса

Сегодня применим собранные ранее природные материалы на очередном мастер-классе. Изготовим картину из эпоксидной смолы, при желании дополним предыдущий холст. В течение дня проведём энергетические практики очищения, проработаем запрос для усиления его через творчество.

4 день

Отдых по-бурятски, зарисовки третьей картины, банный вечер

Первая часть дня пройдёт с бурятским колоритом — национальными танцами и буузами на обед. Сегодня также начнём писать последнюю картину. Будем работать в объёмной технике и сперва наметим эскиз и сформулируем намерение. А вечером пойдём париться в жаркой баньке.

5 день

Объёмная картина, наполнение холста намерением

Завершаем объёмную картину с декоративной текстурной пастой и штукатуркой. Пишем в 2 этапа: утром — основу, вечером — красками и поталью. Проведём практики для ресурсного наполнения холста личным намерением: к примеру, заложим усиление опоры на себя, рост в доходе или раскрытие творческого потенциала — у каждого будет собственный запрос.

6 день

Финальные практики, прощание с Байкалом

Утром проведём общий круг, практику на наполнение любовью, лёгкостью, энергией творчества, рода, природы, настройку на дальнейший путь. После обеда попрощаемся с Байкалом и с тёплыми чувствами и ресурсными картинами завершим ретрит.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы из Иркутска к базе отдыха и обратно
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение турлидером
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Практики и трансформационные игры
  • Мастер-классы по живописи в разных техниках (все материалы включены)
  • Прогулка на катере по Байкалу
  • Этнодень с бурятским колоритом
  • Баня на дровах
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
  • По желанию:
  • Обед в кафе по пути на базу - 500-700 ₽
  • Дополнительное посещение бани - 2000 ₽
  • Минимальное количество участников - 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 48, 10:30
Завершение: Иркутск, ул. Ленина, 48, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Иркутске
Я —Алиса, художник, дизайнер, арт-терапевт, энергопрактик. Я иркутянка, но сейчас живу в Москве. Моя миссия — раскрывать творчество в людях и влюблять их в искусство быть собой. Со мной легко поверить
в себя и «заразиться» смелостью идти по жизни согласно компасу своей души! На арт-ретрите я раскрою ваши творческие каналы, а главным результатом будут и картины, и наполненное ресурсное состояние. Уверена, созданные полотна будут заряжать вас в дальнейшем и помогать креативно проходить жизненный путь.

