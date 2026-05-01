Индивидуальный выезд на зимний Байкал: Ольхон, Листвянка и Тункинская долина

Подняться на Камень Черского, полюбоваться кристальным льдом, увидеть скалу Шаманка и мыс Хобой
Приглашаем вас отправиться с нами к удивительному Байкалу зимой, когда его поверхность покрывается чистейшим льдом, а пейзажи вокруг становятся похожи на иллюстрации к волшебной сказке.

Мы ощутим атмосферу старинного купеческого города,
прогуливаясь по Иркутску, полюбуемся горными ущельями и водопадами в Тункинской долине, отдохнём в термальных источниках и встретим милых нерп.

Вы увидите главные достопримечательности региона: побываете на острове Ольхон, сделаете фото на фоне скалы Шаманка, посетите мыс Хобой, осмотрите скалы Три брата и понаблюдаете, как закатное солнце опустится в Малое Море.

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Иркутску и Листвянке

Встретим вас в аэропорту и доставим в Иркутск, где вас ждёт обзорная экскурсия. Вы увидите его исторический центр, осмотрите старинные здания и усадьбы. Пообедаем и поедем к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера. По прибытии вы прогуляетесь по набережной, насладитесь видом на застывшую воду и заглянете на рыбный рынок.

2 день

Байкальский музей и Камень Черского

Сегодня посетим Байкальский музей, познакомимся с экосистемой водоёма и его обитателями, посетим нерпинарий. Поднимемся на Камень Черского за головокружительными видами на окрестности и озеро. Вечером вернёмся в Иркутск.

3 день

Тункинская долина, Аршан, горное ущелье, буддийский дацан и термальные источники

Отправимся в живописную Тункинскую долину, окружённую горными вершинами Восточных Саян. Путь пройдёт через густые леса и просторные долины.

В посёлке Аршан вы посетите горное ущелье с бурным ручьём и каскадом водопадов. Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона.

В завершение дня вас ждёт отдых у термальных источников, где можно будет расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы.

4 день

Тажеранские степи и прибытие на Ольхон

Поедем в сторону острова Ольхон — сердца Байкала. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи, знаменитые своими открытыми просторами, скальными образованиями и древними стоянками кочевых народов. По пути предусмотрены фотоостановки в наиболее красивых местах.

Ближе к вечеру прибудем к проливу Ольхонские ворота и переправимся на остров на пароме.

5 день

Шаманка, утёс Трезубец, Сад камней и озеро Сердце

Этот день будет посвящён знакомству с южной частью острова Ольхон. Утром вы отправитесь к скале Шаманка — одному из самых почитаемых и загадочных мест на Байкале, связанному с древними легендами и обрядами шаманов. Далее маршрут продолжится к утёсу Трезубец, откуда открываются впечатляющие виды.

Затем вы посетите Сад камней — природный комплекс с необычными образованиями, которые буряты считают местом силы. В программе также остановка у небольшого, но живописного озера Сердце, спрятанного среди холмов.

После возвращения у вас будет свободное время для отдыха, прогулок вдоль берега и наблюдения за закатом над Байкалом.

6 день

Мыс Хобой, урочище Песчаное и скалы Три брата

Посетим мыс Хобой, крайнюю северную точку острова. Отсюда открываются захватывающие панорамы на Байкал, особенно впечатляющие в ясную погоду. По пути заедем в урочище Песчаное, где можно увидеть дюны и прозрачные бухты, и в посёлок Узуры. Увидим скалы Три брата, одну из лучших смотровых площадок Ольхона.

7 день

Отъезд

После завтрака поедем обратно в Иркутск. Затем — трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встречи в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Иркутска, 17:00. Возможно любое время завершения, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Александр, живу в Иркутске с самого рождения, много лет работал в сфере гостеприимства в разных отелях и ресторанах. Сейчас у меня несколько своих небольших отелей по городу. В
связи с частым запросом гостей на проведение экскурсий или предоставления услуг трансфера объездил и обошёл весь Байкал, появились любимые места, куда теперь на регулярной основе вожу гостей города. Каждый тур — это не просто маршрут, а тщательно продуманное путешествие с душой. Без спешки, без шаблонов, с заботой о комфорте и эмоциях. Я сам сопровождаю группы, лично проверяю все точки и беру на себя всю организацию — от трансфера до мелочей в рюкзаке. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение — добро пожаловать.

