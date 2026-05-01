Мы ощутим атмосферу старинного купеческого города,
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсии по Иркутску и Листвянке
Встретим вас в аэропорту и доставим в Иркутск, где вас ждёт обзорная экскурсия. Вы увидите его исторический центр, осмотрите старинные здания и усадьбы. Пообедаем и поедем к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера. По прибытии вы прогуляетесь по набережной, насладитесь видом на застывшую воду и заглянете на рыбный рынок.
Байкальский музей и Камень Черского
Сегодня посетим Байкальский музей, познакомимся с экосистемой водоёма и его обитателями, посетим нерпинарий. Поднимемся на Камень Черского за головокружительными видами на окрестности и озеро. Вечером вернёмся в Иркутск.
Тункинская долина, Аршан, горное ущелье, буддийский дацан и термальные источники
Отправимся в живописную Тункинскую долину, окружённую горными вершинами Восточных Саян. Путь пройдёт через густые леса и просторные долины.
В посёлке Аршан вы посетите горное ущелье с бурным ручьём и каскадом водопадов. Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона.
В завершение дня вас ждёт отдых у термальных источников, где можно будет расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы.
Тажеранские степи и прибытие на Ольхон
Поедем в сторону острова Ольхон — сердца Байкала. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи, знаменитые своими открытыми просторами, скальными образованиями и древними стоянками кочевых народов. По пути предусмотрены фотоостановки в наиболее красивых местах.
Ближе к вечеру прибудем к проливу Ольхонские ворота и переправимся на остров на пароме.
Шаманка, утёс Трезубец, Сад камней и озеро Сердце
Этот день будет посвящён знакомству с южной частью острова Ольхон. Утром вы отправитесь к скале Шаманка — одному из самых почитаемых и загадочных мест на Байкале, связанному с древними легендами и обрядами шаманов. Далее маршрут продолжится к утёсу Трезубец, откуда открываются впечатляющие виды.
Затем вы посетите Сад камней — природный комплекс с необычными образованиями, которые буряты считают местом силы. В программе также остановка у небольшого, но живописного озера Сердце, спрятанного среди холмов.
После возвращения у вас будет свободное время для отдыха, прогулок вдоль берега и наблюдения за закатом над Байкалом.
Мыс Хобой, урочище Песчаное и скалы Три брата
Посетим мыс Хобой, крайнюю северную точку острова. Отсюда открываются захватывающие панорамы на Байкал, особенно впечатляющие в ясную погоду. По пути заедем в урочище Песчаное, где можно увидеть дюны и прозрачные бухты, и в посёлок Узуры. Увидим скалы Три брата, одну из лучших смотровых площадок Ольхона.
Отъезд
После завтрака поедем обратно в Иркутск. Затем — трансфер в аэропорт.
Что включено
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание