Мои заказы

Туры в монастыри, церкви и храмы Иркутска

Найдено 4 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Иркутске, цены от 119 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальный тур «всё включено» на зимний Байкал: Ольхон, Листвянка и Тункинская долина
На машине
7 дней
Индивидуальный тур «всё включено» на зимний Байкал: Ольхон, Листвянка и Тункинская долина
Подняться на Камень Черского, полюбоваться кристальным льдом, увидеть скалу Шаманка и мыс Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встр...
«Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона»
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
348 000 ₽ за всё до 4 чел.
Байкал только для вас: тур «всё включено» по главным местам Листвянки, Ольхона и Аршана
На машине
7 дней
Байкал только для вас: тур «всё включено» по главным местам Листвянки, Ольхона и Аршана
Окунуться в термы, проводить закат над Малым Морем, увидеть нерп, побывать на мысе Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встр...
«Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона»
6 апр в 07:00
20 апр в 07:00
348 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Джиппинг
На машине
14 дней
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Почувствовать себя кочевником, пройти по следам Чингисхана и динозавров, остаться наедине с Гоби
Начало: Аэропорт Иркутска, до 6:00 (удобнее прилететь нака...
«По ущелью через берёзовую рощу поднимемся к развалинам буддийского храма, возле которого установим палатки»
1 мая в 08:00
175 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Баргузинской долине с посещением священных мест
На машине
5 дней
Индивидуальный автотур по Баргузинской долине с посещением священных мест
Побывать в храме богини Янжимы, принять целебные ванны и полюбоваться невероятными видами
Начало: Иркутск, встреча в любое время по договорённости
«Мы посетим мистический Ининский сад камней, заглянем в храм богини Янжимы и Иволгинский дацан»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
119 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Индивидуальный тур «всё включено» на зимний Байкал: Ольхон, Листвянка и Тункинская долина
  2. Байкал только для вас: тур «всё включено» по главным местам Листвянки, Ольхона и Аршана
  3. Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
  4. Индивидуальный автотур по Баргузинской долине с посещением священных мест
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 тура от 119 000 до 348 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от 119000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль