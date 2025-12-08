Индивидуальный тур «всё включено» на зимний Байкал: Ольхон, Листвянка и Тункинская долина
Подняться на Камень Черского, полюбоваться кристальным льдом, увидеть скалу Шаманка и мыс Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встр...
«Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона»
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
348 000 ₽ за всё до 4 чел.
Байкал только для вас: тур «всё включено» по главным местам Листвянки, Ольхона и Аршана
Окунуться в термы, проводить закат над Малым Морем, увидеть нерп, побывать на мысе Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встр...
«Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона»
6 апр в 07:00
20 апр в 07:00
348 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Почувствовать себя кочевником, пройти по следам Чингисхана и динозавров, остаться наедине с Гоби
Начало: Аэропорт Иркутска, до 6:00 (удобнее прилететь нака...
«По ущелью через берёзовую рощу поднимемся к развалинам буддийского храма, возле которого установим палатки»
1 мая в 08:00
175 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Баргузинской долине с посещением священных мест
Побывать в храме богини Янжимы, принять целебные ванны и полюбоваться невероятными видами
Начало: Иркутск, встреча в любое время по договорённости
«Мы посетим мистический Ининский сад камней, заглянем в храм богини Янжимы и Иволгинский дацан»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
119 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 тура от 119 000 до 348 000.
