Отправимся на южный берег Байкала, разместимся в Байкальске, совсем рядом с водоёмом, и
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
Прибытие в Байкальск
Встречаемся в Иркутске и отправляемся в Байкальск. Переезд займёт около 3 часов. Далее вас ждут заселение в гостиницу, ужин и отдых.
Байкальский заповедник и экотропа
После завтрака начнётся экскурсионная программа в Байкальский государственный биосферный заповедник, расположенный в живописном месте на южном берегу Байкала.
Вы посетите интерактивный визит-центр — современный музей, где в мультимедийной форме рассказывается о природе, экосистемах и обитателях озера. Затем отправитесь гулять по экотропе, где можно будет вблизи увидеть природные ландшафты, редкие растения и при желании — понаблюдать за птицами. Маршрут лёгкий и оборудованный, доступный для детей. Это скорее прогулка, а не треккинг. Обед в формате ланч-бокса.
Вечером — возвращение в гостиницу и ужин. Общая продолжительность — около 6 часов.
Аршан и Тункинская долина
После завтрака вас ждёт поездка в сторону Республики Бурятия, в Тункинскую долину — место силы у подножия Восточных Саян. Вы посетите курортный посёлок Аршан, пройдёте по лёгкой и оборудованной экотропе к водопаду и побываете у буддийского дацана, одного из центров духовной жизни региона.
Также запланировано посещение минеральных источников, где можно попробовать воду из разных природных выходов. По дороге — остановка в кафе, где можно будет самостоятельно пообедать блюдами бурятской кухни.
Возвращение в Байкальск и ужин. Продолжительность экскурсии — около 9 часов.
День в вашем распоряжении
Этот день будет свободным. После завтрака можно самостоятельно прогуляться по набережной Байкала, отдохнуть на природе или посетить горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который работает круглый год. Доступны подъёмники, обзорные площадки, активности по сезону.
Экопарк «Тёплые озёра», отдых на природе
После завтрака поедем в экопарк «Тёплые озёра», расположенный на реке Снежной. Вас ждёт прогулка по лесной тропе вдоль озёр, отдых на природе и — в тёплое время года — возможность искупаться. На обед — ланч-бокс.
После прогулки — возвращение в Байкальск и ужин. Общая продолжительность — около 6 часов.
Отъезд
После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск. Продолжительность — 3 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер стандарт (за одного)
|84 000 ₽
|1-местный номер стандарт
|118 500 ₽
|2-местный номер эконом (за одного)
|77 500 ₽
|1-местный номер эконом
|107 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (согласно выбранной категории)
- 5 завтраков, 5 ужинов и 2 обеда
- Все переезды по программе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Остальные обеды
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 77 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 29 500 ₽
- 84 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 34 500 ₽
- Тур можно провести только для вашей компании в любые даты