Мои заказы

Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана

Послушать птиц, гуляя по тропам среди леса и гор, отдохнуть у Байкала и ещё 3 озёр и посетить дацан
Приглашаем в заповедное путешествие с прогулками по лёгким экологическим маршрутам, отдыхом у чистейших озёр и посещением курортного Аршана.

Отправимся на южный берег Байкала, разместимся в Байкальске, совсем рядом с водоёмом, и
читать дальше

исследуем окрестности: от Тункинской долины до живописных природных локаций на реке Снежной и Байкальского заповедника.

Будем наслаждаться реликтовыми лесами, воздухом, послушаем птиц и водопад, попробуем воду из минеральных источников.

А ещё узнаем об экосистемах и обитателях Байкала, заглянем в буддийский дацан и отведаем местных блюд.

Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана
Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана
Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек8
дек9
дек10
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Байкальск

Встречаемся в Иркутске и отправляемся в Байкальск. Переезд займёт около 3 часов. Далее вас ждут заселение в гостиницу, ужин и отдых.

Прибытие в БайкальскПрибытие в БайкальскПрибытие в Байкальск
2 день

Байкальский заповедник и экотропа

После завтрака начнётся экскурсионная программа в Байкальский государственный биосферный заповедник, расположенный в живописном месте на южном берегу Байкала.

Вы посетите интерактивный визит-центр — современный музей, где в мультимедийной форме рассказывается о природе, экосистемах и обитателях озера. Затем отправитесь гулять по экотропе, где можно будет вблизи увидеть природные ландшафты, редкие растения и при желании — понаблюдать за птицами. Маршрут лёгкий и оборудованный, доступный для детей. Это скорее прогулка, а не треккинг. Обед в формате ланч-бокса.

Вечером — возвращение в гостиницу и ужин. Общая продолжительность — около 6 часов.

Байкальский заповедник и экотропаБайкальский заповедник и экотропаБайкальский заповедник и экотропаБайкальский заповедник и экотропа
3 день

Аршан и Тункинская долина

После завтрака вас ждёт поездка в сторону Республики Бурятия, в Тункинскую долину — место силы у подножия Восточных Саян. Вы посетите курортный посёлок Аршан, пройдёте по лёгкой и оборудованной экотропе к водопаду и побываете у буддийского дацана, одного из центров духовной жизни региона.

Также запланировано посещение минеральных источников, где можно попробовать воду из разных природных выходов. По дороге — остановка в кафе, где можно будет самостоятельно пообедать блюдами бурятской кухни.

Возвращение в Байкальск и ужин. Продолжительность экскурсии — около 9 часов.

Аршан и Тункинская долинаАршан и Тункинская долинаАршан и Тункинская долинаАршан и Тункинская долина
4 день

День в вашем распоряжении

Этот день будет свободным. После завтрака можно самостоятельно прогуляться по набережной Байкала, отдохнуть на природе или посетить горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который работает круглый год. Доступны подъёмники, обзорные площадки, активности по сезону.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Экопарк «Тёплые озёра», отдых на природе

После завтрака поедем в экопарк «Тёплые озёра», расположенный на реке Снежной. Вас ждёт прогулка по лесной тропе вдоль озёр, отдых на природе и — в тёплое время года — возможность искупаться. На обед — ланч-бокс.

После прогулки — возвращение в Байкальск и ужин. Общая продолжительность — около 6 часов.

Экопарк «Тёплые озёра», отдых на природеЭкопарк «Тёплые озёра», отдых на природеЭкопарк «Тёплые озёра», отдых на природеЭкопарк «Тёплые озёра», отдых на природе
6 день

Отъезд

После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск. Продолжительность — 3 часа.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)84 000 ₽
1-местный номер стандарт118 500 ₽
2-местный номер эконом (за одного)77 500 ₽
1-местный номер эконом107 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 5 завтраков, 5 ужинов и 2 обеда
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Остальные обеды
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 77 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 29 500 ₽
  • 84 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 34 500 ₽
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток с 9:00 до 12:00, точное время и место вы узнаете после бронирования
Завершение: Иркутск, 13:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
5 дней
1 отзыв
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
73 500 ₽ за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
30 мар в 10:00
6 апр в 10:00
от 61 400 ₽ за человека
Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
На машине
2 дня
Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
Отправиться на перезагрузку к великому озеру, искупаться в минеральной воде и заехать в Слюдянку
Начало: Иркутск, 9:00
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
29 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска