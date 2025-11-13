После завтрака начнётся экскурсионная программа в Байкальский государственный биосферный заповедник, расположенный в живописном месте на южном берегу Байкала.

Вы посетите интерактивный визит-центр — современный музей, где в мультимедийной форме рассказывается о природе, экосистемах и обитателях озера. Затем отправитесь гулять по экотропе, где можно будет вблизи увидеть природные ландшафты, редкие растения и при желании — понаблюдать за птицами. Маршрут лёгкий и оборудованный, доступный для детей. Это скорее прогулка, а не треккинг. Обед в формате ланч-бокса.

Вечером — возвращение в гостиницу и ужин. Общая продолжительность — около 6 часов.