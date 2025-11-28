Вас ждут невероятные локации: скала Шаманка, священная для местных народов, и мыс Хобой, где суровые обрывы возвышаются над ледяным
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Тёплая непродуваемая куртка с капюшоном, зимние брюки, шапка с мембраной, двухслойный шарф, варежки и перчатки (лучше взять оба варианта), тёплая обувь, термобельё, флиска, свитер, несколько пар носков (трекинговые, шерстяные и хлопковые). Рекомендуется взять солнцезащитный крем, очки или горнолыжную маску, термос, личную аптечку, а также рюкзак до 40 литров для личных вещей.
Питание. Включены завтраки, обед-пикник во 2-й день и ужины с 1-го по 3-й дни. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. На маршруте используется комфортабельный минивэн, автобус или УАЗ, а также хивус для передвижения по льду Байкала.
Возраст участников. 7-85.
Уровень сложности. Путешествие доступно для всех, не требует специальной физической подготовки. Все основные перемещения осуществляются на транспорте туристического класса, пешие прогулки — только короткие переходы к достопримечательностям.
Программа тура по дням
Из Иркутска на Ольхон
Утром встречаемся с гидом в Иркутске: в аэропорту с 8:00 до 8:30 или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30. После вкусного завтрака в уютном кафе отправляемся навстречу первому знакомству с Байкалом – на остров Ольхон.
Дорога проходит среди заснеженных хребтов Прибайкалья, степей и берегов Малого Моря. По пути мы сделаем остановки у двух памятников: бронзового орла, парящего над степью, и монумента Бродяге, герою песни «По диким степям Забайкалья».
Далее нас ждёт переправа через Малое Море: в зависимости от состояния льда это будет либо «Хивус» на воздушной подушке, либо ледовый переход. На острове пересаживаемся в легендарную «буханку» — УАЗ, приспособленный к зимним дорогам Ольхона.
После размещения в Хужире отправляемся на экскурсию к скале Шаманке — священному месту, где с древности проводили обряды и приносили дары духам. Здесь, по преданиям, обитает хозяин острова. Рядом расположен Сарайский залив с белоснежным пляжем, окружённым соснами.
Вечером возвращаемся в отель на ужин. По желанию можно покататься на коньках по прозрачному льду Байкала (аренда за доплату).
Север Ольхона - мыс Хобой
После завтрака отправляемся в экспедицию на север острова к мысу Хобой.
Первая остановка — урочище Песчаное. Здесь ветер гонит золотые дюны прямо к кромке льда, а сосны на оголённых корнях кажутся «шагающими» по песку.
Следующий пункт — Саган-Хушун, или Белый мыс. Скалы из мрамора протянулись почти на километр. Здесь возвышаются три пика, которые, по легенде, являются окаменевшими братьями – защитниками острова.
Дальше нас ждёт треккинг к мысу Хобой — самой северной точке Ольхона. Каменный утёс напоминает клык, взмывающий из воды. Отсюда открывается вид на самую широкую часть Байкала. В ясный день на горизонте можно разглядеть полуостров Святой Нос.
На свежем воздухе нас ждёт горячий обед-пикник. После возвращаемся в Хужир.
Южный Ольхон: гроты и ледяные наплески
После завтрака пересаживаемся на хивус и отправляемся исследовать южные берега Ольхона.
Здесь Байкал создаёт фантастические ледяные формы — сокуи. Волны, застывая на скалах, образуют прозрачные гирлянды, сосульки и каскады, похожие на хрустальные водопады. Мы также посетим ледяные гроты, обычно скрытые водой. Их стены из прозрачного льда сверкают синими и золотыми оттенками.
Возвращаемся в Хужир. По желанию можно покататься на коньках по замёрзшему заливу. Вечером – ужин и отдых.
Возвращение в Иркутск
После завтрака будет свободное время: можно прогуляться по берегу Байкала или купить сувениры. Выезд из отеля запланирован на 11:00–13:00.
Трансфер в Иркутск займёт около 5–6 часов. По приезде – размещение в отеле 4* в центре города. Вечером при желании можно прогуляться по набережной Ангары, заглянуть в рестораны сибирской кухни или пройтись по историческому кварталу с деревянными домами.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал в зависимости от времени отправления.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед-пикник во 2-й день и ужины с 1-го по 3-й дни
- Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
- Услуги гида
- Экскурсии
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Размещение другого уровня, не входящее в программу
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха