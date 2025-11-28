Мои заказы

Ледяная сказка Ольхона: путешествие по знаковым локациям в новогодние праздники

Прокатиться на хивусе, увидеть скалу Шаманку и полюбоваться застывшими волнами озера
В этом путешествии вы отправитесь к самому сердцу Байкала — острову Ольхон.

Вас ждут невероятные локации: скала Шаманка, священная для местных народов, и мыс Хобой, где суровые обрывы возвышаются над ледяным
простором.

Увидите необычные пейзажи урочища Песчаного и Белого мыса, услышите легенды о трёх братьях и прогуляетесь среди сосен с корнями, словно парящими над землёй.

На хивусе доберётесь до южных берегов, чтобы заглянуть в ледяные гроты и рассмотреть наплески, похожие на хрустальные водопады.

Каждый день будет сочетанием природных контрастов — прозрачного льда, заснеженных степей и яркого зимнего солнца. Не забудем пройтись по Иркутску — столице Восточной Сибири.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Тёплая непродуваемая куртка с капюшоном, зимние брюки, шапка с мембраной, двухслойный шарф, варежки и перчатки (лучше взять оба варианта), тёплая обувь, термобельё, флиска, свитер, несколько пар носков (трекинговые, шерстяные и хлопковые). Рекомендуется взять солнцезащитный крем, очки или горнолыжную маску, термос, личную аптечку, а также рюкзак до 40 литров для личных вещей.

Питание. Включены завтраки, обед-пикник во 2-й день и ужины с 1-го по 3-й дни. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. На маршруте используется комфортабельный минивэн, автобус или УАЗ, а также хивус для передвижения по льду Байкала.

Возраст участников. 7-85.

Уровень сложности. Путешествие доступно для всех, не требует специальной физической подготовки. Все основные перемещения осуществляются на транспорте туристического класса, пешие прогулки — только короткие переходы к достопримечательностям.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска на Ольхон

Утром встречаемся с гидом в Иркутске: в аэропорту с 8:00 до 8:30 или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30. После вкусного завтрака в уютном кафе отправляемся навстречу первому знакомству с Байкалом – на остров Ольхон.

Дорога проходит среди заснеженных хребтов Прибайкалья, степей и берегов Малого Моря. По пути мы сделаем остановки у двух памятников: бронзового орла, парящего над степью, и монумента Бродяге, герою песни «По диким степям Забайкалья».

Далее нас ждёт переправа через Малое Море: в зависимости от состояния льда это будет либо «Хивус» на воздушной подушке, либо ледовый переход. На острове пересаживаемся в легендарную «буханку» — УАЗ, приспособленный к зимним дорогам Ольхона.

После размещения в Хужире отправляемся на экскурсию к скале Шаманке — священному месту, где с древности проводили обряды и приносили дары духам. Здесь, по преданиям, обитает хозяин острова. Рядом расположен Сарайский залив с белоснежным пляжем, окружённым соснами.

Вечером возвращаемся в отель на ужин. По желанию можно покататься на коньках по прозрачному льду Байкала (аренда за доплату).

2 день

Север Ольхона - мыс Хобой

После завтрака отправляемся в экспедицию на север острова к мысу Хобой.

Первая остановка — урочище Песчаное. Здесь ветер гонит золотые дюны прямо к кромке льда, а сосны на оголённых корнях кажутся «шагающими» по песку.

Следующий пункт — Саган-Хушун, или Белый мыс. Скалы из мрамора протянулись почти на километр. Здесь возвышаются три пика, которые, по легенде, являются окаменевшими братьями – защитниками острова.

Дальше нас ждёт треккинг к мысу Хобой — самой северной точке Ольхона. Каменный утёс напоминает клык, взмывающий из воды. Отсюда открывается вид на самую широкую часть Байкала. В ясный день на горизонте можно разглядеть полуостров Святой Нос.

На свежем воздухе нас ждёт горячий обед-пикник. После возвращаемся в Хужир.

3 день

Южный Ольхон: гроты и ледяные наплески

После завтрака пересаживаемся на хивус и отправляемся исследовать южные берега Ольхона.

Здесь Байкал создаёт фантастические ледяные формы — сокуи. Волны, застывая на скалах, образуют прозрачные гирлянды, сосульки и каскады, похожие на хрустальные водопады. Мы также посетим ледяные гроты, обычно скрытые водой. Их стены из прозрачного льда сверкают синими и золотыми оттенками.

Возвращаемся в Хужир. По желанию можно покататься на коньках по замёрзшему заливу. Вечером – ужин и отдых.

4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака будет свободное время: можно прогуляться по берегу Байкала или купить сувениры. Выезд из отеля запланирован на 11:00–13:00.

Трансфер в Иркутск займёт около 5–6 часов. По приезде – размещение в отеле 4* в центре города. Вечером при желании можно прогуляться по набережной Ангары, заглянуть в рестораны сибирской кухни или пройтись по историческому кварталу с деревянными домами.

5 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал в зависимости от времени отправления.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед-пикник во 2-й день и ужины с 1-го по 3-й дни
  • Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Размещение другого уровня, не входящее в программу
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту с 8:00 до 8:30 или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

