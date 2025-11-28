Утром встречаемся с гидом в Иркутске: в аэропорту с 8:00 до 8:30 или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30. После вкусного завтрака в уютном кафе отправляемся навстречу первому знакомству с Байкалом – на остров Ольхон.

Дорога проходит среди заснеженных хребтов Прибайкалья, степей и берегов Малого Моря. По пути мы сделаем остановки у двух памятников: бронзового орла, парящего над степью, и монумента Бродяге, герою песни «По диким степям Забайкалья».

Далее нас ждёт переправа через Малое Море: в зависимости от состояния льда это будет либо «Хивус» на воздушной подушке, либо ледовый переход. На острове пересаживаемся в легендарную «буханку» — УАЗ, приспособленный к зимним дорогам Ольхона.

После размещения в Хужире отправляемся на экскурсию к скале Шаманке — священному месту, где с древности проводили обряды и приносили дары духам. Здесь, по преданиям, обитает хозяин острова. Рядом расположен Сарайский залив с белоснежным пляжем, окружённым соснами.

Вечером возвращаемся в отель на ужин. По желанию можно покататься на коньках по прозрачному льду Байкала (аренда за доплату).