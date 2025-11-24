Вы пройдётесь по Иркутску, заглянете в дом-музей декабристов и посетите «Тальцы» — этнографический
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях:
- в Иркутске: Baikal Forest/ «Централь» или аналогичном;
- в Листвянке: «Крестовая падь»/ «Маяк»/ «Легенда Байкала» или аналогичном;
- на Байкале: «Мир Байкала»/ «Эндемик»/ «Фрегат» или аналогичном.
За доплату возможно 1-местное размещение, подселение в 2-, 3-местные номера только женское.
*Фото отелей взяты с сайтов baikalforest.ru, krestovayapad.ru, delfin-tour.ru
Питание. В стоимость включены 8 завтраков, 7 обедов и 4 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн, автобус и УАЗ.
Возраст участников. 7-80 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Тур не требует наличия хорошей физической формы, доступен для всех людей без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.
Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску: святыни города, Иркутская слобода, дом-музей декабристов и усадьбы Волконских и Трубецких
Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. Позавтракаем и отправимся в Листвянку.
По дороге посетим музей «Тальцы» — этнографический комплекс под открытым небом. Прогуляемся среди старинных усадеб, башен и храмов, воссоздающих быт Сибири 17-19 веков. Заглянем в дома и школы, узнаем о жизни крестьян и первых поселенцев.
В Листвянке осмотрим Шаман-камень на истоке Ангары, заглянем в Байкальский музей, посетим рынок и продегустируем байкальскую рыбу. На фуникулёре поднимемся к Камню Черского и полюбуемся видами.
Вечером — размещение в гостинице в Листвянке.
Питание: завтрак, обед.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
После завтрака в гостинице отправимся на пароме в порт Байкал — отсюда начинается путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Возможна замена экскурсии на водную.
КБЖД — инженерный шедевр и один из красивейших ж/д маршрутов мира, по версии Forbes. Во время экскурсии мы проедем вдоль берега Байкала, полюбуемся его панорамами, пройдём через тоннели и виадуки, вписанные в скалы и леса.
Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Переезд на Малое Море, встреча с шаманом, прогулка вдоль пролива Нарин-Далай
Позавтракаем и отправимся к побережью Малого Моря (250 км, 4–5 часов в пути). Дорога пройдёт через живописные пейзажи: отроги Прибайкальского хребта, бескрайние просторы Тажеранской степи и скалистые берега с видом на Ольхон.
По дороге нас ждёт встреча с шаманом. Мы услышим о бурятских обрядах, гармонии с природой и совершим подношение духам — «побурханим» перед путешествием по Байкалу.
Остановимся у бронзового орла в посёлке Еланцы — символа Тажеран и Ольхона. А в Куркутском заливе увидим скульптуру Бродяги — героя сибирской песни.
По прибытии на Малое Море разместимся в гостинице, пообедаем блюдами местной кухни и немного отдохнём. Вечером — пешеходная экскурсия по побережью. Мы прогуляемся вдоль пролива Нарин-Далай, отделяющего Ольхон от Большого Байкала.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Исследуем Ольхон: залив Загли, мысы Хоргой и Бурхан, урочище Песчаное и мыс Хобой
После завтрака начнём автопутешествие по острову Ольхон — сердцу Байкала. Вас ждёт паромная переправа через Ольхонские ворота. Посетим залив Загли — самое солнечное место в Иркутской области, мысы Хоргой и Бурхан, где находится скала Шаманка. Полюбуемся Сарайским заливом, урочищем Песчаное с ходульными деревьями и скалами Три Брата.
Прибудем на мыс Хобой — самую северную точку острова и место с сильной энергетикой. В хорошую погоду отсюда видно полуостров Святой Нос на противоположном берегу Байкала. Здесь проводятся шаманские обряды и исполняются желания.
Обед-пикник на берегу. После экскурсии возвращение в отель, ужин и отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прогулка на катере на остров Огой
Сегодня вас ждёт водная экскурсия на необитаемый остров Огой, место силы. На его вершине стоит ступа Просветления — символ очищения и гармонии, её мы обойдём по часовой стрелке. Этот ритуал позволяет очистить мысли и исполнить желания.
После возвращения — обед и свободное время для отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день или активность на выбор
Вы сможете провести день так, как хочется именно вам: расслабиться у воды или отправиться на одну из дополнительных экскурсий (за доплату).
Вариант 1. Поездка по Тажеранам к Анге. Посетим солёные озёра и бухту Ая, устье реки Анга, беломраморные штольни, осмотрим петроглифы, полюбуемся горой Ёрд и садом мегалитов. Обед в кафе: буузы, шулэн, хворост.
Вариант 2. Экскурсия в Сарминское ущелье Проедем вдоль залива Мухор, погуляем по дельте реки Сарма и ущелью с мощным ветром и пройдём по тропе над порогами, осматривая каменные «кегли» среди скал.
Вариант 3. Активности. Покатаемся на квадроцикле по берегу, устроим мини-круиз с купанием.
Вечером — возвращение на базу, ужин и отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переезд в Иркутск и экскурсия по городу
После завтрака выезд в Иркутск. По дороге — обед в кафе бурятской кухни: буузы (позы), суп бухлер и чай с молоком и таёжными травами.
Вас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску — городу с богатой историей, где сочетаются купеческое наследие, православные святыни и следы ссыльных. Мы увидим место основания Иркутска и Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота и памятник Первопроходцам. Осмотрим Знаменский монастырь и мемориал Колчака, памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом — яркие образцы архитектуры Сибири.
Погуляем по 130-му кварталу с деревянными особняками, резными наличниками и символом города — бабром (мифический зверь с тигриными чертами).
После экскурсии — трансфер в отель и размещение. Вечером у вас будет свободное время для прогулок по набережной Ангары и покупок сувениров.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Обратите внимание: расчётный час в гостинице — до 12:00. Время трансфера можно выбрать индивидуально, сообщив его гиду в 1-й день. При необходимости номер можно продлить за дополнительную плату.
Питание: завтрак.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|123 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 8 завтраков, 7 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Водная экскурсия на остров Огой
- Автосафари в Тажеранские степи
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 36 000 ₽
- Дополнительные экскурсии
- Повышение уровня комфорта в отеле
- Стоимость тура зависит от даты:
- Июнь, сентябрь: 123 500 ₽
- Июль, август: 154 300 ₽