Что мне взять с собой из вещей (лето)?

1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).

Сланцы.

2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.

3. Свитер / флиска / толстовка.

4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).

5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).

6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).

7. Купальный костюм.

8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.

9. Солнцезащитные очки.

10. Индивидуальные лекарственные средства.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях:

в Иркутске: Baikal Forest/ «Централь» или аналогичном;

в Листвянке: «Крестовая падь»/ «Маяк»/ «Легенда Байкала» или аналогичном;

на Байкале: «Мир Байкала»/ «Эндемик»/ «Фрегат» или аналогичном.

За доплату возможно 1-местное размещение, подселение в 2-, 3-местные номера только женское.

*Фото отелей взяты с сайтов baikalforest.ru, krestovayapad.ru, delfin-tour.ru

Питание. В стоимость включены 8 завтраков, 7 обедов и 4 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн, автобус и УАЗ.

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Тур не требует наличия хорошей физической формы, доступен для всех людей без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.

Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.