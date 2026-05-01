Мои заказы

Листвянка и Ольхон в летних красках (мини-группа)

Солнце, Байкал и сердце озера с севера на юг с комфортом
Это путешествие приведёт к берегам Байкала, объятым тёплым летним солнцем.

Начнём с музея «Тальцы», где сохранились следы жизни народов Прибайкалья, поднимемся на «Камень Черского» с видами на Байкал и исток Ангары.

На
читать дальшеуменьшить

Ольхоне встретим закат у скалы Шаманка, а местные традиции раскроются через знакомство с шаманизмом.

На севере острова отправимся к мысу Хобой с остановками у берегов, скалы в форме сердца и деревни Узуры.

Один из дней можно посвятить отдыху на Сарайском пляже или выбрать дополнительные активности — поездку на остров Огой или прогулку на сапах. Завершится путешествие на юге Ольхона у скалы Трезубец и озера Ханхой.

Листвянка и Ольхон в летних красках (мини-группа)
Листвянка и Ольхон в летних красках (мини-группа)
Листвянка и Ольхон в летних красках (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Ветровка или дождевик, тёплый флис или кофта, головной убор от солнца.
Удобная треккинговая обувь для прогулок по песку и скалам.
Купальник или плавки, полотенце, сланцы для пляжа и тёплого озера.
Солнцезащитный крем с высоким SPF, солнцезащитные очки.
Средство от комаров и клещей.
Личная аптечка.
Небольшой рюкзак для дневных экскурсий.
Фонарик, power bank.
Наличные деньги (рубли), так как на Ольхоне возможны сложности с банкоматами и оплатой картами.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музей

Музей «Тальцы» и смотровая площадка. Встречаемся и едем в Листвянку. По пути заглянем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы узнаете, как жили народы Прибайкалья, познакомитесь с их культурой, традициями и бытом. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», где гид расскажет легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

Байкальский музей. Уникальное пространство, где можно узнать всё о самом озере и его обитателях. Прогуляемся вдоль берега и зайдём на знаменитый рыбный рынок с байкальским омулем — эндемиком и гастрономическим символом региона.

Листвянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музейЛиствянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музейЛиствянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музейЛиствянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музейЛиствянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музей
2 день

Переезд на остров Ольхон

Сегодня мы отправимся на главный остров Байкала — Ольхон. По пути сделаем остановку, чтобы пообедать и сфотографироваться у памятника Бродяге из народного романса «Омулёвая бочка». Поговорим о шаманизме и узнаем, как правильно «бурханить». Ближе к вечеру прибудем на Ольхон и встретим закат у самого сакрального места Байкала — скалы Шаманки на мысе Бурхан.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
3 день

Мыс Хобой и север Ольхона

Харанцы и Песчанка. После завтрака отправимся в путь по северной части острова. Нас ждёт насыщенный день с остановками в живописных местах. Сначала заглянем в деревню Харанцы и на смотровую площадку на берегу, затем сделаем остановку на песчаном пляже Песчанки — при хорошей погоде можно будет искупаться.

Мыс Хобой. Продолжим маршрут к мысу Три Брата, а затем доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой. Это священное место, где соединяются воды Большого и Малого Моря. На берегу устроим обед, а после увидим мыс Любви — скалу в форме сердца, и побываем в уединённой деревне Узуры.

Мыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север Ольхона
4 день

Свободный день на Ольхоне

Сегодня вы сможете насладиться неторопливым отдыхом. Прогуляйтесь по Сарайскому пляжу, загляните в сувенирные лавки или, если хочется активности, выберите дополнительные впечатления: экскурсию на остров Огой, прогулку на сапах к скале Шаманке или фотосессию на фоне байкальской природы. Вечером соберёмся всей группой на посиделки под звёздным небом, послушаем легенды Ольхона и просто хорошо проведём время.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
5 день

Южный Ольхон и возвращение в Иркутск

После завтрака совершим небольшую экскурсию на юг острова. Посетим скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой, а затем отправимся в обратный путь. По прибытии в Иркутск заселимся в отель и отдохнём после дороги.

Южный Ольхон и возвращение в ИркутскЮжный Ольхон и возвращение в Иркутск
6 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт после завтрака.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1733 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальшеуменьшить

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «Листвянка и Ольхон в летних красках (мини-группа)»

Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
На машине
6 дней
5 отзывов
Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомен...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
57 000 ₽ за человека
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
На машине
6 дней
1 отзыв
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
1 июн в 08:00
12 июн в 08:00
88 000 ₽ за человека
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
На машине
5 дней
1 отзыв
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
Подняться на Камень Черского, увидеть ступу Просветления и побывать на мысе Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
15 июн в 08:00
29 июн в 08:00
81 000 ₽ за человека
Ольхон - снежное сердце Байкала
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 57 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
85 000 ₽ за человека