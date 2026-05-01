Начнём с музея «Тальцы», где сохранились следы жизни народов Прибайкалья, поднимемся на «Камень Черского» с видами на Байкал и исток Ангары.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Ветровка или дождевик, тёплый флис или кофта, головной убор от солнца.
Удобная треккинговая обувь для прогулок по песку и скалам.
Купальник или плавки, полотенце, сланцы для пляжа и тёплого озера.
Солнцезащитный крем с высоким SPF, солнцезащитные очки.
Средство от комаров и клещей.
Личная аптечка.
Небольшой рюкзак для дневных экскурсий.
Фонарик, power bank.
Наличные деньги (рубли), так как на Ольхоне возможны сложности с банкоматами и оплатой картами.
Программа тура по дням
Листвянка: "Тальцы", "Камень Черского" и Байкальский музей
Музей «Тальцы» и смотровая площадка. Встречаемся и едем в Листвянку. По пути заглянем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы узнаете, как жили народы Прибайкалья, познакомитесь с их культурой, традициями и бытом. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», где гид расскажет легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.
Байкальский музей. Уникальное пространство, где можно узнать всё о самом озере и его обитателях. Прогуляемся вдоль берега и зайдём на знаменитый рыбный рынок с байкальским омулем — эндемиком и гастрономическим символом региона.
Переезд на остров Ольхон
Сегодня мы отправимся на главный остров Байкала — Ольхон. По пути сделаем остановку, чтобы пообедать и сфотографироваться у памятника Бродяге из народного романса «Омулёвая бочка». Поговорим о шаманизме и узнаем, как правильно «бурханить». Ближе к вечеру прибудем на Ольхон и встретим закат у самого сакрального места Байкала — скалы Шаманки на мысе Бурхан.
Мыс Хобой и север Ольхона
Харанцы и Песчанка. После завтрака отправимся в путь по северной части острова. Нас ждёт насыщенный день с остановками в живописных местах. Сначала заглянем в деревню Харанцы и на смотровую площадку на берегу, затем сделаем остановку на песчаном пляже Песчанки — при хорошей погоде можно будет искупаться.
Мыс Хобой. Продолжим маршрут к мысу Три Брата, а затем доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой. Это священное место, где соединяются воды Большого и Малого Моря. На берегу устроим обед, а после увидим мыс Любви — скалу в форме сердца, и побываем в уединённой деревне Узуры.
Свободный день на Ольхоне
Сегодня вы сможете насладиться неторопливым отдыхом. Прогуляйтесь по Сарайскому пляжу, загляните в сувенирные лавки или, если хочется активности, выберите дополнительные впечатления: экскурсию на остров Огой, прогулку на сапах к скале Шаманке или фотосессию на фоне байкальской природы. Вечером соберёмся всей группой на посиделки под звёздным небом, послушаем легенды Ольхона и просто хорошо проведём время.
Южный Ольхон и возвращение в Иркутск
После завтрака совершим небольшую экскурсию на юг острова. Посетим скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой, а затем отправимся в обратный путь. По прибытии в Иркутск заселимся в отель и отдохнём после дороги.
Окончание тура
Трансфер в аэропорт после завтрака.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|85 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание