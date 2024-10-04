Программа тура по дням
Листвянка. Музей Байкала. Поселок Слюдянка
Встречаемся с группой в аэропорту г. Иркутск в 10 утра около справочной.
Наш активный тур по Байкалу начинается с поездки по Байкальскому тракту в п. Листвянка.
Побываете на экскурсии в Музее Байкала, п. Листвянки (переезд 1 час).
Музей Байкала очень интересен.
На первом этаже в больших аквариумах можно наблюдать различных рыб, которые водятся в Байкале, а также единственного в мире пресноводного тюленя – нерпу.
Обедаем в Листвянке (вы самостоятельно сможете купить и отведать байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива. Время на обед 1 час).
Сегодня у нас первое знакомство с Байкалом.
После осмотра переезжаем в поселок Слюдянка (4-5 часа).
Ужин и обсуждение планов.
Распределение снаряжения, палаток и продуктов на 3 дня.
Ночь на базе отдыха в номерах 3-4-5 человек (эконом).
Удобства на улице.
Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).
Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Питание: ужин.
Тропа к Пику Черского
После завтрака начинаем собираться и выходим на тропу к Пику Черского.
За дополнительную плату возможен переезд на высоко проходимой машине (оплата на месте) забрасывают до тропы.
Активные туры на Байкале тем интересны, что можно увидеть разнообразие гор и воды.
Мы проедем около мраморного карьера, где россыпью лежат куски мрамора, перейдем несколько раз через горную реку.
После небольшого путешествия среди красивых гор, делаем перекус.
Берем свои вещи и совершаем пеший переход по тропе, что окружают горы, на Казачью поляну или к метеостанции.
Участники в рюкзаках несут — личные вещи (включая спальник), продукты на 3 дня.
Заселение в домик.
Свободное время.
Готовим ужин.
Ночь в туристском приюте (по 6-8 чел в домике).
Если Вы желаете жить отдельно или семьей в домике или отдельной палатке, Вам нужно предупредить об этом при покупке тура, т. е до начала маршрута.
Питание: завтрак, обед перекус, ужин.
Восхождение на Пик Черского
После завтрака и небольшого отдыха начинаем восхождение на Пик Черского, доступное каждому любителю активного отдыха (обязательно выполнение всех требований гида, группа должна двигаться вместе).
Сложность на первый взгляд представляет преодоление седловины (скальный участок).
Выполняя все требования гида, Вы справитесь с этим.
С седловины, где мы будем отдыхать и наслаждаться пейзажем, мы обязательно увидим озеро Сердце.
Подъем до озера Сердца и спуск займет около 4-5 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников.
Перекус на вершине при хорошей погоде или на остановке.
Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6ч.).
Удивительные по красоте и структуре каскад водопадов с хрустальной и горной чистейшей водой.
Возвращаемся в домик.
Ужинаем, общаемся, делимся впечатлениями и фото.
Ночь в туристском приюте (по 6-8 человек в домке) Пик назван в честь Яна (Ивана) Дементьевича Черского – ученого географа, внесшего огромный вклад в изучение Сибири.
Озеро Сердце – горное озеро в виде сердца расположенное под пиком.
В солнечную погоду оно особенно красиво.
Питание: завтрак, обед перекус, ужин.
Возвращение в поселок Слюдянка
Сегодня день возвращения в п. Слюдянка, после завтрака спускаемся до поселка.
В рюкзаках участники несут личное снаряжение.
Обед.
По пути есть небольшое (дикое) кафе (очень вкусные лепешки) и прохладительные напитки!
Многие наши активные туристы, мечтают задержаться здесь на 2-3 дня, но нам предстоит еще много интересного.
Оплачивается все в кафе самостоятельно.
В Слюдянке по желанию экскурсия в частный музей минералов, знаменитый на всю Россию и входящий в пятерку крупнейших по экспонатам.
Входные билеты приобретаются на месте (гид доводит группу до ворот частного музея).
Баня на базе за дополнительную оплату.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
В музее Минералов экспонируется более 10000 образцов со многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переезд до Ольхона
Ранний подъем, перекус и переход до ж/д или автовокзала.
Переезд в г. Иркутск на автотранспорте (в зависимости от количества человек) или электричке по живописной трассе.
Предстоит переезд в г. Иркутск на автотранспорте (в зависимости от количества человек) или электричке по живописной трассе.
Прибываем в Иркутск, получаем разрешение нац. парка и продуктов на следующую часть (занимает около 1 часа).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед в кафе (оплата на месте самостоятельно).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом класса (удобства на улице).
Сегодня нам нужно необходимые вещи уложить в рюкзачки, а остальное оставить на базе.
Знакомство с Ольхоном, ужинаем на базе или кафе самостоятельно.
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.
В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.
Питание: завтрак (перекус).
Мыс Хобой
Ранний завтрак.
Сегодня у нас насыщенный день, туристы которые приезжают на активный тур, всегда готовы к переменам и чему-то новому!
Обзорная поездка по острову с остановками на берегу Байкала.
Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом.
Вкусный обед на свежем воздухе!
Посещение природных достопримечательностей – Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой.
Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Переезд на берег.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Посиделки у костра.
Мыс Хобой (по-бурятски Хобой – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове Ольхон.
Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.
Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж.
Замечательное место для отдыха в самом сердце Байкала на острове Ольхон, который с давних пор почитается и считается священным.
Внимание! Приготовление пищи из воды озера Байкал. Рекомендуем с собой взять бутилированную воду, если Вам не подходит чай приготовленный с Байкала.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Подъем на обзорную точку мыса Будун
Выходим из палатки и любуемся красотой Байкала.
Здесь нет толп туристов, деревья и живописный берег.
Завтрак с видом на Байкал.
Небольшой отдых и нам предстоит треккинг в соседнюю бухту и небольшойподъем на обзорную точку мыса Будун.
С его вершины открывается вид на малое море и на горы расположенные напротив.
Делаем отличные фото и возвращаемся обратно.
Обед.
Сборы небольшие и переезжаем на базу отдыха ближе к вечеру.
Завтра очередной насыщенный день нас ждет, а пока в поселке самостоятельно ужинаем в любом кафе и отдыхаем.
Питание: завтрак, обед.
Сплав на сапах будет у живописной скалы Шаманка. Конная прогулка
Завтрак.
Сегодня нам предстоит освоить катание на конях и небольшой сплав на сапах.
Начнем день с сапов.
Сплав на сапах будет у живописной скалы Шаманка.
Нависающие скалы, изумрудная вода, все это останется в памяти.
Каждому выдается жилет и гидрокостюм, чтоб было комфортно.
Здесь мы с вами обязательно покупаемся в Байкале, ведь некоторые именно для этого и приезжают.
После сплава, самостоятельный или совместный обед в кафе поселка (оплата самостоятельно).
Покупка сувениров.
Ближе к вечеру прогулка на конях, по другой не менее живописной части острова Ольхон.
Завершение.
Возвращение на базу.
Отдых.
Ужин самостоятельно.
Скала Шаманка – издревле эта скала считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.
В скале имеется сквозная пещера.
Считается что женщинам и детям (как особо чувствительным к внешним воздействиям) в такую пещеру входить нельзя, поскольку это может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье.
Также ранее считалось, что пещера (ее аура) отрицательно влияет на возможность женщины выносить ребенка.
Пещера, которую со времен древности использовали как место для различных культов, и по сей день почитается среди местных бурятских народов.
И по сей день ее тайна не дает покоя ученым и исследователям со всего мира, не смотря на то, что пещера уже несколько раз подвергалась детальному изучению и в ней проводили раскопки.
Питание: завтрак.
Катание на велосипедах или отдых на пляже
Завтракаем на базе.
Сегодня можно покататься на велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Маршрут Вы выбираете самостоятельно в зависимости от Вашего умения кататься на велосипедах.
Кто-то может прокатится на местный пляж, а кто-то прокатится вдоль берега за поселок.
Есть маршрут и через лес к источнику или на обзорную точку.
Обязательно нужно взять телефон с хорошей камерой!
Обед самостоятельно в любом кафе поселка.
Для тех, кто не любит велосипеды – отдых на пляже Сарайского залива или можно приобрести дополнительную экскурсию у администратора базы или покататься на конях, мопедах и т. п.
Достаточно написать гиду, и он постарается организовать вам новые приключения.
Ужин самостоятельно.
Ночуем на турбазе.
Свободное время.
Питание: завтрак.
Экскурсии на выбор по желанию
Ранний завтрак.
Экскурсии на выбор за дополнительную оплату.
Священный остров Огой со ступой или Юг Ольхона (прокатимся по всем бухтам и заливам), а также посещение пещеры Мечта (1 час в пещере).
Группы сборные.
Решить нужно всей группой в течении первых 5-ти дней.
В пещеры выезд ближе к обеду.
Выдаются непромокаемые костюмы, каски, фонарики.
Обязательно нужно взять теплые вещи, воды, перекус.
Возвращение на базу отдыха, через 4-5 часов.
Отдых.
Обед и ужин самостоятельно (возможно в кафе с видом на закат).
Поужинать можно, в кафе или на базе заказав предварительно.
Питание: завтрак.
Отъезд
Но вот и заканчивается Ваш активный тур!
Отъезд в Иркутск около 9-10 часов утра в сборной группе.
До свидания Байкал!
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить самостоятельно, то что Вам понравится.
Завершение программы в 18-20 часов.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и в палатках (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно).
- доплата за 2-местный – 6 200 руб. /чел.;
- доплата за 1-местный – 16 000 руб. /чел.;
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
2 ночи на базе отдыха в пос. Слюдянка, в номерах 3-4-5 человек (эконом). Удобства на улице.
2 ночи в туристском приюте (по 6-8 чел в домике). Если Вы желаете жить отдельно или семьей в домике или отдельной палатке, Вам нужно предупредить об этом при покупке тура, т. е до начала маршрута.
5 ночей на базе отдыха эконом класса (удобства на улице) на Ольхоне.
Палаточный лагерь
Ночевка в палаткаах на берегу Байкала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Иркутске, услуги гида по маршруту
- Групповая аптечка
- Трансфер и транспорт по программе
- Оплата за посещение национального парка, экскурсии по программе кроме
- Дополнительных
- Проживание по программе (турбазы и палатки) (3-4 местное, 1 и 2-х местное
- Оплачивается дополнительно
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Входные билеты в музей (кроме музея минералов и музея Ревякина)
- Аренда велосипедов 9 день
- Кони, сапы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Баня. Оплата на месте
- Поездка в пещеры. Бронируется заранее, оплата на месте
- Услуги повара по запросу (а так готовят все по очереди). Оплата при бронировании
- Услуги переводчика (для иностранных граждан). Оплата при бронировании
- Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки до тропы на группу до 10 человек. Оплата на месте
- Услуги переноски вещей на Хамар-Дабане (9 км. от заброски на машине пешком с набором высоты): лошадь или носильщик (до 15 кг)
- Музей минералов и музей Ревякина. Оплата на месте
- Юг острова или Священный остров Огой. Бронируется заранее (в течение первых 5 дней тура), оплата гиду на месте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- Коврик полиуретановый;
- Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- Фонарь налобный;
- Очки солнцезащитные;
- Спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
- Ложка, кружка, тарелка, ножик;
- Накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- Фотоаппарат;
- Термос или пластиковая бутылка;
- Иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
- Одежда
- Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт;
- Брюки легкие,спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
- Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- Обувь 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена(можно взять в прокат)); Для зимы – обязательно две пары утепленных ботинок или рассчитанных на те температурные условия куда Вы выбрали маршрут; для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников(При движении на коньках, желательно с острыми наконечниками).
- Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
- Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
- * Кошки и ледоруб (уточняйте при покупке, на некоторых маршрутах, это входит в стоимость);
- * Экипировка для верховой езды (только для конных маршрутов – например сапоги удлиненные и т. п).
- Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.
- Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..
- Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботится о своем здоровье и по долгу не находится в холодной воде без специальной обуви).
- Личная экипировка туриста для конного маршрута может быть произвольной, но удобной для верховой езды. Во избежание потертостей брюки и нижнее белье не должны иметь грубых швов с внутренней стороны. Разрешается езда только в сапогах. Сапоги должны свободно входить и выходить из стремени. Запрещается езда в обуви с рифленой подошвой, препятствующей немедленному освобождению ноги из стремени в необходимых случаях. Запрещается езда в мягкой обуви, позволяющей прохождение ступни через стремя вперед.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.
Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура (приложение №3).
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п.
Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.
Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.