С семьёй на Байкал: знакомство с Листвянкой, этнографический музей и время на отдых

Насладиться тишиной, чистым воздухом и видами озера и совершить путешествие в прошлое в «Тальцах»
Вы окажетесь в окружении завораживающих панорам самого глубокого озера в мире, неспешно погуляете по Листвянке, посетите смотровые площадки и побываете в уникальном этнографическом музее-заповеднике «Тальцы» с деревянными усадьбами и традиционными
читать дальше

постройками старожилов — настоящее путешествие во времени, где вы узнаете, как жили коренные народы Прибайкалья. У вас будет возможность заглянуть в нерпинарий и посетить музей Байкала. Вас ждут чистый воздух, тишина и комфорт.

Тур создан для отдыха всей семьёй — подойдёт и молодым родителям с малышами, и пожилым путешественникам.

Ближайшие даты:
20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек26
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой:
Удобную обувь и тёплые носки
Тёплую одежду (куртку, брюки, свитер/толстовку)
Головной убор от солнца
Купальник (в летний период)
Солнцезащитные очки и крем.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Листвянку, размещение в гостинице, свободное время

Встречаемся и отправляемся на берег Байкала — в посёлок Листвянка. В пути около часа. После прибытия вас ждёт размещение в гостинице. Вторая половина дня будет предоставлена для самостоятельного знакомства с достопримечательностями. Вы сможете прогуляться по берегу, заглянуть на местный рынок, где продаются изделия народных мастеров и свежие байкальские деликатесы, покататься на колесе обозрения или посетить нерпинарий, чтобы посмотреть на очаровательных байкальских нерп.

2 день

Прикосновение к традициям в музее «Тальцы»

После завтрака отправимся на экскурсию в знаменитый парк-музей «Тальцы», расположенный на берегу Ангары. В этом уникальном комплексе под открытым небом воссоздана атмосфера жизни различных народов Прибайкалья — от русских старожилов до бурят и эвенков. Вы прогуляетесь по улицам, зайдёте в избы, часовни и хозяйственные постройки, узнаете, как обустраивали быт в 19 веке.

Продолжительность экскурсии — около 3 часов. Во второй половине дня — возвращение в гостиницу, свободное время.

3 день

Свободный день

Этот день вы проведёте по собственному усмотрению. Можно просто отдохнуть на природе, насладиться прогулкой по Листвянке, полюбоваться видом на Байкал с обзорной площадки или посетить знаменитый музей, в экспозиции которого представлены уникальные обитатели и геологические особенности самого глубокого озера планеты. По желанию можно выбрать дополнительную экскурсию — доступно множество вариантов в зависимости от сезона.

4 день

Возвращение в Иркутск, завершение тура

Утренний выезд из Листвянки в Иркутск. Продолжительность трансфера около часа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении в «стандарте»37 500 ₽
1-местное размещение в «стандарте»59 500 ₽
За одного при 2-местном размещении в «экономе»28 300 ₽
1-местное размещение в «экономе»44 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице категории «стандарт»
  • Завтраки со 2-го по 4-й день
  • Экскурсионная и транспортная программа
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
  • Стоимость тура при размещении в гостинице категории «эконом» - 28 300 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • 16 000 ₽ - для категории «эконом»
  • 22 000 ₽ - для категории «стандарт»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, с 8:00 до 19:00
Завершение: Иркутск, с 6:00 до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

