С семьёй на Байкал: знакомство с Листвянкой, этнографический музей и время на отдых
Насладиться тишиной, чистым воздухом и видами озера и совершить путешествие в прошлое в «Тальцах»
Вы окажетесь в окружении завораживающих панорам самого глубокого озера в мире, неспешно погуляете по Листвянке, посетите смотровые площадки и побываете в уникальном этнографическом музее-заповеднике «Тальцы» с деревянными усадьбами и традиционными
постройками старожилов — настоящее путешествие во времени, где вы узнаете, как жили коренные народы Прибайкалья. У вас будет возможность заглянуть в нерпинарий и посетить музей Байкала. Вас ждут чистый воздух, тишина и комфорт.
Тур создан для отдыха всей семьёй — подойдёт и молодым родителям с малышами, и пожилым путешественникам.
Рекомендуется взять с собой: Удобную обувь и тёплые носки Тёплую одежду (куртку, брюки, свитер/толстовку) Головной убор от солнца Купальник (в летний период) Солнцезащитные очки и крем.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Листвянку, размещение в гостинице, свободное время
Встречаемся и отправляемся на берег Байкала — в посёлок Листвянка. В пути около часа. После прибытия вас ждёт размещение в гостинице. Вторая половина дня будет предоставлена для самостоятельного знакомства с достопримечательностями. Вы сможете прогуляться по берегу, заглянуть на местный рынок, где продаются изделия народных мастеров и свежие байкальские деликатесы, покататься на колесе обозрения или посетить нерпинарий, чтобы посмотреть на очаровательных байкальских нерп.
2 день
Прикосновение к традициям в музее «Тальцы»
После завтрака отправимся на экскурсию в знаменитый парк-музей «Тальцы», расположенный на берегу Ангары. В этом уникальном комплексе под открытым небом воссоздана атмосфера жизни различных народов Прибайкалья — от русских старожилов до бурят и эвенков. Вы прогуляетесь по улицам, зайдёте в избы, часовни и хозяйственные постройки, узнаете, как обустраивали быт в 19 веке.
Продолжительность экскурсии — около 3 часов. Во второй половине дня — возвращение в гостиницу, свободное время.
3 день
Свободный день
Этот день вы проведёте по собственному усмотрению. Можно просто отдохнуть на природе, насладиться прогулкой по Листвянке, полюбоваться видом на Байкал с обзорной площадки или посетить знаменитый музей, в экспозиции которого представлены уникальные обитатели и геологические особенности самого глубокого озера планеты. По желанию можно выбрать дополнительную экскурсию — доступно множество вариантов в зависимости от сезона.
4 день
Возвращение в Иркутск, завершение тура
Утренний выезд из Листвянки в Иркутск. Продолжительность трансфера около часа.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в гостинице категории «стандарт»
Завтраки со 2-го по 4-й день
Экскурсионная и транспортная программа
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
Стоимость тура при размещении в гостинице категории «эконом» - 28 300 ₽
Доплата за 1-местное размещение:
16 000 ₽ - для категории «эконом»
22 000 ₽ - для категории «стандарт»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, с 8:00 до 19:00
Завершение: Иркутск, с 6:00 до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!