1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»

Место и время сбора группы:

гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;

аэропорт г. Иркутск в 10:00.

Вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.

По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.

После экскурсии, вы заселитесь в гостинице в Листвянке, и у вас останется время для прогулок по набережной, в шаговой доступности находится рыбный рынок — рекомендуем сходить туда, там представлено большое многообразие не только рыб, но и местных трав, чаев, ягод, а также сувениров.

Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты!

Размещение в Листвянке.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.