Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»
Место и время сбора группы:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10:00.
Вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
После экскурсии, вы заселитесь в гостинице в Листвянке, и у вас останется время для прогулок по набережной, в шаговой доступности находится рыбный рынок — рекомендуем сходить туда, там представлено большое многообразие не только рыб, но и местных трав, чаев, ягод, а также сувениров.
Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты!
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Экскурсия в бухту Песчаную
Завтрак.
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.
По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено!
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе.
Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия, проживание, разрешение на посещение Национального парка.
Листвянка - Ольхон
Завтрак.
Групповой трансфер на остров Ольхон.
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По преданию именно здесь похоронен Чингисхан.
Отправление из Листвянки рано утром.
Дорога будет пролегать по живописным местам.
До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей.
Размещение в поселке Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон.
Мыс Хобой
Завтрак.
Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ.
Экскурсия начинается в 10:00, продолжительность 5 часов.
Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду.
Поездка к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память.
Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй!
При желании можно будет покататься на коньках, обязательно берите их с собой.
При необходимости можно взять коньки в аренду (уточняйте у организатора вашего тура, аренда коньков в стоимость не включена).
Время на экскурсии, выделенное на катание, примерно 20 минут.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Возвращение в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
Во второй половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в горы Восточного Саяна.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.
Дорога в горы Восточного Саяна. Посещение горячих источников
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна.
Вы отправитесь в первой половине дня из Иркутска в республику Бурятия к горам Восточного Саяна и приютившемуся у их подножия поселку Аршан.
Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелется равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Чтобы снять усталость после дороги, в этом день вам будет предложено посещение горячих источников в п. Жемчуг, который находится совсем рядом с Аршаном.
Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: вокруг зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.
После купания, вы отправитесь в Аршан для заселения и отдыха, а завтра вас ждет экскурсия по достопримечательностям Аршана.
В стоимость включено: завтрак, групповой трансфер, проживание, посещение горячих источников в Жемчуге.
Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам. Возвращение в г. Иркутск
После завтрака вы отправитесь на экскурсию по Аршану, которая пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на уютно укрывшиеся в горах водопады, зимой художественно скованные льдом, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками: на фоне красуются заснеженные пики гор, а укрытые снегом деревья дарят ощущения попадания в сказку.
Также сегодня вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) — здесь они представлены в большом изобилии.
После экскурсии, вы отправитесь в Иркутск, где завершится программа вашего тура по зимнему Байкалу и горам Восточного Саяна.
В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер; обзорная экскурсия; услуги гида, разрешение на посещение национального парка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Стандарт – 106 000 рублей;
- Доплата за одноместное размещение – 30 000 рублей;
- Комфорт – 137 000 рублей;
- Доплата за одноместное размещение – 51 000 рублей.
Типы размещения:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
- Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
- Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
- Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Копыловых» или аналогичная (тариф стандарт)
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Парковка на территории запрещена. Поблизости находятся музей им. Н. М. Ревякина, мыс Татайский. Расположение базы находится между проливом Малое Море и озером Байкалом. Отдыхающие могут заняться рыбалкой, катанием на лыжах, отдыхом на свежем воздухе.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Ангара» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».
Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)
Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий. В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода. В отеле «Иркутск» есть современный тренажерный зал и спа-салон с солярием. Гости могут заказать массаж в оздоровительном клубе.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Гостиница «Иркут» или аналогичная (тариф стандарт)
Гостиница «Иркут» расположена на территории поселка Аршан, окружена живописными природными массивами. В составе сервиса бесплатные частная парковочная зона и Интернет Wi-Fi. Предоставляются принадлежности для барбекю. Хранение ценностей осуществляется в сейфе. Разрешается размещаться с домашними животными. Читающие по достоинству оценят библиотеку. Оборудованы места для курения. Семейным и не курящим предлагаются специальные условия.
В номерах имеется все необходимое для комфорта и отдых, включая кабельное телевидение, фен и бесплатный Wi-Fi.
Гости питаются в ресторане, где по запросу предоставляется диетическое меню. Также можно посетить бар или заказать доставку еды в номер.
Парк-отель «Корона» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель "Корона" расположен в окружении густого леса в поселке Аршан. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы ответить на все интересующие вопросы. На территории есть бар и бильярд.
Все номера оформлены в светлых тонах, укомплектованы необходимой мебелью и современной техникой. Собственная ванная комната включает в себя сантехнику и гигиенические принадлежности. Ежедневно осуществляется уборка. В местах общего пользования доступен скоростной интернет.
В отеле работает ресторан, где готовят блюда интернациональной кухни. А уютная обстановка поможет посетителям расслабиться и отдохнуть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 4 обеда: из них 2 обеда-пикника)
- Все виды трансферов в соответствии с программой (кроме хивусов на переправе на о. Ольхон)
- Услуги гида
- Разрешение на посещение Национального парка
- Экскурсии по программе
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования, коньков
- Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Какие организационные особенности тура?
- туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 (в зависимости от тура) по местному времени;
- место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10:00;
- за сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
- подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- в случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом;
- у туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере “стандарт”;
- на остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно. В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности;
- состав и численность группы может меняться на протяжении тура;
- гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов:
1. Программа тура в октябре, когда вместо посещения пика Любви в качестве замены проходит экскурсия к потухшему вулкану и на
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчила замена экскурсии к