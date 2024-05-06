Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Авторский тур в Иркутске

Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой

Отправимся на перезагрузку к самому глубокому озеру в Монголии. Будем жить на берегу Хубсугула, каждый день любоваться зеркальной гладью воды и вершинами вокруг.

Начнём наше путешествие в Иркутске, увидим из окна авто Байкал и насладимся видами монгольской степи.

На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера.
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Описание

Организационные детали

С собой необходимо взять крем от загара, солнцезащитные очки, головные уборы (платок, кепка или шляпа/панамка с полями, шапка на случай ветра), закрытую лёгкую одежду, тёплую одежду (флисовые костюмы), ветровку, тёплую куртку, удобную обувь для пеших маршрутов и сланцы.

Важно иметь действующий загранпаспорт, срок которого не менее чем на полгода превышает дату окончания.

Дорога в одну сторону занимает около четырёх часов (не учитывая остановки). Если вы плохо переносите автопереезды, рекомендуем взять подходящие средства от укачивания.

Вывоз рыбы, мясопродуктов из Монголии в Россию категорически запрещен. За этим на границе строго следят ветеринарные инспекторы и работники таможни.

После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть — на месте в рублях.

Проживание. В 4-местных юртах или 2-3-местных домиках в Ханхе. Душ и баня за дополнительную плату.

Питание. Не включено в стоимость тура. Питьевая вода предоставляется на протяжении всего путешествия.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска в Монголию

Выезжаем из Иркутска в 07:00 в сторону Култукского тракта. В дороге проведём около 4-6 часов с остановками. На пути до пограничного перехода увидим Байкал: полюбуемся самым глубоким озером мира из окна авто и отправимся дальше в направлении Тункинской долины. Проедем перевал, откуда открываются потрясающие панорамы. Совсем скоро окажемся у озера Хубсугул, похожего на Байкал. Здесь заселимся в юрту или домик в посёлке Ханх.

Места тут всё ещё остаются преимущественно дикими, радуют своими просторами, чистейшей водой и воздухом. После отдыха и ужина сами в этом убедимся на вечерней прогулке по окрестностям.

Из Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в Монголию
2 день

Экскурсия на выбор или свободный день у озера

После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительные экскурсии:

1) «По местам кочевников». Этническая поездка, в которой вы узнаете о быте, традициях и укладе жизни кочевого народа. Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри.
2) «Священная Баянэ». Поездка на гору, откуда открывается панорама Саянских трёхтысячников, котловина озера и хребет Бояны-Нуруу.

Либо вы можете самостоятельно организовать свой досуг в первую половину дня. Например, выспаться, прогуляться по побережью озера, помедитировать, насладиться тишиной и природой вокруг, порыбачить.

После обеда мы вместе отправимся к шаманскому святилищу на скалистый мыс, где ранее проводились обряды. Вы узнаете о тринадцати обо, древних преданиях и обычаях.

Экскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озера
3 день

Пляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск

После завтрака прогуляемся по золотистому песчаному пляжу. Здесь практически никогда не бывает людей, а значит — отличная возможность побыть наедине с собой и природой, искупаться в озере и помедитировать на берегу. Налюбовавшись водной гладью в окружении вершин и пообедав, отправимся обратно в Иркутск. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать фотографии и отдохнуть от дороги. Желающие смогут купить товары монгольского производства: изделия из кожи и шерсти, сувениры ручной работы, местный солёный чай.

Ориентировочное прибытие в город — после 19:00.

Пляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Билеты
  • Питьевая вода
  • Тур проводится только для вашей компании
Что не входит в цену
  • Проезд до Иркутска и обратно
  • Питание - около 300-500 рублей за 1 приём пищи
  • Душ - 250 рублей за 1 раз
  • Баня - 1000 рублей за час
  • Дополнительные экскурсии - 4500 рублей за группу из 8 человек
  • Сувениры и личные расходы
  • После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть - на месте в рублях
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, 07:00
Завершение: г. Иркутск, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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