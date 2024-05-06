Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начнём наше путешествие в Иркутске, увидим из окна авто Байкал и насладимся видами монгольской степи.
На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера.
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Описание
Организационные детали
С собой необходимо взять крем от загара, солнцезащитные очки, головные уборы (платок, кепка или шляпа/панамка с полями, шапка на случай ветра), закрытую лёгкую одежду, тёплую одежду (флисовые костюмы), ветровку, тёплую куртку, удобную обувь для пеших маршрутов и сланцы.
Важно иметь действующий загранпаспорт, срок которого не менее чем на полгода превышает дату окончания.
Дорога в одну сторону занимает около четырёх часов (не учитывая остановки). Если вы плохо переносите автопереезды, рекомендуем взять подходящие средства от укачивания.
Вывоз рыбы, мясопродуктов из Монголии в Россию категорически запрещен. За этим на границе строго следят ветеринарные инспекторы и работники таможни.
После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть — на месте в рублях.
Проживание. В 4-местных юртах или 2-3-местных домиках в Ханхе. Душ и баня за дополнительную плату.
Питание. Не включено в стоимость тура. Питьевая вода предоставляется на протяжении всего путешествия.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Из Иркутска в Монголию
Выезжаем из Иркутска в 07:00 в сторону Култукского тракта. В дороге проведём около 4-6 часов с остановками. На пути до пограничного перехода увидим Байкал: полюбуемся самым глубоким озером мира из окна авто и отправимся дальше в направлении Тункинской долины. Проедем перевал, откуда открываются потрясающие панорамы. Совсем скоро окажемся у озера Хубсугул, похожего на Байкал. Здесь заселимся в юрту или домик в посёлке Ханх.
Места тут всё ещё остаются преимущественно дикими, радуют своими просторами, чистейшей водой и воздухом. После отдыха и ужина сами в этом убедимся на вечерней прогулке по окрестностям.
Экскурсия на выбор или свободный день у озера
После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительные экскурсии:
1) «По местам кочевников». Этническая поездка, в которой вы узнаете о быте, традициях и укладе жизни кочевого народа. Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри.
2) «Священная Баянэ». Поездка на гору, откуда открывается панорама Саянских трёхтысячников, котловина озера и хребет Бояны-Нуруу.
Либо вы можете самостоятельно организовать свой досуг в первую половину дня. Например, выспаться, прогуляться по побережью озера, помедитировать, насладиться тишиной и природой вокруг, порыбачить.
После обеда мы вместе отправимся к шаманскому святилищу на скалистый мыс, где ранее проводились обряды. Вы узнаете о тринадцати обо, древних преданиях и обычаях.
Пляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск
После завтрака прогуляемся по золотистому песчаному пляжу. Здесь практически никогда не бывает людей, а значит — отличная возможность побыть наедине с собой и природой, искупаться в озере и помедитировать на берегу. Налюбовавшись водной гладью в окружении вершин и пообедав, отправимся обратно в Иркутск. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать фотографии и отдохнуть от дороги. Желающие смогут купить товары монгольского производства: изделия из кожи и шерсти, сувениры ручной работы, местный солёный чай.
Ориентировочное прибытие в город — после 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание
- Билеты
- Питьевая вода
- Тур проводится только для вашей компании
Что не входит в цену
- Проезд до Иркутска и обратно
- Питание - около 300-500 рублей за 1 приём пищи
- Душ - 250 рублей за 1 раз
- Баня - 1000 рублей за час
- Дополнительные экскурсии - 4500 рублей за группу из 8 человек
- Сувениры и личные расходы
- После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть - на месте в рублях