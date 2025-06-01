Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков, катание на упряжках или верхом
Прокатиться по Байкалу на катере или хивусе, получить эффектные снимки и побывать в Листвянке
Начало: Иркутск, до 11:00
1 июн в 08:30
4 июн в 08:30
70 000 ₽ за человека
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
Промчать по застывшему озеру на хивусе, подняться на Камень Черского и погрузиться в воды Байкала
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
73 000 ₽ за человека
В ледяном королевстве Байкала: от Листвянки до Ольхона, катание на упряжках и погружение в культуру
Полюбоваться кристальном чистым льдом, слепить буузы и увидеть скалу Шаманку и Тажеранские степи
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На собачьих упряжках»
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