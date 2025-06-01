На собачьих упряжках – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На собачьих упряжках» в Иркутске, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков, катание на упряжках или верхом
На машине
На катере
3 дня
Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков, катание на упряжках или верхом
Прокатиться по Байкалу на катере или хивусе, получить эффектные снимки и побывать в Листвянке
Начало: Иркутск, до 11:00
1 июн в 08:30
4 июн в 08:30
70 000 ₽ за человека
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
На машине
4 дня
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
Промчать по застывшему озеру на хивусе, подняться на Камень Черского и погрузиться в воды Байкала
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
73 000 ₽ за человека
В ледяном королевстве Байкала: от Листвянки до Ольхона, катание на упряжках и погружение в культуру
На машине
5 дней
В ледяном королевстве Байкала: от Листвянки до Ольхона, катание на упряжках и погружение в культуру
Полюбоваться кристальном чистым льдом, слепить буузы и увидеть скалу Шаманку и Тажеранские степи
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
95 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На собачьих упряжках»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков, катание на упряжках или верхом
  2. Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
  3. В ледяном королевстве Байкала: от Листвянки до Ольхона, катание на упряжках и погружение в культуру
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур в Иркутске в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "На собачьих упряжках" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 95 000.
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