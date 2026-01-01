Мои заказы

Роскошное зимнее приключение на Байкале с фотографом, вкуснейшей кухней и волшебным льдом

Поучиться народному танцу ёхор, покататься на коньках и испытать «поцелуй» Байкала
Приглашаем в путешествие премиального уровня. Вас ждут эстетичные застолья прямо на льду Байкала, море национальных блюд и согревающие напитки.

Вы познакомитесь с местной культурой, поверьями и легендами, сделаете эффектные снимки на
фоне застывших волн, попробуете воду прямо из озера и загадаете заветные желания, повязав ленточки на острове Огой.

2 дня вместе с нами будет фотограф-видеограф и оператор квадрокоптера — он поймает лучшие кадры и обеспечит вас яркими и сочными фотографиями и видео.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо прибыть в Иркутск до 9:00 в день старта тура. При наличии возможности мы рекомендуем прилетать накануне, чтобы комфортно адаптироваться после длительного перелета и к новому часовому поясу. Обратно подбирайте билет из Иркутска в любое время.

Проживание. Будем жить в спа-отеле BaikalWood на Ольхоне и в отеле «Байкал» в Листвянке (или аналогичных), 2-местное размещение. Мы бронируем только самые современные отели с тёплыми номерами и высоким рейтингом. Все гостиницы имеют развитую инфраструктуру на собственной территории (рестораны, бары, спа) и центральное расположение в посёлке/городе. Мы предусмотрели и проживание для больших семей или компаний из 3-4 и более человек.

За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов baikalwoodhotel.ru и eastland-baikal.ru

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, перекусы, дегустации и напитки, в том числе согревающие. Вы попробуете сагудай, буузы, хушуры, уху из омуля, сваренную на костре.

Питаться будем в современных ресторанах с национальной кухней. Один обед накроем прямо на льду Байкала.

Если у вас есть аллергические противопоказания и пищевые предпочтения, мы учтём это при составлении меню.

Транспорт. Комфортабельные минивэны с удобными сиденьями и мультимедийной системой, а также «Хивусы» или «Спутники» на 1 день (судна на воздушной подушке).

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с местными традициями и кухней в этнопарке и первая встреча с Байкалом

Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон — в сердце этого региона. Дорога будет комфортной: 2 минивэна с удобными сиденьями и мультимедийной системой сделают поездку приятной, а увлекательный аудиоквиз, озвученный профессиональными актёрами, погрузит в атмосферу Байкала уже с первых минут.

Первой остановкой станет этнопарк «Золотая орда», где вас встретят по традициям байкальского народа. Хадак и белая пища символизируют добрые пожелания, а ритуал очищения огнём подготовит к познавательному и удачному пребыванию на Байкале. Здесь вы научитесь танцевать традиционный хоровод ёхор, насладитесь зрелищным представлением и попробуете национальные блюда, включая сагудай, буузы и хушуры.

После обеда сделаем остановки в ключевых местах: на границе Ольхонского района и в Тажеранских степях, чтобы совершить подношения местным духам. Затем отправимся к официальной ледовой переправе озера Байкал. Здесь вас ждёт первая встреча со льдом и символическое приветствие Дедушки Байкала.

На Ольхоне проведём обзорную экскурсию по посёлку Хужир с гидом, который сам родом из этих мест. Завершением дня станет посещение знаменитой скалы Шаманки. В этом сакральном месте мы насладимся потрясающим закатом.

Вечером заселимся в отель, один из лучших на острове. Гостям отеля доступны спа-комплекс с банями, ресторан с авторской кухней, а также бар с караоке и кальянами.

2 день

Путешествие на север Ольхона и обед на льду

Сегодня мы будем исследовать северную часть острова Ольхон. Вас ждёт поездка на легендарных «буханках» — внедорожниках, идеально подходящих для местных условий.

По дороге вы увидите живописные пейзажи: огромные голубые торосы, причудливые наплески льда и гроты. Мы остановимся у самых фотогеничных мест, чтобы запечатлеть эти уникальные виды. На обед устроим пир прямо на льду Байкала: будем лакомиться ароматной ухой из омуля, приготовленной на костре по старинным рецептам.

После насыщенного дня вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему приключению. Можно поужинать в отеле или посетить один из рекомендованных ресторанов из нашей подборки.

3 день

Ступа Просветления на острове Огой, катание на коньках и «поцелуй» Байкала

В этот день мы попрощаемся с Ольхоном и отправимся в путешествие через Большое море Байкала на суднах на воздушной подушке. Это комфортно и безопасно.

Сначала посетим южную часть Малого моря, где нас ждёт встреча со Ступой Просветления на необитаемом острове Огой. Считается, что ступа помогает избавиться от негативной энергии и очистить мысли. Здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку на удачу.

Во время перехода мы сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться знаменитыми ледяными узорами и «пузырями» Байкала. На самом большом и гладком участке льда вас ждёт катание на коньках — мы заранее подготовим и наточим для вас инвентарь.

Дальше испытаем «поцелуй» Байкала, научимся бурханить и пробурим скважину в толще льда, чтобы попробовать кристально чистую воду прямо из озера. Этот день будет запечатлён профессиональным фотографом и оператором квадрокоптера, чтобы вы смогли сохранить яркие моменты в памяти.

Вечером мы прибудем в Листвянку, где заселимся в новый отель с видом на Байкал и насладимся авторской сибирской кухней. По желанию можно посетить знаменитый рыбный и сувенирный рынок.

4 день

Отъезд

В последний день тура мы организуем трансферы в аэропорт Иркутска в удобное для вас время. Если ваш рейс позже, вы сможете самостоятельно прогуляться по Листвянке или Иркутску. Также мы с удовольствием поможем с рекомендациями или бронированием.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 13% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, перекусы и напитки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт * Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Сборы Национального Прибайкальского парка
  • Услуги водителей, фотографа и оператора квадрокоптера
  • Аренда судна на воздушной подушке
  • Багажная машина для ваших вещей
  • Помощь в подборе и бронировании билетов
  • Аренда коньков
  • Памятный подарок
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Ужины (будут проходить в хороших ресторанах с заказом или предзаказом по меню)
  • Алкоголь, кроме предоставляемого организатором
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Обратите внимание: стоимость тура 6-9 марта - 119 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00, вы можете прилететь в день старта или накануне
Завершение: Аэропорт Иркутска, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 13% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Иркутске
Привет, меня зовут Катя – мы вместе с командой делаем авторские туры, которые рекомендуют друзьям и в которые возвращаются! И вот что вам у нас может понравиться. Комфорт. Даже в безлюдной
глуши (если она есть в программе) вы будете знать и ощущать, что о вас позаботятся и предложат максимальный комфорт из теоретически возможного. Безопасность. Мы давно работаем на туристическом рынке и уделяем пристальное внимание вопросам безопасности. Транспорт, профессиональное сопровождение, техника и План Б на случай любых рисков – это то, что организуется в наших турах на стабильно высоком уровне. Профессионализм. Мы агентство, умеющее составлять и следовать таймингам, выверять и проверять маршруты, продумывать сценарии развития событий, выбирать надежные партнёрства и отвечать за результаты своей репутацией.

