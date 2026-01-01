Необходимо прибыть в Иркутск до 9:00 в день старта тура. При наличии возможности мы рекомендуем прилетать накануне, чтобы комфортно адаптироваться после длительного перелета и к новому часовому поясу. Обратно подбирайте билет из Иркутска в любое время.

Проживание. Будем жить в спа-отеле BaikalWood на Ольхоне и в отеле «Байкал» в Листвянке (или аналогичных), 2-местное размещение. Мы бронируем только самые современные отели с тёплыми номерами и высоким рейтингом. Все гостиницы имеют развитую инфраструктуру на собственной территории (рестораны, бары, спа) и центральное расположение в посёлке/городе. Мы предусмотрели и проживание для больших семей или компаний из 3-4 и более человек.

За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов baikalwoodhotel.ru и eastland-baikal.ru

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, перекусы, дегустации и напитки, в том числе согревающие. Вы попробуете сагудай, буузы, хушуры, уху из омуля, сваренную на костре.

Питаться будем в современных ресторанах с национальной кухней. Один обед накроем прямо на льду Байкала.

Если у вас есть аллергические противопоказания и пищевые предпочтения, мы учтём это при составлении меню.

Транспорт. Комфортабельные минивэны с удобными сиденьями и мультимедийной системой, а также «Хивусы» или «Спутники» на 1 день (судна на воздушной подушке).

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.