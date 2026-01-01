Вы познакомитесь с местной культурой, поверьями и легендами, сделаете эффектные снимки на
Описание тура
Организационные детали
Необходимо прибыть в Иркутск до 9:00 в день старта тура. При наличии возможности мы рекомендуем прилетать накануне, чтобы комфортно адаптироваться после длительного перелета и к новому часовому поясу. Обратно подбирайте билет из Иркутска в любое время.
Проживание. Будем жить в спа-отеле BaikalWood на Ольхоне и в отеле «Байкал» в Листвянке (или аналогичных), 2-местное размещение. Мы бронируем только самые современные отели с тёплыми номерами и высоким рейтингом. Все гостиницы имеют развитую инфраструктуру на собственной территории (рестораны, бары, спа) и центральное расположение в посёлке/городе. Мы предусмотрели и проживание для больших семей или компаний из 3-4 и более человек.
За доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайтов baikalwoodhotel.ru и eastland-baikal.ru
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, перекусы, дегустации и напитки, в том числе согревающие. Вы попробуете сагудай, буузы, хушуры, уху из омуля, сваренную на костре.
Питаться будем в современных ресторанах с национальной кухней. Один обед накроем прямо на льду Байкала.
Если у вас есть аллергические противопоказания и пищевые предпочтения, мы учтём это при составлении меню.
Транспорт. Комфортабельные минивэны с удобными сиденьями и мультимедийной системой, а также «Хивусы» или «Спутники» на 1 день (судна на воздушной подушке).
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с местными традициями и кухней в этнопарке и первая встреча с Байкалом
Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон — в сердце этого региона. Дорога будет комфортной: 2 минивэна с удобными сиденьями и мультимедийной системой сделают поездку приятной, а увлекательный аудиоквиз, озвученный профессиональными актёрами, погрузит в атмосферу Байкала уже с первых минут.
Первой остановкой станет этнопарк «Золотая орда», где вас встретят по традициям байкальского народа. Хадак и белая пища символизируют добрые пожелания, а ритуал очищения огнём подготовит к познавательному и удачному пребыванию на Байкале. Здесь вы научитесь танцевать традиционный хоровод ёхор, насладитесь зрелищным представлением и попробуете национальные блюда, включая сагудай, буузы и хушуры.
После обеда сделаем остановки в ключевых местах: на границе Ольхонского района и в Тажеранских степях, чтобы совершить подношения местным духам. Затем отправимся к официальной ледовой переправе озера Байкал. Здесь вас ждёт первая встреча со льдом и символическое приветствие Дедушки Байкала.
На Ольхоне проведём обзорную экскурсию по посёлку Хужир с гидом, который сам родом из этих мест. Завершением дня станет посещение знаменитой скалы Шаманки. В этом сакральном месте мы насладимся потрясающим закатом.
Вечером заселимся в отель, один из лучших на острове. Гостям отеля доступны спа-комплекс с банями, ресторан с авторской кухней, а также бар с караоке и кальянами.
Путешествие на север Ольхона и обед на льду
Сегодня мы будем исследовать северную часть острова Ольхон. Вас ждёт поездка на легендарных «буханках» — внедорожниках, идеально подходящих для местных условий.
По дороге вы увидите живописные пейзажи: огромные голубые торосы, причудливые наплески льда и гроты. Мы остановимся у самых фотогеничных мест, чтобы запечатлеть эти уникальные виды. На обед устроим пир прямо на льду Байкала: будем лакомиться ароматной ухой из омуля, приготовленной на костре по старинным рецептам.
После насыщенного дня вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему приключению. Можно поужинать в отеле или посетить один из рекомендованных ресторанов из нашей подборки.
Ступа Просветления на острове Огой, катание на коньках и «поцелуй» Байкала
В этот день мы попрощаемся с Ольхоном и отправимся в путешествие через Большое море Байкала на суднах на воздушной подушке. Это комфортно и безопасно.
Сначала посетим южную часть Малого моря, где нас ждёт встреча со Ступой Просветления на необитаемом острове Огой. Считается, что ступа помогает избавиться от негативной энергии и очистить мысли. Здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку на удачу.
Во время перехода мы сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться знаменитыми ледяными узорами и «пузырями» Байкала. На самом большом и гладком участке льда вас ждёт катание на коньках — мы заранее подготовим и наточим для вас инвентарь.
Дальше испытаем «поцелуй» Байкала, научимся бурханить и пробурим скважину в толще льда, чтобы попробовать кристально чистую воду прямо из озера. Этот день будет запечатлён профессиональным фотографом и оператором квадрокоптера, чтобы вы смогли сохранить яркие моменты в памяти.
Вечером мы прибудем в Листвянку, где заселимся в новый отель с видом на Байкал и насладимся авторской сибирской кухней. По желанию можно посетить знаменитый рыбный и сувенирный рынок.
Отъезд
В последний день тура мы организуем трансферы в аэропорт Иркутска в удобное для вас время. Если ваш рейс позже, вы сможете самостоятельно прогуляться по Листвянке или Иркутску. Также мы с удовольствием поможем с рекомендациями или бронированием.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, перекусы и напитки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт * Все экскурсии и входные билеты по программе
- Сборы Национального Прибайкальского парка
- Услуги водителей, фотографа и оператора квадрокоптера
- Аренда судна на воздушной подушке
- Багажная машина для ваших вещей
- Помощь в подборе и бронировании билетов
- Аренда коньков
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Ужины (будут проходить в хороших ресторанах с заказом или предзаказом по меню)
- Алкоголь, кроме предоставляемого организатором
- Доплата за 1-местное размещение
- Обратите внимание: стоимость тура 6-9 марта - 119 000 ₽