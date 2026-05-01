Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с палатками (всё включено)
Прокатиться на лодке по реке Снежной, дойти до первозданного Соболиного озера, полюбоваться Байкалом
С бурятской стороны Байкала находится настоящая природная жемчужина Сибири, о которой мало кто знает, — Соболиное озеро.
Путь к нему ведёт по лесной тропе с родниками и водопадами, подвесным мостом и
потрясающими видами на ущелье. В эти края мы и отправимся для перезагрузки и отдыха вдали от цивилизации.
Разобьём палаточный лагерь на побережье реки, где можно порыбачить, и сплавимся на надувной лодке с мотором. Вас ждут выходные, полные тишины, живописных пейзажей и единения с природой. Всё необходимое снаряжение и питание уже включены в стоимость. Старт и финиш в Иркутске.
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, вы выбрали отдых на природе с размещением в палатках в дикой местности. Просим ответственно подойти к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное ухудшение погоды.
Программа тура по дням
1 день
Водная прогулка по реке Снежной, рыбалка и отдых на природе
Утром встретимся в Иркутске и отправимся к берегу Байкала. Доедем до реки Снежной, откуда далее отправимся в увлекательный сплав на надувной лодке с мотором. После активной части дня разобьём палаточный лагерь. Далее время отдыха. Желающие смогут порыбачить.
2 день
Прогулка к озеру Соболиному
Сегодня отправимся в недлительную пешую прогулку к озеру Соболиному. Дорога ведёт через лесные тропы, усыпанные родниками и водопадами. По пути пройдём подвесной мост, открывающий потрясающие виды на ущелье. А на берегу Соболиного озера будет время для отдыха и наслаждения первозданной природой.
Вечером вернёмся в палаточный лагерь.
3 день
Обратный путь в Иркутск
Заключительный день будет не менее насыщенным. Вас ждёт обратная дорога на лодке по реке Снежной с лёгкими перекатами (всё безопасно). По завершении сплава состоится трансфер обратно в Иркутск, где завершится наше приключение.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Ночёвки в палатках в рамках похода
Питание
Все переезды по программе
Туристическое снаряжение
Аренда лодки (надувная, оснащена двигателем до 10 л. с.) + спасательные жилеты
Сопровождение гидом
Разрешение на посещение национального парка
Рыбалка
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, днём (время завершения можно обсудить)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские поездки по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.
