Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску — городу с уникальной архитектурой и богатой историей. Вы побываете у места основания Иркутского острога, увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, памятник Первопроходцам и Вечный огонь.

Затем — посещение Знаменского монастыря и памятника адмиралу Колчаку, прогулка по улице Карла Маркса (бывшая Большая), бульвару Гагарина, где вас ждут памятник Александру III, Мавританский замок – ныне здание краеведческого музея, «Белый дом» – бывшая резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири.

После экскурсии – знакомство с 130-м кварталом (Иркутской слободой), где воссоздана атмосфера 19 века. Далее посетите дом-музей декабристов – Волконских и Трубецких. Во время экскурсии – обед в ресторане с блюдами сибирской кухни.

Затем – свободное время. Можно прогуляться по набережной Ангары, посетить художественный музей, ледокол «Ангара» или галерею Виктора Бронштейна с работами Даши Намдакова.

Вечером – трансфер в гостиницу и размещение. Ужин – самостоятельно.

Питание: завтрак и обед.