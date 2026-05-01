Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД

Побывать в музее «Тальцы», исследовать КБЖД, прогуляться к водопаду и сделать фото на мысе Бурхан
Наше байкальское приключение начнётся в Иркутске.

Мы увидим главные достопримечательности «сибирского Парижа», заглянем в дом-музей декабристов и прогуляемся по знаменитой Иркутской слободе. По пути в Листвянку посетим музей деревянного зодчества под
читать дальше

открытым небом — «Тальцы». В Байкальском музее понаблюдаем за нерпами.

Исследуем тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги, прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга и посетим буддийский дацан «Бодхидхарма» у подножия Саян. А ещё пройдём по побережью Малого Моря и полюбуемся самыми живописными местами Ольхона.

Оставили 2 дня свободными, чтобы вы смогли самостоятельно выбрать программу: отдохнуть или отправиться на дополнительные экскурсии.

Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД

Описание экскурсии

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, Иркутская слобода, дом-музей декабристов и блюда сибирской кухни

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску — городу с уникальной архитектурой и богатой историей. Вы побываете у места основания Иркутского острога, увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, памятник Первопроходцам и Вечный огонь.

Затем — посещение Знаменского монастыря и памятника адмиралу Колчаку, прогулка по улице Карла Маркса (бывшая Большая), бульвару Гагарина, где вас ждут памятник Александру III, Мавританский замок – ныне здание краеведческого музея, «Белый дом» – бывшая резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири.

После экскурсии – знакомство с 130-м кварталом (Иркутской слободой), где воссоздана атмосфера 19 века. Далее посетите дом-музей декабристов – Волконских и Трубецких. Во время экскурсии – обед в ресторане с блюдами сибирской кухни.

Затем – свободное время. Можно прогуляться по набережной Ангары, посетить художественный музей, ледокол «Ангара» или галерею Виктора Бронштейна с работами Даши Намдакова.

Вечером – трансфер в гостиницу и размещение. Ужин – самостоятельно.

Питание: завтрак и обед.

2 день

Переезд в Листвянку: музей «Тальцы», Шаман-камень и Байкальский музей

После завтрака отправимся в Листвянку. По дороге сделаем остановку в музее-заповеднике «Тальцы» — архитектурно-этнографическом комплексе под открытым небом. На его территории собраны исторические постройки 17-19 веков: Спасская башня, Казанская церковь, усадьбы, волостная управа, церковно-приходская школа и другие объекты.

В Листвянке побываем у Шаман-камня. Затем — экскурсия в Байкальский музей, где можно увидеть обитателей озера: байкальскую нерпу, гамарусов, бычков и других эндемиков.

После — посещение местного рынка сувениров и рыбы. Здесь можно приобрести изделия из дерева, камня, бересты и стекла, а также попробовать омуля, хариуса и сига горячего или холодного копчения. После обеда заселимся в гостиницу в Листвянке.

Вечером — свободное время. При желании можно подняться на смотровую площадку на Камне Черского пешком или на кресельном подъёмнике.

Питание: завтрак, обед.

3 день

Исследуем Кругобайкальскую железную дорогу

После завтрака отправимся на пароме в Порт Байкал — посёлок с историческим вокзалом в стиле Царской России. Отсюда начнётся путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — уникальному участку Транссиба с 39 тоннелями, 47 каменными галереями и живописными видами Байкала.

Экскурсия завершится в Слюдянке, где расположен единственный в мире действующий вокзал, построенный из мрамора. Затем — переезд в Тункинскую долину, на курорт Аршан в Бурятии. Вечером поужинаем блюдами бурятской кухни, включая традиционные буузы, и заселимся в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин. В поезде нет кафе, еду можно взять с собой или заказать ланч-бокс (1500 ₽).

Важно: экскурсия по КБЖД может быть заменена на прогулку на катере (при отмене поезда или изменении расписания). Доплата за место у окна со стороны Байкала.

4 день

Прогулка к водопаду на реке Кынгарга и дацан «Бодхидхарма»

После завтрака вас ждёт пешеходная экскурсия к водопаду на реке Кынгарга. Прогулка проходит по удобной тропе через сосновый лес вдоль берега реки. Вы увидите первый не только водопад, но участок русла с «мраморным дном» — гладко отполированным природным камнем.

Затем посетим буддийский дацан «Бодхидхарма», расположенный в кедровой роще у подножия Саян. После экскурсии — свободное время. Можно поужинать и заглянуть на бурято-монгольский рынок за сувенирами и местными деликатесами.

Питание: завтрак.

5 день

Свободный день

Сегодня свободный день в Аршане — для отдыха или дополнительных экскурсий.

Прогулки и отдых:
Можно самостоятельно пройтись по посёлку, прогуляться к верхним водопадам на реке Кынгарга, попробовать минеральную воду, посетить баню или банный чан.

Треккинг на пик Любви (по желанию):
Для активных путешественников возможен подъём на пик Любви (2124 м) — маршрут средней сложности, только для подготовленных. С вершины открываются панорамы Тункинской долины.

Мараловая ферма:
Интересное место для всей семьи: можно покормить животных, сделать фото и прокатиться на квадроцикле. Доступны два маршрута: 5 и 8 км.

Автоэкскурсии (за доплату):
– Слияние Белого и Чёрного Иркута — посещение музея, сакрального места Тамхи Баряаша, серебряного источника и зрелищное слияние двух рек.
– Горячие источники «Жемчуг» — купание в термальных водах, целебные грязи, минеральные ванны и традиционная бурятская кухня.

Питание: завтрак.

6 день

Переезд в Иркутск

После завтрака — свободное время, освобождение номеров до 12:00 и отъезд в Иркутск.

По прибытии — размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

7 день

Путь к Малому Морю через Тажеранские ворота и Куркутский залив, пешеходная экскурсия по побережью

Позавтракаем и отправимся к Малому Морю. Путь в 250 км пройдёт с остановками в живописных местах. По дороге увидим, как сменяются ландшафты: от города — к степям, тайге и скалистым берегам. Остановимся в сакральном месте, где познакомимся с шаманскими традициями и проведём обряд на удачу.

Проедем через посёлок Еланцы и Тажеранские ворота, затем сделаем остановку у памятника Орлу — символу Тажерана и Ольхона.

Посетим Куркутский залив, где стоит скульптура Бродяги, героя песни «По диким степям Забайкалья». Рядом — крест и плита с текстом. Отсюда открывается панорама бухт Малого Моря.

По прибытии — размещение в отеле, обед и отдых.

Вечером — пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря, проливу между материком и островом. Вы услышите легенды и факты о Байкале, его природе и истории. Нам откроются виды на Ольхон, Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова, остров Огой и гору Танхан.

Питание: завтрак, обед, ужин.

8 день

Мысы Бурхан и Хобой, урочище Песчаное и скалы Саган-Хушун

8-й и 9-й дни будем исследовать Ольхон: в один из дней вас ждёт экскурсия, в другой — свободное время для самостоятельных прогулок или дополнительных экскурсий.

Позавтракаем и поедем к паромной переправе. Сегодня увидим мыс Бурхан со скалой Шаманкой, мыс Хобой — самую северную точку Ольхона, урочище Песчаное — участок с «движущимися песками» и ходульными деревьями и белые скалы Саган-Хушун. А ещё осмотрим скульптуру «Отец Байкала».

Обед в формате пикника на природе. После — возвращение и свободное время.

Питание: завтрак, обед, ужин.

9 день

Свободный день или экскурсия на выбор

После завтрака можно прогуляться вдоль побережья, отдохнуть на пляже или искупаться, посетить баню на берегу и выбрать дополнительные экскурсии (за доплату):

  • Посетить остров Огой, полюбоваться ступой Просветления и видами Байкала.
  • Заехать в Сарминское ущелье — место сильных ветров и древних обрядов.
  • Прокатиться по Тажеранам к Анге — солёным озёрам, побывать в бухте Ая, осмотреть петроглифы и погрузиться в культуру бурят.

Питание: завтрак, обед, ужин.

10 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров до 12:00. В 14:30 — отправление в Иркутск (расстояние 250 км, в пути около 4 часов).

Завершение программы — ориентировочно с 19:00 до 20:00, в центре города, на ж/д вокзале или в аэропорту. Рекомендуется бронировать обратные билеты на время после 22:00.

Питание: завтрак.

Дополнительно для участников с ранним вылетом:
– выезд на сутки раньше и проживание в Иркутске (без изменения стоимости),
– индивидуальный трансфер в Иркутск (доплата 13 000 ₽ за авто до 3-х человек),
– дополнительная ночь в Иркутске с вылетом на следующий день.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Июнь и сентябрь118 900 ₽
Июль и август131 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 10 завтраков, 5 обедов и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта и с ж/д вокзала
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и сборы нацпарков
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение («комфорт») - 43 000 ₽
  • Повышение уровня номера в отеле
  • Трансфер в аэропорт/на вокзал
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

