Мы увидим главные достопримечательности «сибирского Парижа», заглянем в дом-музей декабристов и прогуляемся по знаменитой Иркутской слободе. По пути в Листвянку посетим музей деревянного зодчества под
Описание экскурсии
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, Иркутская слобода, дом-музей декабристов и блюда сибирской кухни
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску — городу с уникальной архитектурой и богатой историей. Вы побываете у места основания Иркутского острога, увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, памятник Первопроходцам и Вечный огонь.
Затем — посещение Знаменского монастыря и памятника адмиралу Колчаку, прогулка по улице Карла Маркса (бывшая Большая), бульвару Гагарина, где вас ждут памятник Александру III, Мавританский замок – ныне здание краеведческого музея, «Белый дом» – бывшая резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири.
После экскурсии – знакомство с 130-м кварталом (Иркутской слободой), где воссоздана атмосфера 19 века. Далее посетите дом-музей декабристов – Волконских и Трубецких. Во время экскурсии – обед в ресторане с блюдами сибирской кухни.
Затем – свободное время. Можно прогуляться по набережной Ангары, посетить художественный музей, ледокол «Ангара» или галерею Виктора Бронштейна с работами Даши Намдакова.
Вечером – трансфер в гостиницу и размещение. Ужин – самостоятельно.
Питание: завтрак и обед.
Переезд в Листвянку: музей «Тальцы», Шаман-камень и Байкальский музей
После завтрака отправимся в Листвянку. По дороге сделаем остановку в музее-заповеднике «Тальцы» — архитектурно-этнографическом комплексе под открытым небом. На его территории собраны исторические постройки 17-19 веков: Спасская башня, Казанская церковь, усадьбы, волостная управа, церковно-приходская школа и другие объекты.
В Листвянке побываем у Шаман-камня. Затем — экскурсия в Байкальский музей, где можно увидеть обитателей озера: байкальскую нерпу, гамарусов, бычков и других эндемиков.
После — посещение местного рынка сувениров и рыбы. Здесь можно приобрести изделия из дерева, камня, бересты и стекла, а также попробовать омуля, хариуса и сига горячего или холодного копчения. После обеда заселимся в гостиницу в Листвянке.
Вечером — свободное время. При желании можно подняться на смотровую площадку на Камне Черского пешком или на кресельном подъёмнике.
Питание: завтрак, обед.
Исследуем Кругобайкальскую железную дорогу
После завтрака отправимся на пароме в Порт Байкал — посёлок с историческим вокзалом в стиле Царской России. Отсюда начнётся путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — уникальному участку Транссиба с 39 тоннелями, 47 каменными галереями и живописными видами Байкала.
Экскурсия завершится в Слюдянке, где расположен единственный в мире действующий вокзал, построенный из мрамора. Затем — переезд в Тункинскую долину, на курорт Аршан в Бурятии. Вечером поужинаем блюдами бурятской кухни, включая традиционные буузы, и заселимся в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин. В поезде нет кафе, еду можно взять с собой или заказать ланч-бокс (1500 ₽).
Важно: экскурсия по КБЖД может быть заменена на прогулку на катере (при отмене поезда или изменении расписания). Доплата за место у окна со стороны Байкала.
Прогулка к водопаду на реке Кынгарга и дацан «Бодхидхарма»
После завтрака вас ждёт пешеходная экскурсия к водопаду на реке Кынгарга. Прогулка проходит по удобной тропе через сосновый лес вдоль берега реки. Вы увидите первый не только водопад, но участок русла с «мраморным дном» — гладко отполированным природным камнем.
Затем посетим буддийский дацан «Бодхидхарма», расположенный в кедровой роще у подножия Саян. После экскурсии — свободное время. Можно поужинать и заглянуть на бурято-монгольский рынок за сувенирами и местными деликатесами.
Питание: завтрак.
Свободный день
Сегодня свободный день в Аршане — для отдыха или дополнительных экскурсий.
Прогулки и отдых:
Можно самостоятельно пройтись по посёлку, прогуляться к верхним водопадам на реке Кынгарга, попробовать минеральную воду, посетить баню или банный чан.
Треккинг на пик Любви (по желанию):
Для активных путешественников возможен подъём на пик Любви (2124 м) — маршрут средней сложности, только для подготовленных. С вершины открываются панорамы Тункинской долины.
Мараловая ферма:
Интересное место для всей семьи: можно покормить животных, сделать фото и прокатиться на квадроцикле. Доступны два маршрута: 5 и 8 км.
Автоэкскурсии (за доплату):
– Слияние Белого и Чёрного Иркута — посещение музея, сакрального места Тамхи Баряаша, серебряного источника и зрелищное слияние двух рек.
– Горячие источники «Жемчуг» — купание в термальных водах, целебные грязи, минеральные ванны и традиционная бурятская кухня.
Питание: завтрак.
Переезд в Иркутск
После завтрака — свободное время, освобождение номеров до 12:00 и отъезд в Иркутск.
По прибытии — размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Путь к Малому Морю через Тажеранские ворота и Куркутский залив, пешеходная экскурсия по побережью
Позавтракаем и отправимся к Малому Морю. Путь в 250 км пройдёт с остановками в живописных местах. По дороге увидим, как сменяются ландшафты: от города — к степям, тайге и скалистым берегам. Остановимся в сакральном месте, где познакомимся с шаманскими традициями и проведём обряд на удачу.
Проедем через посёлок Еланцы и Тажеранские ворота, затем сделаем остановку у памятника Орлу — символу Тажерана и Ольхона.
Посетим Куркутский залив, где стоит скульптура Бродяги, героя песни «По диким степям Забайкалья». Рядом — крест и плита с текстом. Отсюда открывается панорама бухт Малого Моря.
По прибытии — размещение в отеле, обед и отдых.
Вечером — пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря, проливу между материком и островом. Вы услышите легенды и факты о Байкале, его природе и истории. Нам откроются виды на Ольхон, Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова, остров Огой и гору Танхан.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Мысы Бурхан и Хобой, урочище Песчаное и скалы Саган-Хушун
8-й и 9-й дни будем исследовать Ольхон: в один из дней вас ждёт экскурсия, в другой — свободное время для самостоятельных прогулок или дополнительных экскурсий.
Позавтракаем и поедем к паромной переправе. Сегодня увидим мыс Бурхан со скалой Шаманкой, мыс Хобой — самую северную точку Ольхона, урочище Песчаное — участок с «движущимися песками» и ходульными деревьями и белые скалы Саган-Хушун. А ещё осмотрим скульптуру «Отец Байкала».
Обед в формате пикника на природе. После — возвращение и свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день или экскурсия на выбор
После завтрака можно прогуляться вдоль побережья, отдохнуть на пляже или искупаться, посетить баню на берегу и выбрать дополнительные экскурсии (за доплату):
- Посетить остров Огой, полюбоваться ступой Просветления и видами Байкала.
- Заехать в Сарминское ущелье — место сильных ветров и древних обрядов.
- Прокатиться по Тажеранам к Анге — солёным озёрам, побывать в бухте Ая, осмотреть петроглифы и погрузиться в культуру бурят.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. В 14:30 — отправление в Иркутск (расстояние 250 км, в пути около 4 часов).
Завершение программы — ориентировочно с 19:00 до 20:00, в центре города, на ж/д вокзале или в аэропорту. Рекомендуется бронировать обратные билеты на время после 22:00.
Питание: завтрак.
Дополнительно для участников с ранним вылетом:
– выезд на сутки раньше и проживание в Иркутске (без изменения стоимости),
– индивидуальный трансфер в Иркутск (доплата 13 000 ₽ за авто до 3-х человек),
– дополнительная ночь в Иркутске с вылетом на следующий день.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Июнь и сентябрь
|118 900 ₽
|Июль и август
|131 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 10 завтраков, 5 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта и с ж/д вокзала
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и сборы нацпарков
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение («комфорт») - 43 000 ₽
- Повышение уровня номера в отеле
- Трансфер в аэропорт/на вокзал
- Дополнительные экскурсии
