Летнее путешествие на Байкал: Иркутск, Листвянка, Малое Море и Ольхон

Увидеть живописные мысы, погулять по Листвянке и посетить Байкальский музей
Окунитесь в атмосферу Сибири и прикоснитесь к одному из самых загадочных и красивых мест России — великому Байкалу.

За 5 дней вы увидите исток Ангары и Шаман-камень, побываете в музее «Тальцы»,
прогуляетесь вдоль побережья Малого Моря и подниметесь к скульптуре «Отец Байкала» на острове Ольхон.

Вас ждут живописные переправы, степи и скалы, легенды и шаманские места силы, панорамные площадки и песчаные пляжи.

Байкал откроется с разных сторон — как природное чудо, как источник древней энергии и как культурное наследие.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей?

Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в благоустроенных номерах в отелях:

  • Малое море (2 ночи): «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо», «Мир Байкала» или аналогичные.
  • Иркутск (2 ночи): «Лазурный берег», «Яковлев», «Матрёшка» или аналогичные.

Возможно 1-местное размещение за доплату, а также женское подселение.

*Фото мест проживания взяты с сайтов mahotel.ru и baikalveter.ru

Питание. В стоимость входят завтраки, 4 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн/автобус.

Дети. С 7 лет.

Уровень сложности. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы» и Листвянка

Путешествие начнётся в Иркутске — сбор группы состоится в аэропорту с 08:00 до 08:30 и на ж/д вокзале с 09:00 до 09:30. После встречи и завтрака мы отправимся в Листвянку — посёлок у истока Ангары, единственной вытекающей из Байкала реки.

По дороге сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где представлены усадьбы, башни и церковь 17-19 веков. Здесь воссоздан быт старинной сибирской деревни.

В Листвянке нас ждёт прогулка к Шаман-камню — скале у начала Ангары, и экскурсия в Байкальский музей. Мы увидим аквариумы с нерпой, омулем и другими обитателями озера, узнаем о геологии Байкала и работе сейсмодатчиков. Затем пройдёмся по набережной и заглянем на рынок, где можно попробовать рыбу и приобрести сувениры.

После обеда возвращаемся в Иркутск и размещаемся в отеле.

Обзорная экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы» и Листвянка
2 день

Малое море и панорамы Байкала

После завтрака отправляемся к Малому морю — западной части Байкала. По пути пейзаж сменится от города до степей и тайги. Сделаем остановку в месте, связанном с шаманскими традициями, затем увидим бронзового орла — символ охраны степей, и памятник Бродяге — герою известной песни.

После прибытия на Малое море разместимся в отеле, пообедаем и отправимся на прогулку вдоль берега. Гид расскажет об особенностях региона, местных обычаях и природе. Ужин пройдёт в отеле.

Малое море и панорамы Байкала
3 день

Ольхон: мысы, урочище Песчаное и скульптура «Отец Байкала»

Утро начнётся с завтрака, затем выезд на целый день на остров Ольхон. Паромная переправа через пролив Ольхонские ворота откроет дорогу к уникальным локациям. Мы увидим Загли, Кобылью голову, легендарный мыс Бурхан и Сарайский пляж.

Далее маршрут продолжится через урочище Песчаное с «движущимися» песками и ходульными деревьями, скалистый мыс Саган-Хушун и завершится на мысе Хобой — самой северной точке острова. Также увидим скульптуру «Отец Байкала» работы Даши Намдакова.

Обед пройдёт в формате пикника на природе. Вечером возвращаемся в отель на материке, где нас ждёт ужин и отдых.

Ольхон: мысы, урочище Песчаное и скульптура «Отец Байкала»
4 день

Свободный день / дополнительные экскурсии

После завтрака свободное время до обеда — можно просто отдохнуть у озера или выбрать одну из дополнительных экскурсий (за доплату). Среди них: водная прогулка на остров Огой со ступой Просветления и панорамами; поездка к бухте Змеиная с чаем из самовара и видами на пролив; или экскурсия в бухту Ая с Тажеранской степью и петроглифами.

После обеда — переезд в Иркутск. В городе пройдёт обзорная экскурсия с рассказом об истории, архитектуре и известных людях. Затем размещение в отеле и свободный вечер.

Свободный день / дополнительные экскурсии
5 день

Окончание тура

Утром — завтрак. В случае раннего выезда можно заказать ланч-бокс. До 12:00 нужно освободить номер. Мы организуем трансфер в аэропорт или на вокзал к указанному вами времени.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Экскурсия в Листвянку с посещением музея Байкала, рыбного рынка
  • Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
  • Автомобильный тур на остров Ольхон до мыса Хобой
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 300 ₽
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (на первом этаже, напротив комнаты выдачи багажа). Ж/д вокзал, 9:00-9:30 (у выхода в город, подъезд «Пригородные кассы»)
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

