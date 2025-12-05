Путешествие начнётся в Иркутске — сбор группы состоится в аэропорту с 08:00 до 08:30 и на ж/д вокзале с 09:00 до 09:30. После встречи и завтрака мы отправимся в Листвянку — посёлок у истока Ангары, единственной вытекающей из Байкала реки.

По дороге сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где представлены усадьбы, башни и церковь 17-19 веков. Здесь воссоздан быт старинной сибирской деревни.

В Листвянке нас ждёт прогулка к Шаман-камню — скале у начала Ангары, и экскурсия в Байкальский музей. Мы увидим аквариумы с нерпой, омулем и другими обитателями озера, узнаем о геологии Байкала и работе сейсмодатчиков. Затем пройдёмся по набережной и заглянем на рынок, где можно попробовать рыбу и приобрести сувениры.

После обеда возвращаемся в Иркутск и размещаемся в отеле.