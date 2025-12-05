За 5 дней вы увидите исток Ангары и Шаман-камень, побываете в музее «Тальцы»,
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в благоустроенных номерах в отелях:
- Малое море (2 ночи): «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо», «Мир Байкала» или аналогичные.
- Иркутск (2 ночи): «Лазурный берег», «Яковлев», «Матрёшка» или аналогичные.
Возможно 1-местное размещение за доплату, а также женское подселение.
*Фото мест проживания взяты с сайтов mahotel.ru и baikalveter.ru
Питание. В стоимость входят завтраки, 4 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн/автобус.
Дети. С 7 лет.
Уровень сложности. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы» и Листвянка
Путешествие начнётся в Иркутске — сбор группы состоится в аэропорту с 08:00 до 08:30 и на ж/д вокзале с 09:00 до 09:30. После встречи и завтрака мы отправимся в Листвянку — посёлок у истока Ангары, единственной вытекающей из Байкала реки.
По дороге сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где представлены усадьбы, башни и церковь 17-19 веков. Здесь воссоздан быт старинной сибирской деревни.
В Листвянке нас ждёт прогулка к Шаман-камню — скале у начала Ангары, и экскурсия в Байкальский музей. Мы увидим аквариумы с нерпой, омулем и другими обитателями озера, узнаем о геологии Байкала и работе сейсмодатчиков. Затем пройдёмся по набережной и заглянем на рынок, где можно попробовать рыбу и приобрести сувениры.
После обеда возвращаемся в Иркутск и размещаемся в отеле.
Малое море и панорамы Байкала
После завтрака отправляемся к Малому морю — западной части Байкала. По пути пейзаж сменится от города до степей и тайги. Сделаем остановку в месте, связанном с шаманскими традициями, затем увидим бронзового орла — символ охраны степей, и памятник Бродяге — герою известной песни.
После прибытия на Малое море разместимся в отеле, пообедаем и отправимся на прогулку вдоль берега. Гид расскажет об особенностях региона, местных обычаях и природе. Ужин пройдёт в отеле.
Ольхон: мысы, урочище Песчаное и скульптура «Отец Байкала»
Утро начнётся с завтрака, затем выезд на целый день на остров Ольхон. Паромная переправа через пролив Ольхонские ворота откроет дорогу к уникальным локациям. Мы увидим Загли, Кобылью голову, легендарный мыс Бурхан и Сарайский пляж.
Далее маршрут продолжится через урочище Песчаное с «движущимися» песками и ходульными деревьями, скалистый мыс Саган-Хушун и завершится на мысе Хобой — самой северной точке острова. Также увидим скульптуру «Отец Байкала» работы Даши Намдакова.
Обед пройдёт в формате пикника на природе. Вечером возвращаемся в отель на материке, где нас ждёт ужин и отдых.
Свободный день / дополнительные экскурсии
После завтрака свободное время до обеда — можно просто отдохнуть у озера или выбрать одну из дополнительных экскурсий (за доплату). Среди них: водная прогулка на остров Огой со ступой Просветления и панорамами; поездка к бухте Змеиная с чаем из самовара и видами на пролив; или экскурсия в бухту Ая с Тажеранской степью и петроглифами.
После обеда — переезд в Иркутск. В городе пройдёт обзорная экскурсия с рассказом об истории, архитектуре и известных людях. Затем размещение в отеле и свободный вечер.
Окончание тура
Утром — завтрак. В случае раннего выезда можно заказать ланч-бокс. До 12:00 нужно освободить номер. Мы организуем трансфер в аэропорт или на вокзал к указанному вами времени.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Экскурсия в Листвянку с посещением музея Байкала, рыбного рынка
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Автомобильный тур на остров Ольхон до мыса Хобой
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 14 300 ₽
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Дополнительные экскурсии