Описание тура
Организационные детали
Необходимы тёплая непродуваемая одежда и обувь, шапка, шарф, варежки и перчатки, термобельё, флиска, свитер, зимние носки, солнцезащитный крем и очки, термос, личная аптечка. Рекомендуется рюкзак до 40 литров для удобства перемещений.
Питание. В стоимость включены в 1-2 дни завтрак и обед, в 3-й день завтрак, в 4-6 дни завтрак, обед и ужин, в 7-й день завтрак и обед, в 8-й день завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн / автобус, хивус, УАЗ.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Минимальный. Путешествие доступно всем людям без серьёзных проблем со здоровьем, не требует специальной физической подготовки. Все перемещения — на транспорте, возможны пешие прогулки во время экскурсий.
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском и посещение галереи Бронштейна
Встречаемся и, позавтракав, отправляемся на обзорную экскурсию по городу, который в 19 веке называли «Сибирским Парижем». Вы увидите древнейшие Спасскую церковь и Богоявленский собор, польский костёл и Московские ворота, набережную Ангары, Знаменский монастырь, где покоятся декабристы и путешественник Григорий Шелихов, 130-й квартал — атмосферный уголок старого Иркутска.
Особая часть программы — визит в галерею Виктора Бронштейна, где выставлены работы знаменитого скульптора Даши Намдакова. Его произведения, вдохновлённые природой и мифами Сибири, экспонируются в Лондоне, Токио, Лос-Анджелесе и других мировых столицах.
Во время обеда вы попробуете традиционную сибирскую кухню. После размещения в отеле — свободный вечер. Рекомендуем пройтись до главной ёлки и ледового городка на сквере Кирова, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу.
Листвянка и музей «Тальцы»
После завтрака отправимся в Листвянку — посёлок на берегу Байкала у истока реки Ангары. Первая остановка — Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где собраны памятники деревянного зодчества 17-19 веков. Здесь вы пройдёте по усадьбам зажиточных крестьян, увидите Спасскую башню Илимского острога, волостную управу, церковно-приходскую школу и храм Казанской иконы Божьей Матери. Для разогрева предлагаются зимние забавы: катание с ледяных горок на коровьих шкурах, хороводы и народные игры. Обед пройдёт в трактире с ароматным чаем и сибирскими угощениями.
В Листвянке посетим Шаман-камень и вспомним легенду о любви Ангары и Енисея. Затем поднимемся на Камень Черского по канатной дороге, чтобы насладиться панорамой Байкала. После размещения в гостинице — свободное время. По желанию можно присоединиться к новогоднему банкету с программой (за доплату).
Питомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюд
Утро встретим с видом на зимний Байкал, где побережье частично свободно ото льда. После завтрака прогуляемся по набережной и устроим фотосессию на фоне заснеженных берегов. Затем отправимся в питомник хаски. Эти энергичные и дружелюбные собаки покорят вас с первых минут! Вас ждёт знакомство с пушистыми упряжными, фотосессия и катание по заснеженной трассе в сопровождении опытного каюра (при желании можно попробовать управлять санями самостоятельно).
После вас ждёт дегустация блюд из байкальской рыбы — омуля, сига и хариуса, а также настоек на травах и ягодах. Свободный вечер можно посвятить прогулке под звёздами или отдыху в бане с видом на Байкал (за доплату).
Переезд на Малое Море и выход на лёд
После завтрака — переезд на Малое Море. По дороге увидим памятник орлу, символу острова Ольхон, и монумент бродяге — олицетворению свободного духа Сибири.
По прибытии — размещение в отеле, а на обед — блюда бурятской и сибирской кухни. Днём выйдем Байкал: под ногами будет прозрачная толща льда, сквозь которую видна глубокая синяя бездна. Вечером — ужин и отдых у камина или в номерах.
Тажеранские степи и Большое Море
Сегодня отправимся в путешествие через Тажеранские степи, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. Остановимся у священных мест и насладимся видами, где простор встречает байкальские скалы.
Затем посетим побережье Большого Байкала: здесь лёд чередуется с открытой водой, а пар от озера создаёт атмосферу мистики. После обеда — отдых, а вечером — традиционная сибирская баня с берёзовым веником и травяным чаем.
Ольхон: ледяные чудеса и мыс Бурхан
После завтрака — переправа на хивусе через Ольхонские ворота, во время которой увидим сокуи — замёрзшие наплески льда, похожие на хрустальные водопады.
Далее на внедорожниках отправимся к мысу Бурхан, священному месту бурят и одному из символов Байкала. Услышим легенды, загадаем желания и насладимся панорамой Сарайского пляжа.
Возвращение в отель и обед. Свободное время для прогулок и отдыха.
Прощание с Байкалом, возвращение в Иркутск
После завтрака с видом на заснеженные просторы — свободное утро для прогулки по льду и фотосъёмки. Обед в ресторане, после — переезд в Иркутск. Вечером — размещение в гостинице, отдых и прогулки по городу.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал. По пути вспомним главные моменты поездки — от ледяных гротов и собачьих упряжек до легенд Ольхона.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание
|108 600 ₽
|1-местное проживание
|162 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты: музей «Тальцы», канатная дорога, галерея Виктора Бронштейна
- Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
- Экскурсионное обслуживание и развлечения по программе
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Новогодний банкет и программа (по желанию)
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- При бронировании тура до 25.08.2025 его стоимость составляет:
- 102 900 ₽ - 2-3-местное размещение
- 150 900 ₽ - 1-местное размещение