В Новый год - на байкальский лёд: катание в упряжках, дегустации и те самые узоры

Полюбоваться зимним озером, попробовать бурятскую кухню, осмотреть главные места и погреться в бане
Байкал в ледяном убранстве, искрящиеся льдинки под ярким зимним солнцем и бескрайние просторы, где ветер шепчет древние сибирские легенды — едем! В новогоднюю ночь вы сможете постоять на кристальной глади
самого глубокого озера планеты, слушая его таинственный треск и любуясь небом, усыпанным звёздами.

В путешествии вы пройдёте путь от старинных улиц Иркутска до священного мыса Бурхан на Ольхоне, прокатитесь на хивусе, погладите пушистых хаски и отправитесь на сафари по заснеженным Тажеранским степям.

Вас ждут ледяные гроты, наплески-сокуи, панорамы с Камня Черского, сибирская баня и вкусы настоящей байкальской кухни. Это не просто тур — это посвящение в магию зимнего Байкала, которую невозможно забыть.

Описание тура

Организационные детали

Необходимы тёплая непродуваемая одежда и обувь, шапка, шарф, варежки и перчатки, термобельё, флиска, свитер, зимние носки, солнцезащитный крем и очки, термос, личная аптечка. Рекомендуется рюкзак до 40 литров для удобства перемещений.

Питание. В стоимость включены в 1-2 дни завтрак и обед, в 3-й день завтрак, в 4-6 дни завтрак, обед и ужин, в 7-й день завтрак и обед, в 8-й день завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн / автобус, хивус, УАЗ.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Минимальный. Путешествие доступно всем людям без серьёзных проблем со здоровьем, не требует специальной физической подготовки. Все перемещения — на транспорте, возможны пешие прогулки во время экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском и посещение галереи Бронштейна

Встречаемся и, позавтракав, отправляемся на обзорную экскурсию по городу, который в 19 веке называли «Сибирским Парижем». Вы увидите древнейшие Спасскую церковь и Богоявленский собор, польский костёл и Московские ворота, набережную Ангары, Знаменский монастырь, где покоятся декабристы и путешественник Григорий Шелихов, 130-й квартал — атмосферный уголок старого Иркутска.

Особая часть программы — визит в галерею Виктора Бронштейна, где выставлены работы знаменитого скульптора Даши Намдакова. Его произведения, вдохновлённые природой и мифами Сибири, экспонируются в Лондоне, Токио, Лос-Анджелесе и других мировых столицах.

Во время обеда вы попробуете традиционную сибирскую кухню. После размещения в отеле — свободный вечер. Рекомендуем пройтись до главной ёлки и ледового городка на сквере Кирова, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу.

Знакомство с Иркутском и посещение галереи БронштейнаЗнакомство с Иркутском и посещение галереи БронштейнаЗнакомство с Иркутском и посещение галереи БронштейнаЗнакомство с Иркутском и посещение галереи Бронштейна
2 день

Листвянка и музей «Тальцы»

После завтрака отправимся в Листвянку — посёлок на берегу Байкала у истока реки Ангары. Первая остановка — Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где собраны памятники деревянного зодчества 17-19 веков. Здесь вы пройдёте по усадьбам зажиточных крестьян, увидите Спасскую башню Илимского острога, волостную управу, церковно-приходскую школу и храм Казанской иконы Божьей Матери. Для разогрева предлагаются зимние забавы: катание с ледяных горок на коровьих шкурах, хороводы и народные игры. Обед пройдёт в трактире с ароматным чаем и сибирскими угощениями.

В Листвянке посетим Шаман-камень и вспомним легенду о любви Ангары и Енисея. Затем поднимемся на Камень Черского по канатной дороге, чтобы насладиться панорамой Байкала. После размещения в гостинице — свободное время. По желанию можно присоединиться к новогоднему банкету с программой (за доплату).

Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»
3 день

Питомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюд

Утро встретим с видом на зимний Байкал, где побережье частично свободно ото льда. После завтрака прогуляемся по набережной и устроим фотосессию на фоне заснеженных берегов. Затем отправимся в питомник хаски. Эти энергичные и дружелюбные собаки покорят вас с первых минут! Вас ждёт знакомство с пушистыми упряжными, фотосессия и катание по заснеженной трассе в сопровождении опытного каюра (при желании можно попробовать управлять санями самостоятельно).

После вас ждёт дегустация блюд из байкальской рыбы — омуля, сига и хариуса, а также настоек на травах и ягодах. Свободный вечер можно посвятить прогулке под звёздами или отдыху в бане с видом на Байкал (за доплату).

Питомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюдПитомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюдПитомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюдПитомник хаски, катание в упряжках, дегустация рыбных блюд
4 день

Переезд на Малое Море и выход на лёд

После завтрака — переезд на Малое Море. По дороге увидим памятник орлу, символу острова Ольхон, и монумент бродяге — олицетворению свободного духа Сибири.

По прибытии — размещение в отеле, а на обед — блюда бурятской и сибирской кухни. Днём выйдем Байкал: под ногами будет прозрачная толща льда, сквозь которую видна глубокая синяя бездна. Вечером — ужин и отдых у камина или в номерах.

Переезд на Малое Море и выход на лёдПереезд на Малое Море и выход на лёдПереезд на Малое Море и выход на лёдПереезд на Малое Море и выход на лёдПереезд на Малое Море и выход на лёд
5 день

Тажеранские степи и Большое Море

Сегодня отправимся в путешествие через Тажеранские степи, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. Остановимся у священных мест и насладимся видами, где простор встречает байкальские скалы.

Затем посетим побережье Большого Байкала: здесь лёд чередуется с открытой водой, а пар от озера создаёт атмосферу мистики. После обеда — отдых, а вечером — традиционная сибирская баня с берёзовым веником и травяным чаем.

Тажеранские степи и Большое МореТажеранские степи и Большое МореТажеранские степи и Большое МореТажеранские степи и Большое МореТажеранские степи и Большое МореТажеранские степи и Большое Море
6 день

Ольхон: ледяные чудеса и мыс Бурхан

После завтрака — переправа на хивусе через Ольхонские ворота, во время которой увидим сокуи — замёрзшие наплески льда, похожие на хрустальные водопады.

Далее на внедорожниках отправимся к мысу Бурхан, священному месту бурят и одному из символов Байкала. Услышим легенды, загадаем желания и насладимся панорамой Сарайского пляжа.

Возвращение в отель и обед. Свободное время для прогулок и отдыха.

Ольхон: ледяные чудеса и мыс БурханОльхон: ледяные чудеса и мыс БурханОльхон: ледяные чудеса и мыс БурханОльхон: ледяные чудеса и мыс Бурхан
7 день

Прощание с Байкалом, возвращение в Иркутск

После завтрака с видом на заснеженные просторы — свободное утро для прогулки по льду и фотосъёмки. Обед в ресторане, после — переезд в Иркутск. Вечером — размещение в гостинице, отдых и прогулки по городу.

Прощание с Байкалом, возвращение в ИркутскПрощание с Байкалом, возвращение в ИркутскПрощание с Байкалом, возвращение в ИркутскПрощание с Байкалом, возвращение в Иркутск
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал. По пути вспомним главные моменты поездки — от ледяных гротов и собачьих упряжек до легенд Ольхона.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание108 600 ₽
1-местное проживание162 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты: музей «Тальцы», канатная дорога, галерея Виктора Бронштейна
  • Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
  • Экскурсионное обслуживание и развлечения по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Новогодний банкет и программа (по желанию)
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • При бронировании тура до 25.08.2025 его стоимость составляет:
  • 102 900 ₽ - 2-3-местное размещение
  • 150 900 ₽ - 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту с 8:00 до 8:30; на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

