Необходимы тёплая непродуваемая одежда и обувь, шапка, шарф, варежки и перчатки, термобельё, флиска, свитер, зимние носки, солнцезащитный крем и очки, термос, личная аптечка. Рекомендуется рюкзак до 40 литров для удобства перемещений.

Питание. В стоимость включены в 1-2 дни завтрак и обед, в 3-й день завтрак, в 4-6 дни завтрак, обед и ужин, в 7-й день завтрак и обед, в 8-й день завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн / автобус, хивус, УАЗ.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Минимальный. Путешествие доступно всем людям без серьёзных проблем со здоровьем, не требует специальной физической подготовки. Все перемещения — на транспорте, возможны пешие прогулки во время экскурсий.