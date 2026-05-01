Знакомство с Байкалом: Иркутск, Листвянка и Ольхон, природные красоты, легенды и места силы

Побывать в музее «Тальцы», полюбоваться скалой Шаманка, увидеть нерпу и посетить мыс Хобой
Приглашаем увидеть самые интересные и живописные места Байкала.

Сначала исследуем уютный сибирский город Иркутск, пройдём по улочкам воссозданной деревни 17-19 веков в музее «Тальцы», а ещё заглянем в Байкальский музей, где
читать дальше

можно понаблюдать за милыми нерпами.

Затем переберёмся на Ольхон, по пути любуясь бескрайними степями, таёжными лесами и просторами озера.

Вы увидите знаменитую скалу Шаманка, с которой связано множество легенд, узнаете тайну ходульных деревьев, восхититесь мраморными скалами с красными лишайниками на мысе Шунтэ-Левый.

2 дня оставили свободными, чтобы вы смогли отдохнуть на пляже, погулять самостоятельно или заказать дополнительную экскурсию.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы», Шаман-камень и Байкальский музей в Листвянке

Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. В случае опоздания добираться до группы придётся самостоятельно и за свой счёт.

После встречи отправимся на завтрак, а затем на обзорную экскурсию по Иркутску — старинному сибирскому городу, известному как «Сибирский Париж». Мы увидим церкви, особняки и купеческие дома.

Затем поедем в Листвянку — посёлок у истока Ангары, у самого Байкала. По пути сделаем остановку в музее-заповеднике «Тальцы». Нас ждёт прогулка по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков: избы, башня Илимского острога, старинная школа и храм Казанской иконы Божьей Матери.

Посетим Шаман-камень и Байкальский музей, где познакомимся с эндемиками озера — нерпой, гамарусами и другими видами. Затем прогуляемся по посёлку, заглянем на рыбный рынок и в сувенирные лавки.

Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.

Питание: завтрак.

2 день

Переезд на Ольхон, экскурсия к мысу Бурхан и скале Шаманке

После завтрака поедем на остров Ольхон. Протяжённость пути около 250 км, включает паромную переправу. В зависимости от условий, автобус может переправиться целиком, либо после парома пересаживаемся на местный транспорт (УАЗ).

Дорога пройдёт через степи, тайгу и прибрежные ландшафты. По пути сделаем остановку в кафе (оплачивается дополнительно), где можно попробовать традиционные сибирские блюда — буузы, бухлер и омуль.

По прибытии на остров — размещение в турбазе или частной усадьбе. После ужина отправимся на экскурсию к мысу Бурхан — скале Шаманке. Это священное место, где, по преданиям, обитал дух-хозяин острова.

Рядом расположен Сарайский залив — с песчаными пляжами и сосновыми рощами. После экскурсии — свободное время. Вечером можно полюбоваться закатом над Байкалом.

Питание: завтрак, ужин.

3 день

Мыс Хобой, урочише Песчаное, скалы Три Брата и мыс Шунтэ-Левый

Позавтракаем и отправимся к самой северной точке Ольхона — мысу Хобой, сакральному месту силы.

По пути увидим урочище Песчаное — зону с движущимися дюнами и «ходульными деревьями», корни которых словно приподняты над песком. Затем сделаем остановку у Саган-Хушун, или «Белого мыса», где расположены скалы в форме пирамид — Три Брата.

На мысе Хобой, название которого переводится как «клык», нас ждёт прогулка по скалистому побережью. Это точка с панорамным обзором на самую широкую часть Байкала — при хорошей погоде можно увидеть полуостров Святой Нос. После прогулки — пикник на свежем воздухе.

По дороге обратно заедем на мыс Шунтэ-Левый — место с мраморными скалами и красными лишайниками. Считается, что подъём на одну из скал помогает бездетным парам: левая скала символизирует мальчика, правая — девочку.

Вечером вернёмся на турбазу.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

4 день

Свободный день или экскурсия за доплату

Вас ждут 2 свободных дня. Можно провести их на Сарайском пляже — прогуляться по песчаному берегу, искупаться в прохладной, но освежающей воде, или просто отдохнуть под сибирским солнцем.

Для желающих доступны экскурсии за дополнительную плату:

1. Водная экскурсия на остров Огой (≈3 часа, от 4400 ₽ за человека)
Посетим ступу Просветления на острове Огой. Считается, что это место очищает карму и приносит внутреннюю гармонию.

2. Экскурсия по Южному Ольхону (6–7 часов, от 3000 ₽ за человека)
Побываем на смотровой площадке у Хужира, на озере Ханхой, мысе Кобылья Голова и обзорных точках с видами на Малое Море и необитаемые острова. В программе — обед-пикник с ухой и травяным чаем.

По возвращении — свободное время, прогулки, отдых, закаты и возможность приобрести сувениры.

Питание: завтрак, ужин.

5 день

Свободный день или экскурсия за доплату

Сегодня вы вновь сможете отдохнуть самостоятельно или заказать дополнительную экскурсию.

6 день

Возвращение в Иркутск

Утром — завтрак на турбазе. До 12:00 необходимо освободить номер, проверить вещи и подготовиться к отъезду с 13:00 до 14:00 (точное время будет объявлено накануне вечером). В дороге нас вновь ждёт паромная переправа и живописные виды вдоль побережья Байкала.

Ориентировочное прибытие в Иркутск — с 19:00 до 20:00. После — трансфер в гостиницу и размещение.

Вечер — свободное время. Можно отдохнуть или прогуляться по вечернему городу.

Питание: завтрак.

7 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номера до 12:00. На этом тур завершён.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал осуществляется самостоятельно. При необходимости администратор гостиницы поможет вызвать такси.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение (стоимость за 1 чел)71 800 ₽
1-местное размещение96 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков, 1 обед-пикник и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта и с ж/д вокзала
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и сборы нацпарков
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Повышение уровня номера в отеле
  • Трансфер в аэропорт/на вокзал
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

