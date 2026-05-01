Сначала исследуем уютный сибирский город Иркутск, пройдём по улочкам воссозданной деревни 17-19 веков в музее «Тальцы», а ещё заглянем в Байкальский музей, где
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы», Шаман-камень и Байкальский музей в Листвянке
Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. В случае опоздания добираться до группы придётся самостоятельно и за свой счёт.
После встречи отправимся на завтрак, а затем на обзорную экскурсию по Иркутску — старинному сибирскому городу, известному как «Сибирский Париж». Мы увидим церкви, особняки и купеческие дома.
Затем поедем в Листвянку — посёлок у истока Ангары, у самого Байкала. По пути сделаем остановку в музее-заповеднике «Тальцы». Нас ждёт прогулка по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков: избы, башня Илимского острога, старинная школа и храм Казанской иконы Божьей Матери.
Посетим Шаман-камень и Байкальский музей, где познакомимся с эндемиками озера — нерпой, гамарусами и другими видами. Затем прогуляемся по посёлку, заглянем на рыбный рынок и в сувенирные лавки.
Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.
Питание: завтрак.
Переезд на Ольхон, экскурсия к мысу Бурхан и скале Шаманке
После завтрака поедем на остров Ольхон. Протяжённость пути около 250 км, включает паромную переправу. В зависимости от условий, автобус может переправиться целиком, либо после парома пересаживаемся на местный транспорт (УАЗ).
Дорога пройдёт через степи, тайгу и прибрежные ландшафты. По пути сделаем остановку в кафе (оплачивается дополнительно), где можно попробовать традиционные сибирские блюда — буузы, бухлер и омуль.
По прибытии на остров — размещение в турбазе или частной усадьбе. После ужина отправимся на экскурсию к мысу Бурхан — скале Шаманке. Это священное место, где, по преданиям, обитал дух-хозяин острова.
Рядом расположен Сарайский залив — с песчаными пляжами и сосновыми рощами. После экскурсии — свободное время. Вечером можно полюбоваться закатом над Байкалом.
Питание: завтрак, ужин.
Мыс Хобой, урочише Песчаное, скалы Три Брата и мыс Шунтэ-Левый
Позавтракаем и отправимся к самой северной точке Ольхона — мысу Хобой, сакральному месту силы.
По пути увидим урочище Песчаное — зону с движущимися дюнами и «ходульными деревьями», корни которых словно приподняты над песком. Затем сделаем остановку у Саган-Хушун, или «Белого мыса», где расположены скалы в форме пирамид — Три Брата.
На мысе Хобой, название которого переводится как «клык», нас ждёт прогулка по скалистому побережью. Это точка с панорамным обзором на самую широкую часть Байкала — при хорошей погоде можно увидеть полуостров Святой Нос. После прогулки — пикник на свежем воздухе.
По дороге обратно заедем на мыс Шунтэ-Левый — место с мраморными скалами и красными лишайниками. Считается, что подъём на одну из скал помогает бездетным парам: левая скала символизирует мальчика, правая — девочку.
Вечером вернёмся на турбазу.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Свободный день или экскурсия за доплату
Вас ждут 2 свободных дня. Можно провести их на Сарайском пляже — прогуляться по песчаному берегу, искупаться в прохладной, но освежающей воде, или просто отдохнуть под сибирским солнцем.
Для желающих доступны экскурсии за дополнительную плату:
1. Водная экскурсия на остров Огой (≈3 часа, от 4400 ₽ за человека)
Посетим ступу Просветления на острове Огой. Считается, что это место очищает карму и приносит внутреннюю гармонию.
2. Экскурсия по Южному Ольхону (6–7 часов, от 3000 ₽ за человека)
Побываем на смотровой площадке у Хужира, на озере Ханхой, мысе Кобылья Голова и обзорных точках с видами на Малое Море и необитаемые острова. В программе — обед-пикник с ухой и травяным чаем.
По возвращении — свободное время, прогулки, отдых, закаты и возможность приобрести сувениры.
Питание: завтрак, ужин.
Свободный день или экскурсия за доплату
Сегодня вы вновь сможете отдохнуть самостоятельно или заказать дополнительную экскурсию.
Возвращение в Иркутск
Утром — завтрак на турбазе. До 12:00 необходимо освободить номер, проверить вещи и подготовиться к отъезду с 13:00 до 14:00 (точное время будет объявлено накануне вечером). В дороге нас вновь ждёт паромная переправа и живописные виды вдоль побережья Байкала.
Ориентировочное прибытие в Иркутск — с 19:00 до 20:00. После — трансфер в гостиницу и размещение.
Вечер — свободное время. Можно отдохнуть или прогуляться по вечернему городу.
Питание: завтрак.
Отъезд
После завтрака — освобождение номера до 12:00. На этом тур завершён.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал осуществляется самостоятельно. При необходимости администратор гостиницы поможет вызвать такси.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение (стоимость за 1 чел)
|71 800 ₽
|1-местное размещение
|96 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, 1 обед-пикник и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта и с ж/д вокзала
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и сборы нацпарков
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Повышение уровня номера в отеле
- Трансфер в аэропорт/на вокзал
- Дополнительные экскурсии