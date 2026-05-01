Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. В случае опоздания добираться до группы придётся самостоятельно и за свой счёт.

После встречи отправимся на завтрак, а затем на обзорную экскурсию по Иркутску — старинному сибирскому городу, известному как «Сибирский Париж». Мы увидим церкви, особняки и купеческие дома.

Затем поедем в Листвянку — посёлок у истока Ангары, у самого Байкала. По пути сделаем остановку в музее-заповеднике «Тальцы». Нас ждёт прогулка по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков: избы, башня Илимского острога, старинная школа и храм Казанской иконы Божьей Матери.

Посетим Шаман-камень и Байкальский музей, где познакомимся с эндемиками озера — нерпой, гамарусами и другими видами. Затем прогуляемся по посёлку, заглянем на рыбный рынок и в сувенирные лавки.

Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.

Питание: завтрак.