1 день

Тальцы - Листвянка

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск с 9:00 до 10:00 (время местное).

В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).

В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

У вас будет возможность перекусить в настоящем "Трактире"! (не входит в стоимость).

По прибытию – размещение в двухместных благоустроенных номерах.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.

Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.

Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Размещение: гостиница «Усадьба Демидова»/«Легенда Байкала», номера стандарт, 2-местное размещение (Листвянка);

Питание включено: ужин.