Благодаря насыщенной программе тура Ваше знакомство со знаменитым озером будет ярким и полным удовольствия!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Тальцы - Листвянка
В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск с 9:00 до 10:00 (время местное).
В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).
В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
У вас будет возможность перекусить в настоящем "Трактире"! (не входит в стоимость).
По прибытию – размещение в двухместных благоустроенных номерах.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.
Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Размещение: гостиница «Усадьба Демидова»/«Легенда Байкала», номера стандарт, 2-местное размещение (Листвянка);
Питание включено: ужин.
Кругобайкальская железная дорога. Иркутск
Сегодня после завтрака мы отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге.
Экскурсия проводится на катере.
Пройдем по тоннелям, окунемся в атмосферу царских времен.
После экскурсии Вас ждет сытный горячий обед.
С новыми знаниями, эмоциями и фотографиями мы прибываем в Иркутск и размещаемся в гостинице.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережной и услышите много полезной и интересной информации.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Дорога на Ольхон
Завтрак.
Мы отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
На обед остановимся в кафе, где Вы познакомитесь с национальной бурятской кухней.
Пересекаем пролив Ольхонские ворота на пароме и прибываем на остров Ольхон.
Трансфер до отеля.
Размещение.
Экскурсия к сакральному месту.
Вы увидите знаменитую скалу Шаманку (мыс Бурхан), посетите одну из 9-и святынь Азии.
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь. Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Вечером прогуляемся по берегу Байкала.
Ужин в отеле.
Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Остров Ольхон
После сытного завтрака мы сядем на внедорожники УАЗ и отправимся в путешествие по острову Ольхон.
Вы побываете на «Краю Земли».
Это самый северный мыс острова – Хобой.
Берег на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.
Но выше всего утёсы поднимаются на севере Ольхона.
Чтобы добраться туда, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъемами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Прекрасные виды будут сопровождать Вас всю поездку.
Мы сделаем множество остановок для фотосессии и прогулок.
Обед, приготовленный на костре, дополнит ощущение единства с природой.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Острова Малого Моря
Завтрак.
Сегодня после завтрака мы отправимся покорять байкальские просторы Малого Моря.
Мы непременно побываем на острове Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.
Экскурсия пройдет на катере.
Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно.
Во второй половине дня отправляемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Предлагаем Вам отметить завершение поездки в ресторане! (ужин на свой вкус).
Размещение: гостиница "Ангара" / «Империя», номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Доплата за одноместное размещение 2 500 рублей в сутки.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Империя
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостевой дом «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Гостиница «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак6 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске до начала путешествия
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Такие места надо посещать обязательно, чтобы наполняться энергией, чтобы понять масштабы и уникальность нашей страны.
Спасибо большое за организацию таких Туров!