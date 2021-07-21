Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ижевска

Что вас ожидает

Купеческий уголок на берегу Камы

Чудом сохранившиеся церкви начала 19 века, затейливые купеческие особняки и лавки — старинные улочки Сарапула перенесут вас на пару сотен лет назад и погрузят в самобытную атмосферу города. Вы полюбуетесь причудливым ландшафтом Сарапула, который живописно растянулся вдоль красавицы Камы. Осмотрите единственную в наших краях и вторую в России действующую пожарную каланчу. Окинете взором Сарапул с лучших обзорных точек — горы Урал и Ленинского садика. А по пути с моей помощью отыщете удивительные памятники, о которых которые не знают или уже позабыли сами сарапульцы.

Сарапул — в историях и байках

Характер старинного Сарапула откроется вам в рассказах и байках о его знаменитых жителях. Я расскажу о кавалерист-девице Надежде Дуровой, градоначальнике Павле Башенине, кондитере Вильгельме Вольфе и о других, малоизвестных, но не менее выдающихся обывателях. А также покажу вам интересные уголки Сарапула, которые станут отличным фоном для фотографий.

Организационные детали