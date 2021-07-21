Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ижевска

Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья

Проникнуться духом купеческой эпохи, рассмотреть старинные особнячки и полюбоваться берегом Камы

5
4 отзыва
Уютный Сарапул — из тех русских городов, в которые влюбляешься, лишь по-настоящему узнав их.

Я помогу вам подобрать ключик к сердцу города: поделюсь байками и историями сарапульцев, проведу среди купеческих домов и церквей 19 века, покажу памятники, о которых не подозревают даже местные жители, и открою для вас обзорные точки с лучшими панорамами Сарапула.
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья
Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья

Что вас ожидает

Купеческий уголок на берегу Камы

Чудом сохранившиеся церкви начала 19 века, затейливые купеческие особняки и лавки — старинные улочки Сарапула перенесут вас на пару сотен лет назад и погрузят в самобытную атмосферу города. Вы полюбуетесь причудливым ландшафтом Сарапула, который живописно растянулся вдоль красавицы Камы. Осмотрите единственную в наших краях и вторую в России действующую пожарную каланчу. Окинете взором Сарапул с лучших обзорных точек — горы Урал и Ленинского садика. А по пути с моей помощью отыщете удивительные памятники, о которых которые не знают или уже позабыли сами сарапульцы.

Сарапул — в историях и байках

Характер старинного Сарапула откроется вам в рассказах и байках о его знаменитых жителях. Я расскажу о кавалерист-девице Надежде Дуровой, градоначальнике Павле Башенине, кондитере Вильгельме Вольфе и о других, малоизвестных, но не менее выдающихся обывателях. А также покажу вам интересные уголки Сарапула, которые станут отличным фоном для фотографий.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ижевске, дорога до Сарапула займет примерно час в одну сторону
  • Посещение музеев не запланировано
🚩 Начало и место завершения: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Ижевец в восьмом поколении. Историк, журналист, путешественник, фотограф. Автор трёх книг об истории нашего города и его людях. Живу историей Ижевска! Хочу, чтобы гости нашего города полюбили его так же, как и я.
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4 настоящих отзыва от туристов

М
21 июля 2021
Хорошая организация, со знанием дела выбран маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях - создают представление и о купеческом Сарапуле и о современном. Получили большое удовольствие от экскурсии и выражаем благодарность гиду - Владимиру Маратканову и его помощникам.
с
16 июля 2021
Нам экскурсия понравилась, В Сарапуле были первый раз, очень многое узнали из рассказа Владимира, сложилось очень благоприятное впечатление о Сарапуле: очень спокойный, красивый с историей город, много старинных красивых зданий, те что отреставрированы, великолепны. Видно сразу люди, жившие и живущие сейчас в этом городе, всегда с любовью к нему относились и относятся. Да и месторасположение его великолепно, на высоком берегу Камы, и песчаные пляжи, и синяя гладь спокойной Камы,. и манящие зеленые пейзажи, притягивают и завораживают взгляд. Спасибо.
А
6 июля 2021
Владимир - очень талантливый экскурсовод. Интересный рассказ, познавательные истории о городе, его людях и окрестностях Сарапула- все это сделало нашу экскурсию очень интересной и познавательной. Спасибо ему большое. Незнакомый город, в который мы приехали, стал для нас теперь чудесным и родным!
С
4 июня 2021
Владимир - кандидат наук, профессионально и неравнодушно занимается историей родного края и очень любит Сарапул- бывшую столицу уезда, город купцов и чиновников на реке Кама. Есть что посмотреть как в самом городке, так и рядом с ним на природе- реку Кама. Еще раз большое спасибо за хорошую экскурсию:-))

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