Экскурсии на 1 день в Ижевске

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Ижевске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000 за всё до 3 чел.
Путешествие из Ижевска в Елабугу
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Ижевска в Елабугу: история и культура
Путешествие в Елабугу из Ижевска - это шанс посетить Чёртово городище и узнать, как начиналась история этого удивительного города
Начало: По вашему адресу в Ижевске
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
13 150 за всё до 3 чел.
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Индивидуальная
9 часов
Императорский маршрут: из Ижевска в Глазов
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам императоров XIX века. Посетите знаковые места Ижевска и Глазова, узнайте историю Сибирского тракта
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • А
    Анна
    12 июня 2023
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
  2. Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
  3. Путешествие из Ижевска в Елабугу
  4. Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
  5. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 000 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ижевск на 1 день, гиды Ижевска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ижевск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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