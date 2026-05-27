Вас ждёт путешествие сквозь столетия: от средневековых бастионов до набережных в стиле неостатики. Мы проедем по самым красивым районам города, осмотрим оборонительные сооружения 18–19 веков и главный символ города — Кафедральный собор. Вы узнаете, как менялся облик Кёнигсберга, почему он стал Калининградом и как здесь переплетаются немецкое наследие и российская современность.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектура и история

Вы увидите знаменитые кёнигсбергские мосты, атмосферные кирхи и городские ворота. Маршрут охватывает более 20 км и включает осмотр равелинов, бастионов и башен. Вы узнаете о судьбе Кнайпхофа и прогуляетесь среди вилл района Амалиенау, где время словно остановилось в начале 20 века.

Музей марципана

Во время экскурсии мы посетим магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны». Вы познакомитесь с историей этого легендарного лакомства, увидите необычные экспонаты из миндальной массы и обязательно попробуете деликатес на вкус.

Точки маршрута

Остров Канта: сердце Старого города и Кафедральный собор

сердце Старого города и Кафедральный собор Амалиенау: престижный район частных вилл 19 века

престижный район частных вилл 19 века Рыбная деревня: этнографический и ремесленный центр на берегу Преголи

этнографический и ремесленный центр на берегу Преголи Музей марципана: знакомство с гастрономическим символом Кёнигсберга

Организационные детали