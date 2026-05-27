Вас ждёт путешествие сквозь столетия: от средневековых бастионов до набережных в стиле неостатики.
Мы проедем по самым красивым районам города, осмотрим оборонительные сооружения 18–19 веков и главный символ города — Кафедральный собор.
Вы узнаете, как менялся облик Кёнигсберга, почему он стал Калининградом и как здесь переплетаются немецкое наследие и российская современность.
Описание экскурсии
Архитектура и история
Вы увидите знаменитые кёнигсбергские мосты, атмосферные кирхи и городские ворота. Маршрут охватывает более 20 км и включает осмотр равелинов, бастионов и башен. Вы узнаете о судьбе Кнайпхофа и прогуляетесь среди вилл района Амалиенау, где время словно остановилось в начале 20 века.
Музей марципана
Во время экскурсии мы посетим магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны». Вы познакомитесь с историей этого легендарного лакомства, увидите необычные экспонаты из миндальной массы и обязательно попробуете деликатес на вкус.
Точки маршрута
- Остров Канта: сердце Старого города и Кафедральный собор
- Амалиенау: престижный район частных вилл 19 века
- Рыбная деревня: этнографический и ремесленный центр на берегу Преголи
- Музей марципана: знакомство с гастрономическим символом Кёнигсберга
Организационные детали
- Экскурсия автобусно-пешеходная, проходит на комфортабельном автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 711 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
