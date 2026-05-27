Мои заказы

Калининград за 4 часа: 8 веков истории и главные места города

Увидеть сохранившийся Кёнигсберг и современный город на автобусной прогулке
Вас ждёт путешествие сквозь столетия: от средневековых бастионов до набережных в стиле неостатики.

Мы проедем по самым красивым районам города, осмотрим оборонительные сооружения 18–19 веков и главный символ города — Кафедральный собор.

Вы узнаете, как менялся облик Кёнигсберга, почему он стал Калининградом и как здесь переплетаются немецкое наследие и российская современность.
Калининград за 4 часа: 8 веков истории и главные места города
Калининград за 4 часа: 8 веков истории и главные места города
Калининград за 4 часа: 8 веков истории и главные места города

Описание экскурсии

Архитектура и история

Вы увидите знаменитые кёнигсбергские мосты, атмосферные кирхи и городские ворота. Маршрут охватывает более 20 км и включает осмотр равелинов, бастионов и башен. Вы узнаете о судьбе Кнайпхофа и прогуляетесь среди вилл района Амалиенау, где время словно остановилось в начале 20 века.

Музей марципана

Во время экскурсии мы посетим магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны». Вы познакомитесь с историей этого легендарного лакомства, увидите необычные экспонаты из миндальной массы и обязательно попробуете деликатес на вкус.

Точки маршрута

  • Остров Канта: сердце Старого города и Кафедральный собор
  • Амалиенау: престижный район частных вилл 19 века
  • Рыбная деревня: этнографический и ремесленный центр на берегу Преголи
  • Музей марципана: знакомство с гастрономическим символом Кёнигсберга

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная, проходит на комфортабельном автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 711 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Калининград за 4 часа: 8 веков истории и главные места города»

Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Пешая
2.5 часа
1074 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Начало: Проспект Победы, 1
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
1000 ₽ за человека
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
1 час
187 отзывов
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 13:00
29 мая в 13:00
1200 ₽ за человека
Калининград-Кёнигсберг за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Калининград-Кёнигсберг за 2,5 часа
Откройте для себя Калининград за 2,5 часа, погрузитесь в историю города и его уникальную архитектуру, ощутите дух Пруссии и России
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за человека
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
1250 ₽ за человека