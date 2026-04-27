Описание аудиогида
Лёгкое погружение в историю — с увлечённым гидом-краеведом
Кнайпхоф и Кафедральный собор, Гендельштрассе и Луизеналлее, звёздный кинотеатр и старинный зоопарк. Сколько же интересного будет сегодня на прогулке, так что мы даже вам немного завидуем! Открывать для себя Калининград крайне увлекательно. Пройдём с вами по его значимым местам, поговорим об истории и жителях и поищем маленьких гномов-хомлинов по пути.
Что вы узнаете
- Почему Кёнигсбергскую биржу было выгодно построить на воде
- Где в Калининграде можно почувствовать себя подводником, не опускаясь глубоко в море
- Зачем в город два раза приезжал Джеймс Кэмерон
- Где находился первый кёнигсбергский фудкорт
- Какое городское место можно увидеть почти на всех семейных фото калининградцев
Организационные детали
Аудиогид Трипстера
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Для экспресс знакомства с основными локациями, если времени немного, подходит. Для глубокого изучения информации маловато, каждая точка по 3-4 минуты, а переходы между ними довольно длинные.
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I
класс
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супер
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Удобный формат. Можешь в любой момент остановиться на кофе или просто передохнуть, и никто никуда не торопит. Отличный вариант для приятного и ненапряжного времяпровождения, особенно когда хочется гулять в своём ритме и при этом узнавать что-то новое. Рекомендую!!!
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К
Очень круто формат! Для меня главное, что все было интуитивно понятно, все удобно, сразу представлены фотографии и проложен маршрут. Ну и конечно сама информация, очень познавательно и интересно 😊Спасибо!
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Какая кайфовая прогулка получилась 🥰 У гида невероятный голос, она с первых нот ощущается как близкий друг и авантюрный сообщник. Я регулярно хожу на экскурсии, и скучный перебор фактов не
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