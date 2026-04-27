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переношу - здесь совсем не было перегруза. Но не было и унылой воды (когда минуту речи можно свести к 2 словам). Тут всё вышло ёмко и целостно. Гид смогла передать свою любовь к городу и сотворить загадочную атмосферу ушедшей Пруссии.



Самыми интересными объектами (не только эстетически, но именно с позиции рассказа) мне показались зоопарк, кинотеатр и виллы Амалиенау. Очень нестандартная подача и яркие детали.



Мы точно увидели главные места, для первого знакомства с городом идеально! Но, думаю, понравится даже тем, кто живёт в Калининграде и каждый день видит эти здания. Ведь часто не хватает времени и внимания рассмотреть все нюансы и ощутить связь времён.



Понравились рекомендации от гида по уютным местечкам - даже если бы их было больше, я не устала бы записывать и планировать глубокий осмотр! Гид максимально зарядила своим ощущением причастности к чему-то легендарному.