Вы увидите Куршскую косу с танцующими деревьями. Вдохнёте морской бриз пряничного мурлыкающего Зеленоградска. Неспешно прогуляетесь вдоль старинных пансионатов Светлогорска — оплота степенности и достатка. Не уедете из Янтарного без сувенира, горящего на солнце. И без моих подробных рассказов об исторических событиях, которые повидали эти края.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Куршская коса, затерянная меж вод седой Балтики

Я погружу вас в прошлое и настоящее косы, расскажу о её возникновении и развитии, животном мире и его охране. Вы узнаете про песчаную катастрофу и победу жизни над смертью. Побываете на высоте Эфа и полюбуетесь уникальным «Танцующим лесом».

Зеленоградск — город котиков и света

Мы прогуляемся по центральной пешеходной улице, собьёмся со счёта от количества местных котиков, выйдем на променад и ощутим приятный йодистый морской бриз. Я поделюсь историей этого первого морского курорта на Балтийском море.

Шепчущий деревьями Светлогорск

Это городок для степенных прогулок. Мы профланируем по его уютным улочкам, осмотрим водогрязелечебницу, органный зал «Дева Мария — Морская Звезда», концертный зал «Янтарь Холл». Прогуляемся по хвойному парку, дойдём до одной из самых высоких точек побережья. Вы услышите об истории курорта и архитектурных особенностях городских зданий.

Янтарный — мировая столица янтарной индустрии

В наших планах на этот город — увидеть самый широкий и чистый пляж Балтийского моря, пройти по парку Морица Беккера, заглянуть в янтарные магазины и купить на память солнечный сувенир. Мои рассказы, конечно, будут о янтаре — способах его добычи и обработки, а также о превращении города в мировую столицу янтарного производства.

Мы обсудим:

Эпоху пруссов: их мировоззрение и религию, приход рыцарей-крестоносцев и создание государства Тевтонского ордена — его становление, расцвет и упадок

их мировоззрение и религию, приход рыцарей-крестоносцев и создание государства Тевтонского ордена — его становление, расцвет и упадок Немецкий период: герцогство, курфюршество, королевство и вхождение в состав единой Германии

герцогство, курфюршество, королевство и вхождение в состав единой Германии Советский и российский периоды: Вторую мировую войну, становление мирной жизни, сегодняшний день и перспективы развития края

Организационные детали