Посетить Куршскую косу, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный с гидом, знающим о них всё
Вы увидите Куршскую косу с танцующими деревьями. Вдохнёте морской бриз пряничного мурлыкающего Зеленоградска. Неспешно прогуляетесь вдоль старинных пансионатов Светлогорска — оплота степенности и достатка. Не уедете из Янтарного без сувенира, горящего на солнце. И без моих подробных рассказов об исторических событиях, которые повидали эти края.
Я погружу вас в прошлое и настоящее косы, расскажу о её возникновении и развитии, животном мире и его охране. Вы узнаете про песчаную катастрофу и победу жизни над смертью. Побываете на высоте Эфа и полюбуетесь уникальным «Танцующим лесом».
Зеленоградск — город котиков и света
Мы прогуляемся по центральной пешеходной улице, собьёмся со счёта от количества местных котиков, выйдем на променад и ощутим приятный йодистый морской бриз. Я поделюсь историей этого первого морского курорта на Балтийском море.
Шепчущий деревьями Светлогорск
Это городок для степенных прогулок. Мы профланируем по его уютным улочкам, осмотрим водогрязелечебницу, органный зал «Дева Мария — Морская Звезда», концертный зал «Янтарь Холл». Прогуляемся по хвойному парку, дойдём до одной из самых высоких точек побережья. Вы услышите об истории курорта и архитектурных особенностях городских зданий.
Янтарный — мировая столица янтарной индустрии
В наших планах на этот город — увидеть самый широкий и чистый пляж Балтийского моря, пройти по парку Морица Беккера, заглянуть в янтарные магазины и купить на память солнечный сувенир. Мои рассказы, конечно, будут о янтаре — способах его добычи и обработки, а также о превращении города в мировую столицу янтарного производства.
Мы обсудим:
Эпоху пруссов: их мировоззрение и религию, приход рыцарей-крестоносцев и создание государства Тевтонского ордена — его становление, расцвет и упадок
Немецкий период: герцогство, курфюршество, королевство и вхождение в состав единой Германии
Советский и российский периоды: Вторую мировую войну, становление мирной жизни, сегодняшний день и перспективы развития края
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio X-Line и услуги гида
Дополнительно оплачиваются экосбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. /чел. (в т. ч. за гида) + 150 руб. /авто, обед — по желанию
Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 5 лет
Заберу в удобном для вас месте в Калининграде, аэропорту Храброво или Зеленоградске. Трансфер из других мест — за дополнительную плату. Подробности обсудим в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я родился и живу в Калининграде. Обожаю свой край, знаю все его уголки — каждый камешек, лесок и ручеёк. Вместе с тем, я успел пожить и читать дальше
в других регионах нашей огромной страны — в Заполярье и на Дальнем Востоке. Придерживаюсь здорового образа жизни. Увлекаюсь историей, философией, краеведением. Ностальгирую по уходящей мультикультурности родного края. С удовольствием проведу для вас любые экскурсии по Калининграду и Калининградской области.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
6 июня 2024
Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки читать дальше
гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью.
Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами)
Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)
Е
Екатерина
19 апр 2024
Большое спасибо Андрею за этот чудесный день. Мы успели все, что я хотела, но не думала, что впихнётся в один день. Русское, Янтарное, Светлогорск, Куршская Коса и Зеленоградск. И чудесный читать дальше
обед в прекрасном месте на Куршской косе. А какое море информации - и всё очень интересно, так как Андрей ещё и прекрасный рассказчик. Мы избежали всех толп- не видели ни одного автобуса, совершенно не устали и прибыли обратно чётко по графику. И бонусом- огромное количество наших отличных фото на экскурсии сделанных на его телефон и перекинутых мне по мессенджеру. Очень рекомендую гида и его экскурсию.
Е
Екатерина
22 мар 2024
Это была удивительная экскурсия, очень красивая и насыщенная! А бонусом мы получили очень интересного собеседника и просто отличного человека, с которым провели день. Андрей прекрасный профессионал своего дела, с юмором,интересно читать дальше
и легко рассказывал о Балтийском побережье, мы даже задумались переехать)! Проехали по всем заявленным локациям, да ещё и в магазины, которые нам важно было посетить. Плюс, мы же девочки!!! Нас было целых три и мы естественно хотели везде фоткаться - Андрей нас везде ждал, не торопил нас и подсказывал локации для фото))) даже сам нас тоже фоткал и потом всё скинул)) спасибо большое, Андрею, мы обязательно ещё вернемся! И будем всем рекомендовать именно его)
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